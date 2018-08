Los padres y los videojuegos no siempre se llevan bien... al menos en las generaciones pasadas. Un reportaje del The Wall Street Journal reveló que algunos padres han comenzado a contratar tutores de Fortnite para enseñar a sus hijos a jugar mejor el exitoso título de Epic Games disponible para PS4 , Xbox One y Nintendo Switch.



Un caso singular que fue destacado por el medio estadounidense es el de la Sra. Hicks. Ella estaba particularmente preocupada por la forma en que su hijo Rob estaba perdiendo las partidas en el popular Battle Royale.



La Sra. Hicks, entonces, gastó 50 dólares por cuatro horas de lecciones en línea para que Rob mejore sus habilidades en Fortnite. La asesoría pudo ser posible gracias a un sitio web de trabajo independiente.



The Wall Street Journal cuenta cómo los padres se aseguran de que sus hijos realmente suban de nivel gracias a las asesorías que ellos estás costeando. Curiosamente, el apoyo de los padres ha hecho que los menores destaquen en Fortnite.



¿Será que algún día llegarán a gamers profesionales? ¿Qué opinas?

