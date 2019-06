Fortnite | Algunos jugadores de PC ya no podrán jugar al Battle Royale 

Las últimas

[{"id":120564,"title":"Chile vs Ecuador EN VIVO v\u00eda Teleamazonas por Copa Am\u00e9rica 2019: gu\u00eda de TV del duelo en el Arena Fonte Nova","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-vivo-chilevision-teleamazonas-fecha-hora-canales-grupo-c-copa-america-2019-directv-amerca-rcn-caracol-univision-tdn-televisa-canal-13-tvn-mega-fonte-nova-120564","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c29b09964d.jpeg"},{"id":120682,"title":"\"Evangelion\": \u00bfpor qu\u00e9 Netflix elimin\u00f3 'Fly me to The Moon' de la serie? [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/evangelion-netflix-elimino-fly-me-to-the-moon-serie-video-nndc-120682","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d6274d2927.jpeg"},{"id":120689,"title":"Dragon Ball Z: Kakarot revela nuevas y espectaculares im\u00e1genes [FOTOS]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-z-kakarot-revela-nuevas-espectaculares-imagenes-120689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d6ba6b24bc.jpeg"},{"id":120549,"title":"\u00a1Desde el BBVA Stadium! El Salvador vs. Jamaica EN VIVO y EN DIRECTO por Copa de Oro 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/salvador-vs-jamaica-vivo-copa-oro-2019-directo-online-bbva-stadium-houston-fox-sports-sky-televisa-univision-directv-minuto-minuto-nndc-120549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c1dd130f13.jpeg"},{"id":120639,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: se miden este s\u00e1bado por la \u00faltima fecha del grupo A en la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-brasil-vivo-ver-hoy-copa-america-2019-online-gratis-america-tv-directv-seguir-transmision-ver-futbol-grupo-120639","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d26d700496.jpeg"},{"id":120685,"title":"\u00a1Golazo de Fuenzalida! El potente disparo del lateral para el 1-0 en el Chile vs. Ecuador [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/gol-fuenzalida-chile-vs-ecuador-vivo-disparo-media-distancia-1-0-copa-america-2019-video-120685","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d652483aa5.jpeg"},{"id":120687,"title":"Tite se pronunci\u00f3 sobre el dron que apareci\u00f3 en el entrenamiento de Per\u00fa","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-tite-pronuncio-dron-espio-practica-seleccion-peruana-sao-paulo-120687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d68379ebc8.jpeg"},{"id":120688,"title":"\u00a1Ecuador empata el partido! Enner Valencia anota el 1-1 ante Chile por la Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-chile-vivo-gol-enner-valencia-1-1-arena-fonte-nova-copa-america-2019-video-120688","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d696f8c86f.jpeg"},{"id":120673,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: todo lo que debes saber del tercer y \u00faltimo duelo de la 'Blanquirroja' en el grupo A de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-directo-via-america-tv-fecha-hora-canal-directv-venevision-tigo-sports-caracol-tv-tyc-sports-online-ver-gratis-partido-bicolor-copa-america-video-120673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d53e44eeef.jpeg"},{"id":120574,"title":"Chile vs Ecuador EN VIVO v\u00eda Canal 13 y CDF: se miden por Copa Am\u00e9rica 2019 desde Salvador por Grupo C","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-ecuador-hora-juegan-directv-tvn-canal-10-grupo-c-copa-america-2019-teleamazons-america-canal-10-canal-13-teledoce-chilevision-univison-televisa-rcn-fonte-nova-facebook-live-120574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d0837b2ec2ad.jpeg"},{"id":120613,"title":"La mano de Ruid\u00edaz, el 7-0 y m\u00e1s: 10 datos del Per\u00fa vs. Brasil que debes conocer","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-brasil-10-datos-partido-copa-america-debes-conocer-nndc-120613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0cff099719f.jpeg"},{"id":120686,"title":"Fortnite | Algunos jugadores de PC ya no podr\u00e1n jugar al Battle Royale","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-jugadores-pc-podran-jugar-battle-royale-120686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d64bfcf593.jpeg"},{"id":120683,"title":"'Chapa' de candidato: Fuenzalida marca el 1-0 de Chile ante Ecuador por Grupo C de Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-vivo-ver-gol-fuenzalida-grupo-c-copa-america-2019-video-120683","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d64b856b53.jpeg"},{"id":120653,"title":"Desde Oblitas hasta Ruid\u00edaz: los futbolistas de la Selecci\u00f3n Peruana que le ganaron a Brasil","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-futbolistas-seleccion-peruana-le-ganaron-verdeamarelha-120653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d4c75ad034.jpeg"},{"id":120674,"title":"\"Venom 2\": confirman participaci\u00f3n