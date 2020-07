El MOBA League of Legends cuenta con uno de los eventos de eSports más grandes del año junto a The International de Dota 2. Lamentablemente, todavía no se ha compartido la fecha de inicio de Worlds 2020.

Hasta hace unos días, el especialista en eSports, Rod Breslau, compartió vía Twitter la decisión del gobierno chino con respecto a eventos públicos durante esta temporada de coronavirus.

Todo parecía indicar que se iba a cancelar el Mundial de League of Legends debido a la pandemia de la COVID-19. No obstante, un reciente comunicado de la empresa afirma que en otoño (del hemisferio norte) se llevará a cabo sí o sí el gran torneo de LoL en el país asiático.

Anunciaron en su comunicado que trabajar cn Getty Images para que se encarguen de las licencias de fotos oficiales de los diferentes torneos de LoL. Se encargará de cubrir diferentes eventos internacionales como The World Championship, Mid-Season Invitational y All-Star Event.

Allí se confirmó que todavía están en los planes de Riot Games llevar a China su Mundial.

“Getty Images gestionará las licencias y fotografías editoriales para los eventos de Esports Global de League of Legends hasta al menos 2024, trabajando en estrecha colaboración con Riot Games para capturar el espíritu de los deportes de League of Legends, incluida la competencia, los momentos detrás de cámaras y la apasionada alimentación de fandom. La asociación comenzará en el Campeonato Mundial 2020 en China este otoño.”, se lee en el comunicado.

Periódicos sin COVID-19 (Depor)