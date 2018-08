Fortnite en problemas. El popular videojuego de Epic Games deshabilitó temporalmente los portales en las plataformas de Nintendo Switch , PS4 , Xbox One y PC. La compañía tomó esta decisión tras detectar un fallo en el sistema.



Los portales que transportan al jugador por diferentes partes del mundo no están disponibles en ningún modo de juego. No se sabe con precisión qué efecto tenía el bug para la jugabilidad de Fortnite.



“Debido a un bug con los portales, los deshabilitaremos en todos los modos de juego hasta que tengamos una solución. Les avisaremos una vez que esto quede resuelto”, explicó Epic Games en Twitter.



Se espera que los portales estén disponibles antes de que termine la temporada 5.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.