Como ya es habitual, de cara al cierre de cada año, las canciones comienzan a invadir las consolas de videojuegos gracias a una nueva entrega de Just Dance, la 2024. Y es que tras una entrega, la del año pasado con sus puntos buenos y otros a corregir, toca regresar a la pista de baile en cada hogar y ver si Ubisoft nos presenta nuevos pasos de baile.

En contexto

Solo para dejar claro, Just Dance esa ahora una franquicia la cual se plantea en forma de juego como servicio, la cual además bebe mucho de otras apps como Netflix o la misma Tik Tok y ofrecer nuevo contenido todo el año, por lo que ahora cada entrega se convierte en un gran de contenido, y que gracias al mismo vemos como la franquicia evoluciona. Dicho esto, y preparando los teléfonos celulares para que no salgan volando, toca mover el esqueleto.

Evolución

Con relación al sistema o modelo base del nuevo Just Dance 2024 debo apuntar que sigue siendo el mismo, por lo que podremos encontrar detalles o aspectos positivos y también negativos. Con relación a lo bueno, tendremos el diseño del HUB/Central/Interfaz, el cual denota de forma clara su evolución además de ser muy cómoda para navegar, ya sea desde el teléfono o usando el control.

Otros de los puntos positivos son el hecho de poder encontrar listados de canciones y sumar a otros gamers para jugar con una gran facilidad y pocos clicks. Además, el algoritmo facilita las recomendaciones con la selección de temas musicales.

Otro de los aspectos positivos es que Just Dance 2024 llega como una categoría más en la misma aplicación, por lo que ahora los gamers que compraron la versión del año pasado podrán jugarla también. Pero, ¿cuál es la diferencia?, simple. El acceso o no a las canciones de esta nueva entrega, ¿y si tenemos ambos títulos?. Fácil, los 40 temas de ambos títulos están a nuestro alcance y sin cambiar de juego.

La bola de discoteca sigue girando

Otro de los aspectos positivos son las mejoras con las que llega esta entrega, como el regreso del Modo Ejercicio, con el que podremos medir las calorías quemadas, o el poder retar a otros gamers. Y si esto no es suficiente, tendremos el poder jugar en línea y tratar de superar objetivos/puntuaciones.

Pero en el otro lado de la moneda, se echan en falta la ausencia de World Dance Floor, y si bien tenemos las playlist con una lista ya definido, hubiese gustado el poder crear las nuestras propias. Otro limitante, es que si no tenemos conexión online, solo podremos acceder a las 40 canciones instaladas, por lo que no tendremos acceso a las dos entregas instaladas, ni tampoco acceder a los temas exclusivos de Just Dance+, el servicio Premium con todos los cientos de canciones, aunque la calidad del stream ha mejorado.

Temas

Pero entrando de lleno al título musical, lo más importante son las canciones, y esta entrega llega cargada de 40 canciones:

A Night in the Château de Versailles – The Just Dance Orchestra.

– The Just Dance Orchestra. A Queda / Gloria Groove.

/ Gloria Groove. After Party / Banx and Ranx ft. Zach Zoya.

/ Banx and Ranx ft. Zach Zoya. Butter / BTS.

/ BTS. Calm Down / Rema.

/ Rema. Can’t Tame Her / Zara Larsson.

/ Zara Larsson. Canned Heat / Jamiroquai.

/ Jamiroquai. Chaise Longue / Wet Leg.

/ Wet Leg. Cradles / Sub Urban.

/ Sub Urban. Cure For Me / Aurora.

/ Aurora. Despechá / Rosalía.

/ Rosalía. Don’t Cha / The Pussycat Dolls ft. Busta Rhymes.

/ The Pussycat Dolls ft. Busta Rhymes. Flowers / Miley Cyrus.

/ Miley Cyrus. Gimmie More / Britney Spears.

/ Britney Spears. How You Like That / Blackpink.

/ Blackpink. I Am My Own Muse / Fall Out Boy.

/ Fall Out Boy. I Wanna Dance With Somebody / Whitney Houston.

/ Rema. I’m Good (Blue) / David Guetta & Bebe Rexha.

/ David Guetta & Bebe Rexha. I’m Not Here To Make Friends / Sam Smith.

/ Sam Smith. It’s The Most Wonderful Time Of The Year / Andy Williams.

/ Andy Williams. Kill Bill / SZA.

SZA. Makeba / Jain.

Jain. My Name Is / D Billions.

/ D Billions. Never Be Like You / Flume ft. kai.

/ Flume ft. kai. Rapper’s Delight / Groove Century .

/ Groove Century . Sail / Awolnation.

/ Awolnation. Say My Name / ATEEZ.

/ ATEEZ. Seven / Jung Kook ft. Latto.

Jung Kook ft. Latto. Shine A Little Love / The Sunlight Shakers .

/ The Sunlight Shakers . Stronger (What Doesn’t Kill You) / Kelly Clarkson.

/ Kelly Clarkson. Survivor / Destiny’s Child.

Destiny’s Child. Swan Lake / The Just Dance Orchestra.

/ The Just Dance Orchestra. Tainted Love / The Just Dancers.

/ The Just Dancers. Tití Me Preguntó / Bad Bunny.

/ Bad Bunny. Treasure / Bruno Mars.

Bruno Mars. Vampire / Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo. Wasabi / Little Mix.

/ Little Mix. Whitney / Rêve.

/ Rêve. Woof / SOFI TUKKER (Ft. Kah-Lo).

/ SOFI TUKKER (Ft. Kah-Lo). you should see me in a crown / Billie Eilish.

Como pueden apreciar, el título goza de una gran variedad de géneros, aunque el rock y uno que otro más brilla por su ausencia. Pero los gamers que gustan del k-pop, el pop o el reguetón estarán más que servidos. Todos gozan de un gran trabajo coreográfico y buenos videos con manejo de ángulos de cámara, fondos con efectos y más.

Detalles aparte, llama la atención los temas propios de Ubisoft en los que podremos expandir una trama y ver cómo algunos temas se entrelazan unos con otros, logrando crear una narrativa, o dicho de otra forma, un mini-musical.

Y como plus a esto, si queremos bailar otros temas, podremos acceder al servicio Just Dance+, un servicio de suscripción PREMIUM con el que tendremos acceso a más de 150 temas, o esperar al pase de temporada con el que podremos ir desbloqueando diversos elementos de tipo estéticos, nuevas canciones o versiones de las que se encuentran disponibles.

Detalle

Hay un aspecto a tener tener presente, y es el tema de las coreografías, ya que algunas son bastante complejas, y los pictogramas o gráficos pueden quedar algo cortos para representar los movimientos. Es por esto que un tipo de academia sería algo muy bueno en este aspecto para poder aprender a seguir todo al más mínimo detalle.

Conclusión

Si quisiéramos ver de forma directa las cosas, Just Dance 2024 sería un DLC (contenido descargable) de la aplicación Just Dance actual. No es un juego nuevo, o renovado en su totalidad, por lo que todo lo bueno que pudímos apreciar el año pasado lo vemos nuevamente en esta, sumando algunos añadidos como también repitiendo una que otra ausencia. Pero a esto, resulta muy bueno el hecho de que todo lo podamos encontrar en una misma aplicación, aunque solo en línea.

El análisis de Just Dance 2024 fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Ubisoft para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Simulación

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de canciones Just Dance 2024