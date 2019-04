¡La fiesta de League of Legends ya lista! El detrás de cámaras de la Liga Latinoamericana [FOTOS]

Las últimas

[{"id":112127,"title":"Pok\u00e9mon GO | Estas son las probabilidades de obtener un pok\u00e9mon legendario","categoria":"Videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-son-probabilidades-obtener-pokemon-legendario-112127","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb895e2ac83.jpeg"},{"id":112123,"title":"Genialidad pura: la espectacular salida de De Jong tras resbalarse con el bal\u00f3n en partido del Ajax [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-jong-salida-exquisita-futuro-cule-resbalarse-balon-ajax-video-112123","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb8cf2b51da.jpeg"},{"id":112124,"title":"Est\u00e1n en rojo: Alianza Lima se convirti\u00f3 en el equipo que m\u00e1s goles recibi\u00f3 en el Torneo Apertura de la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-convirtio-equipo-goles-recibio-torneo-apertura-liga-1-112124","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb8a82e4b33.jpeg"},{"id":111872,"title":"Barcelona gan\u00f3 2-1 a la Real Sociedad y est\u00e1 m\u00e1s cerca del t\u00edtulo de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-liga-santander-vivo-directo-futbol-gratis-hoarios-mundo-canales-television-previa-alineaciones-fecha-33-espana-nnda-nnrt-111872","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb880121083.jpeg"},{"id":112004,"title":"Hoy desde Aguascalientes: Necaxa vs. Pachuca EN VIVO y EN DIRECTO por Clausura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/necaxa-vs-pachuca-vivo-directo-ver-transmision-via-televisa-deportes-tv-online-partido-jornada-15-clausura-2019-liga-mx-aguascalientes-mexico-nndc-112004","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb891f0f1b2.jpeg"},{"id":111990,"title":"\u00a1Conectamos con Chile! Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO se miden ONLINE por el Torneo Nacional | v\u00eda CDF","categoria":"Resto del Mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-huachipato-vivo-cdf-premium-torneo-nacional-chile-fecha-9-canal-13-directo-2019-nndc-111990","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba301b68777.jpeg"},{"id":111934,"title":"League of Legends | \"Seiya\" y \"Oddie\" tienen el reto de quitarle la copa a su ex equipo (Rainbow7)","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-seiya-oddie-reto-destronar-ex-equipo-isurus-gaming-vs-rainbow7-liga-movistar-mexico-colombia-argentina-peru-111934","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb96ed3edf10.jpeg"},{"id":112119,"title":"\u00a1Hora de la risa! Los memes m\u00e1s brutales tras el triunfo del Barcelona ante Real Sociedad [FOTOS]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/memes-barcelona-vs-real-sociedad-reacciones-virales-triunfo-azulgrana-2-1-liga-santander-2019-fotos-112119","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb870cd9354.jpeg"},{"id":112063,"title":"Manchester United vs. Everton: se enfrentan en partidazo por la jornada 35 de la Premier League 2019","categoria":"Inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-united-vs-everton-vivo-directo-ver-transmision-via-espn-2-tv-online-partido-jornada-35-premier-league-2019-inglaterra-nndc-112063","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb86ae081ce.jpeg"},{"id":112121,"title":"Dragon Ball Super | La incre\u00edble pieza de colecci\u00f3n Goku Ultra Instinto que desear\u00e1s tener [FOTOS]","categoria":"Anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-increible-pieza-coleccion-goku-ultra-instinto-desearas-fotos-112121","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb83b0d9766.jpeg"},{"id":111978,"title":"\u00a1Un paso m\u00e1s al t\u00edtulo! Barcelona venci\u00f3 2-1 a la Real Sociedad por la jornada 33 de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-vivo-camp-nou-directo-transmision-narracion-espn-movistar-partidazo-directo-online-tv-liga-santander-espana-nndc-111978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb844f63e7f.jpeg"},{"id":111968,"title":"Barcelona venci\u00f3 2-1 a Real Sociedad: revive el resultado, resumen y goles por Liga Santander 2019 [VIDEOS]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-vivo-horarios-canales-directo-online-tv-via-espn2-sky-sports-movistar-liga-santander-2019-espana-peru-colombia-mexico-111968","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb8368957d0.jpeg"},{"id":112117,"title":"Real