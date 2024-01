Los zombies y seres del inframundo están asociados al Halloween, pero desde Activision no quieren que nadie espere hasta octubre para poder enfrentarlos en la temporada dos de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone y una colaboración con The Walking Dead.

Así es, estas dos franquicias se unen y gracias a la cuenta oficial de la red social X de Call of Duty Latinoamérica, ya sabemos que la fecha de inicio de la segunda temporada será el próximo.

Nuevo contenido llega al título en su segunda temporada.

Y con relación a su contenido, aún no se ha revelado mayores detalles, solo que tendremos nuevos mapas para el modo multijugador y la colaboración con The Walking Dead, la cual nos permitirá disfrutar de los dos títulos de Call of Duty encarnando a Rick Grimes.

Cabe recordar que Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone se encuentran disponibles en nuestro mercado.