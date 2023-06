El Clausura de la Liga Latinoamérica, la competición de mayor nivel de League of Legends en la región, ha comenzado. El 14 de junio, se llevará a cabo la última fecha de la semana 2 y posiblemente veremos algunos movimientos en la tabla de la fase de grupos. Cabe resaltar que los equipos se juegan la clasificación al Mundial en este split.

Rainbow7 ha logrado mantener su dominio en la temporada durante las tres primeras fechas. Se encuentra en la primera posición de la tabla tras vencer a Six Karma por dos a uno y a All Knights por dos a cero. Este fue el club que representó a Latinoamérica en el torneo internacional de medio año, Mid-Season Invitacional 2023, tras haber ganado el Apertura.

En la segunda posición se encuentra Estral Esport, un club con hambre de títulos que en estos pocos años en la LLA ha quedado siempre opacado por sus rivales. Por el momento suma dos puntos tras vencer a All Knights y tiene la oportunidad de disputarle la punta de la tabla a R7 si vence al tiburón argentino, Isurus, que solo ha conocido derrotas en lo que va el Clausura.

El 14 de junio habrá dos encuentros que no te puedes perder. Infinity, actualmente en la tercera posición, deberá enfrentar a la gran sorpresa del Apertura, Team Aze. Los puntajes entre ambos son iguales, así que uno de ellos subirá de posiciones.

Partidos del 14 de junio de 2023

Inifnity vs. Team Aze - 5:00 p.m.

Isurus vs. Estral Esports - 7:00 p.m.

*Todos los horarios pertenecen a Perú, México y Colombia

Podrás seguir el torneo a través de los canales oficiales de Twitch y YouTube de la Liga Latinoamérica. Allí, encontrarás la narración en español, la mesa de análisis con los expertos y las estadísticas en tiempo real de todas las partidas.

Luego de esta fecha, la LLA se tomará un descanso hasta el 20 de junio, en donde Six Karma tendrá la dura tarea de mantenerse en la mitad de la tabla. Tendrá que enfrentar a All Knights. Mientras que Estral se verá cara a cara contra Infinity, un encuentro que no te puedes perder, ya que son dos pesos pesados de la liga.