de Tom Hardy en secuela [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/venom-2-confirman-participacion-tom-hardy-secuela-video-nndc-120674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d56ba594f3.jpeg"},{"id":120592,"title":"VER AM\u00c9RICA TV GO Ricardo Gareca en conferencia de prensa EN VIVO en la previa del duelo contra Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-online-via-america-tv-directv-sigue-conferencia-ricardo-gareca-previo-partido-copa-america-120592","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/17\/5d0830ae5d367.jpeg"},{"id":120619,"title":"Paulo de la Cruz pasa un duro momento familiar","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-paulo-cruz-pasa-duro-momento-familiar-nndc-120619","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d080ba2133.jpeg"},{"id":120681,"title":"Tite: \"No me gustar\u00eda enfrentar a jugadores como Paolo Guerrero\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-me-gustaria-enfrentar-jugadores-paolo-guerrero-tite-120681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d619ddf839.jpeg"},{"id":120551,"title":"AHORA, Chile vs. Ecuador EN VIVO: transmisi\u00f3n online y streaming en directo por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/chile-vs-ecuador-hoy-copa-america-2019-vivo-fecha-horarios-canales-previa-grupo-b-alexis-sanchez-arturo-vidal-antonio-valencia-ver-futbol-gratis-online-vtr-cable-gama-tv-nnda-nnrt-120551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c05305a8cc.jpeg"},{"id":120680,"title":"PUBG versi\u00f3n Lite llega PC de manera gratuita a Latinoam\u00e9rica","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pubg-version-lite-llega-pc-manera-gratuita-latinoamerica-120680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d54a791632.jpeg"},{"id":120677,"title":"\u00bfQu\u00e9 castigo reciben los jugadores del Scratch cuando pierden en el 'camotito'? |[FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-brasil-castigo-reciben-jugadores-scratch-pierden-camotito-fotos-nndc-120677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d5ab0d715d.jpeg"},{"id":120570,"title":"\u00a1Ya estamos en el Arena Fonte Nova! Horarios y gu\u00eda de canales del Ecuador y Chile EN VIVO por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-chile-vivo-directo-online-transmision-via-directv-sports-teleamazonas-caracol-tyc-sports-america-television-fecha-hora-canal-duelo-grupo-c-copa-america-2019-120570","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c3d4a5bdc7.jpeg"},{"id":120513,"title":"\u00a1Partidazo por el Grupo C! Ecuador y Chile EN VIVO se enfrentan en Salvador Bah\u00eda por Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/ecuador-vs-chile-vivo-directo-online-teleamazonas-directv-tvn-canal-10-fecha-2-copa-america-2019-grupo-c-dazn-teledoce-canal-13-minuto-minuto-nndc-120513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0c44c606c36.jpeg"},{"id":120632,"title":"La envidia de Brasil: \"Guerrero es el mejor '9' de Sudam\u00e9rica, despu\u00e9s de Su\u00e1rez\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-brasil-9-paolo-guerrero-mejor-despues-luis-suarez-120632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d5dfea1c91.jpeg"},{"id":120679,"title":"Attack on Titan 3x21 ONLINE: d\u00f3nde, c\u00f3mo y a qu\u00e9 hora ver el nuevo cap\u00edtulo de Shingeki no Kyojin","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/attack-on-titan-3x21-online-hora-ver-nuevo-capitulo-shingeki-kyojin-nnda-nnlt-120679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d5bcbb4bd2.jpeg"},{"id":120572,"title":"\u00a1Onces CONFIRMADOS! Chile vs Ecuador EN VIVO: juegan con sus equipos de lujo por la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-vivo-alineaciones-duelo-fonte-nova-grupo-c-copa-america-2019-fotos-120572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/10\/5cfef28a2948e.jpeg"},{"id":120641,"title":"\u00bfPer\u00fa sin Carlos Zambrano? As\u00ed le fue a la Selecci\u00f3n Peruana con la dupla Luis Abram-Miguel Araujo","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-pierde-bicolor-carlos-zambrano-le-dupla-luis-abram-miguel-araujo-dpm-120641","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/20\/5d0bf75646246.jpeg"},{"id":120578,"title":"\u00bfAlcanza el empate? Las opciones que tiene Per\u00fa de acceder a los cuartos de final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-resultados-necesita-sacar-bicolor-clasificar-cuartos-final-copa-america-120578","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d57e0c09ef.jpeg"},{"id":120675,"title":"Arrancan las finales de la Rocket League Championship Series: FC Barcelona y el PSG buscan hacer historia","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/rocket-league-vivo-fc-barcelona-paris-saint-germain-buscan-historia-mundial-120675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d528c7e9f2.jpeg"},{"id":120663,"title":"La baja que sufri\u00f3 Brasil a pocas horas de enfrentar a Per\u00fa en duelo clave por