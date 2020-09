¿Esperando el nuevo material de Free Fire? El Battle Royale desarrollado por Garena tiene todo programado para el lanzamiento de OB24, la actualización que traerá elementos inspirados en Halloween. Te contamos todo lo que ofrecerá este parche para la diversión de miles.

La actualización de Free Fire llegará el 23 de septiembre, y estará disponible para las plataformas Google Play Store y Apple Store. Ten en cuenta que, por algunas horas, los servidores no estarán disponibles para los jugadores.

Junto con OB24, Free Fire ofrecerá el Gold Royale y el LCPD Special Diamond Royale será reemplazado por un nuevo paquete de aspectos. Se estima que el peso de la actualización será de unos 600MB, por lo que requerirá alrededor de 800 MB de espacio de almacenamiento libre.

El nuevo parche de Free Fire cambiará los diseños de las pantallas de carga, inicio de sesión y lobby. A esto se suma una nueva música inspirada en la banda sonora original del juego.

XBOX SERIES S | Huevo de pascua

¿Llegaste a verlo? Un usuario de Reddit descubrió un huevo de pascua en la nueva Xbox Series S. Se trata del casco de Master Chief, de la saga Halo, que aparece grabado en la fuente de alimentación.

Lyrical Thunder publicó una imagen de la PSU Xbox Series S en un foro dedicado a la consola de Microsoft Xbox One. La captura de pantalla proviene del tráiler oficial “Inside Xbox Series S”.

Este tipo de detalles en las consolas Xbox no es nada nuevo para la comunidad. Anteriormente, los jugadores hallaron el mensaje “Hello From Seattle” en la mayoría de los dispositivos Xbox, así como a Master Chief montando un escorpión en Xbox One X.