Como viene siendo ya una costumbre, año tras año, llega a todos los mercados una nueva entrega de Modern Warfare, tal y como bien apunta un personaje del título: “Hay tres cosas de las que nadie se escapa: la muerte, los impuestos y yo”. Y en este caso, estamos hablando de Call of Duty: Modern Warfare 3, una entrega la cual trae abajo el buen castillo de naipes que se había trabajado, y de forma espectacular. Aquí te contamos el porqué de este hecho.

La franquicia de Activision necesita un descanso y replantear varios aspectos de la misma.

Lo primero

Para comenzar, y poner todo en contexto, tenemos al terrorista ultranacionalista ruso, Vladimir Makarov, el cual ha logrado escapar y regresado más peligroso que nunca. Ahora, cuenta con un ejército de gran poder, con mercenarios de élite los cuales creen todo lo que se les dice sin cuestionar nada en lo absoluto. Es aquí que el Escuadrón 141, el cual es liderado por el Capitán Price, debe salir a frente para detenerlo.

Dicho esto, y dejando en claro que la narrativa de este Call of Duty no es para que gane un premio, ya que basicamente son secuencias enlazadas con momentos espectaculares cargados de acción, con explosiones, conspiraciones y disparos, uno tras otro y en diversas partes de nuestro mundo; apunto también el hecho de que ha dejado de lado un punto clave visto en la entrega previa, el narcotráfico, algo que le dió un nuevo toque a su trama, incluyendo algunas escenas fuertes.

La franquicia de Activision necesita un descanso y replantear varios aspectos de la misma.

Pero aquí surge otro aspecto que no engrana, y es que solo nos presenta por un lado al villano de turno, malo, muy malo, y cometiendo hechos dignos de un terrorista; mientras que por el otro, al grupo de los buenos intentando detenerlo, una y otra vez hasta que en las casi cuatro a cinco horas aparecen los créditos y sin haberse cerrado el círculo o generado una conclusión. ¿Una cuarta parte?. Olvídenlo, la trama de esta entrega es mejor dejarla de lado, y quedarnos con esos momentos de la trilogía original.

Y aquí, remarco el otro aspecto que ya acabo de mencionar, su duración. Nunca he visto un título de este género que lo haya podido terminar en tan solo un día o un fin de semana. Entre cuatro a cinco horas, dos sesiones y listo. Y si un jugador hardcore se animase a jugarlo, estoy seguro que en tan solo un par de horas lo termina y se quedaría con la pregunta: ¿eso es todo?. Dicho en otras palabras, no llega a las ocho o diez horas promedio de las entregas previas.

Pero eso no es todo, la cereza del pastel la podremos ver en tan solo un par de horas. Así es, podremos apreciar un tremendo cambio que, estoy seguro, sacará más que chispas a cualquier jugador de la franquicia. ¿A qué se debió esto?, no lo sabemos, pero la explicación está al debe.

La franquicia de Activision necesita un descanso y replantear varios aspectos de la misma.

¿A jugar?

Para todos aquellos que han jugado y disfrutado de las entregas previas, sabemos perfectamente que podemos encontrar mapas o niveles de tipo lineal, grandes momentos de acción y explosiones a raudales. Y eso es lo que se espera de todo Call of Duty, pero a esto esta nueva entrega le suma algunas misiones de mundo abierto, con diversos caminos para elegir y completarse en el orden que uno guste. Esto suena muy bien en el papel, pero la realidad es otra.

Me explico, la idea central es la presencia de varios objetivos en el mapa, los cuales podremos completar en el orden que deseemos, pero si morímos mientras completamos uno tendremos que empezar desde cero, teniendo como resultado un alto grado de frustración y alarga de forma artificial el nivel.

La franquicia de Activision necesita un descanso y replantear varios aspectos de la misma.

Pero eso no es todo, su modo de juego es como si fuese una sección de Warzone. Aquí, habrá que buscar armas, armadura, municiones y recursos. Y si, se nos pide ser sigiloso, pero esto será casi imposible, ya que un enemigo podrá vernos incluso a una gran distancia, con lo que se activarán las alarmas. Todo esto da como resultado un gran desbalance.

Se nota la diferencia entre misiones de tipo clásicas con estas nuevas de tipo Warzone, unas en donde podremos tener espectacularidad y un mejor control de juego, mientras que en las segundas podrían alejar a gamers que gustan de la franquicia.

La franquicia de Activision necesita un descanso y replantear varios aspectos de la misma.

En pantalla

Aquí no hay “pero alguno”. En este apartado, tanto en lo visual como en los sonidos, los valores de producción son de lo mejor, y se mantienen en lo más alto. El motor gráfico nos presenta escenas de gran nivel técnico y artístico. Y en el caso del sonido, incluyendo la banda sonora del juego, llegan con el mismo nivel. Detalle aparte, el juego llega localizado para nuestra región.

La franquicia de Activision necesita un descanso y replantear varios aspectos de la misma.

Conclusión

Luego de haber probado un gran Modo Multijugador, esperábamos un Modo Historia con el mismo nivel, pero esta campaña llega con muchos problemas. Descafeinada y predecible, con una duración muy corta, misiones de mundo abierto que no han sido bien llevadas y, en el caso de la versión de PlayStation 5, no goza de trofeo platino, sino que llega como un DLC o contenido descargable del juego del año pasado. Es cierto, ofrece algunos momentos muy buenos, pero en global, esto no es suficiente.

El análisis de Call of Duty: Modern Warfare 3 fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Activision para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC

• DESARROLLADORA: Sledgehammer Games

• GÉNERO: Acción, Combate, Primera Persona

• DISTRIBUIDOR: Activision

• PUNTAJE: 6

Tráiler del Modo Historia de Call of Duty: Modern Warfare 3