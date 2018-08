Fortnite Visualizer, la herramienta que te permite probar cualquier skin y mochila del videojuego

Los gamers no hoy no se contentan con lo que un videojuego puede ofrecer. Un jugador de Fortnite ha creado una herramienta que permite visualizar cualquier combinación de skin y mochila antes de comprarlos.



La herramienta, llamada Fortnite Visualizer , muestra un modelo 3D del personaje para que el usuario pueda observar qué tan bien combina el skin con cualquier mochila del videojuego de Epic Games.



De momento, Fortnite Visualizer no cuenta con todos los atuendos debido a su reciente lanzamiento. El creador de la herramienta es un usuario de Reddit llamado __Player 1__ y ha prometido seguir desarrollando el servicio hasta filtrar los skins antes de que lleguen al juego.