Madrid vs Athletic Club Bilbao: fecha, horarios y canales de partido por fecha 33 de Liga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-athletic-club-bilbao-fecha-horarios-canales-partido-fecha-33-liga-santander-2019-112117","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb8355ce85e.jpeg"},{"id":112118,"title":"\u00a1La hora del humor! Alianza Lima sum\u00f3 nueve partidos sin ganar y los memes inundaron las redes [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-sumo-nueve-partidos-ganar-memes-inundaron-redes-fotos-112118","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb80746713b.jpeg"},{"id":112116,"title":"\u00a1Hizo estallar al Camp Nou! Golazo de Jordi Alba en el Barcelona-Real Sociedad por LaLiga [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-vivo-ver-gol-jordi-alba-2-1-azulgranas-liga-santander-video-112116","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb7e4329b20.jpeg"},{"id":112029,"title":"Ayacucho FC vs. Cantolao empatan 0-0 por la fecha 10 del Torneo Apertura en la Liga 1","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/ayacucho-fc-vs-cantolao-vivo-directo-via-golperu-online-liga-1-fecha-10-torneo-apertura-ciudad-cumana-nndc-112029","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba907016375.jpeg"},{"id":112115,"title":"Un baldazo de agua fr\u00eda: el gol de Juanm\u00ed para el empate de la Real Sociedad ante Barcelona [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-vivo-gol-juanmi-1-1-camp-nou-fecha-33-liga-santander-2019-video-112115","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb7d4ccb114.jpeg"},{"id":112112,"title":"\u00a1Otra raz\u00f3n para estar 'Allegri'! DT de la Juventus resolvi\u00f3 dudas sobre su permanencia en el banquillo","categoria":"Italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-campeon-italia-massimiliano-allegri-confirmo-permanencia-dt-proxima-temporada-fichajes-112112","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb7d47cd0a9.jpeg"},{"id":111989,"title":"Tabla de posiciones EN VIVO: as\u00ed se ubican los equipos mientras se juega la fecha 10 de la Liga 1 | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-jugarse-fecha-10-torneo-apertura-111989","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba231f4ce58.jpeg"},{"id":112113,"title":"Respira Russo: Carlos Beltr\u00e1n marc\u00f3 un golazo de cabeza y consigui\u00f3 el empate ante Pirata FC [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-pirata-fc-carlos-beltran-marco-golazo-cabeza-2-2-video-112113","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb7b3d91f60.jpeg"},{"id":112114,"title":"Avengers: Endgame | Robert Downey Jr. dijo que el final de la cinta ser\u00e1 \u201cel mejor de la historia\u201d","categoria":"Comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-robert-dowmey-jr-dijo-final-cinta-sera-mejor-historia-112114","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cba43daf0b27.jpeg"},{"id":112055,"title":"\u00a1Demoli\u00f3 al ruso! Alistair Overeem derrot\u00f3 a Alexey Oleinik en la estelar del UFC San Petersburgo [VIDEO]","categoria":"Contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-fight-night-vivo-directo-via-fox-sports-alistair-overeem-vs-alexey-oleinik-estelar-ufc-san-petersburgo-antonina-shevchenko-rusia-espn-112055","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb788bc29fc.jpeg"},{"id":112110,"title":"\u00a1Pero qu\u00e9 locura! Rulli y la espectacular tapada que provoc\u00f3 la desesperaci\u00f3n del Barcelona [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-real-sociedad-rulli-tapada-mundo-camp-nou-fecha-33-liga-santander-video-112110","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb78248000e.jpeg"},{"id":112068,"title":"Cruz Azul vs. Pumas: cara a cara por la fecha 15 del Clausura 2019 de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-pumas-vivo-fecha-15-clausura-2019-liga-mx-estadio-azteca-via-tdn-via-televisa-deportes-fecha-hora-canales-tv-minuto-minuto-ver-futbol-vivo-gratis-online-mexico-nnda-nnrt-112068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/20\/5cbb2bc091858.jpeg"},{"id":111933,"title":"League of Legends | EN VIVO la Final Latinoamericana, Isurus Gaming vs. Rainbow7 por Twitch","categoria":"Esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-lol-vivo-ver-final-latinoamericana-isurus-gaming-vs-rainbow7-twitch-youtube-colombia-argentina-chile-peru-111933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/19\/5cb969b36242c.jpeg"}]