la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-brasil-lesion-fernandinho-complica-cambios-tite-vital-partido-copa-america-nndc-120663","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d4809e0692.jpeg"},{"id":120644,"title":"\u00a1Ojo de 'Tigre'! Los replanteos de Gareca que le cambiaron la cara a la bicolor en los segundos tiempos","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/ricardo-gareca-seleccion-peruana-cambios-realizo-mejor-segundos-tiempos-copa-america-dpm-120644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d28e2af687.jpeg"},{"id":120667,"title":"\u00bfQu\u00e9 marcas visten a los equipos que participan en la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-vivo-marcas-visten-equipos-participan-copa-america-marathon-peru-120667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d4b6a2158f.jpeg"},{"id":120665,"title":"No es 'Enano': las razones por las que le cuesta tanto a Messi en Argentina","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/lionel-messi-seleccion-argentina-razones-cuesta-decisivo-albiceleste-copa-america-brasil-2019dpm-120665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/19\/5d0a53807f06e.jpeg"},{"id":120654,"title":"Ya le ganaron: los jugadores que volver\u00e1n a chocar con Brasil tras eliminarlos en la Copa Am\u00e9rica Centenario [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-jugadores-enfrentaran-nuevamente-brasil-eliminarlos-2016-fotos-120654","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d50782ba28.jpeg"},{"id":120642,"title":"\u00a1Atenci\u00f3n, Per\u00fa! As\u00ed juega Brasil, el pr\u00f3ximo rival de la bicolor en la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/peru-vs-brasil-juega-scratch-estrategia-tactica-proximo-rival-bicolor-copa-america-2019-dpm-120642","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d1d7bd957a.jpeg"},{"id":120672,"title":"\u00a1Luis Su\u00e1rez asusta a todo Uruguay! El delantero fue llevado a un cl\u00ednica de Porto Alegre","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/uruguay-copa-america-2019-luis-suarez-asusta-venda-mano-partido-japon-120672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d52afefe1e.jpeg"},{"id":120671,"title":"Realm Royale, el Battle Royale de Paladins, ya esta disponible en Nintendo Switch","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/realm-royale-battle-royale-paladins-disponible-nintendo-switch-120671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d4ca6c754e.jpeg"},{"id":120669,"title":"Otro cambio: la primera final \u00fanica de la Copa Sudamericana sufri\u00f3 nueva modificaci\u00f3n de escenario","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/copa-sudamericana-2019-primera-final-unica-volvio-cambiar-escenario-nndc-120669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44b3badb4d.jpeg"},{"id":120666,"title":"Spider-Man: Far From Home | \"Estoy cansado del multiverso, yo soy el \u00fanico Hombre Ara\u00f1a\", Tom Holland","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-cansado-multiverso-unico-hombre-arana-tom-holland-lejos-casa-mavel-sony-120666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d494e1f145.jpeg"},{"id":120668,"title":"'Efecto asado': la ins\u00f3lita medida a hinchas de 'La Roja' durante el Chile vs Ecuador por Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-ecuador-vivo-insolita-prohibicion-hinchas-roja-copa-america-2019-120668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d4f4d8473d.jpeg"},{"id":120664,"title":"Sin\u00f3nimo de gol: los elogios de Iv\u00e1n Zamorano a la dupla Guerrero-Farf\u00e1n [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-paolo-guerrero-lider-blanquirroja-farfan-acompanante-ideal-ivan-zamorano-video-120664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d4b3753894.jpeg"},{"id":120617,"title":"Marathon respondi\u00f3 sobre la camiseta de Per\u00fa que se 'despint\u00f3' en plena Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-respuesta-marathon-camiseta-despinto-copa-america-120617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/18\/5d096e84da382.jpeg"},{"id":120660,"title":"Avengers: Endgame | Reestreno con 8 minutos adicionales ya tiene fecha en Per\u00fa [VIDEO]","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/avengers-endgame-reestreno-8-minutos-adicionales-fecha-peru-video-avengers-4-nndc-120660","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d42afd8a16.jpeg"},{"id":120658,"title":"\u00a1Ya est\u00e1s avisado, Neymar! Las condiciones que impone Barcelona si el brasile\u00f1o quiere volver","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-2019-neymar-condiciones-volveria-barcelona-liga-santander-espana-120658","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d481f54ca4.jpeg"},{"id":120662,"title":"PS5 y Xbox Scarlett tendr\u00edan un precio estimado de 399 d\u00f3lares, seg\u00fan analista","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-xbox-scarlett-tendrian-precio-estimado-399-dolares-analista-120662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/21\/5d0d44776b138.jpeg"}]