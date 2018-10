Hoy en la madrugada, mientras dormías, se dio un hecho histórico en Worlds 2018 (Mundial de League of Legends ). Un equipo que vino desde lo más bajo de la competición (Play-In) ha logrado clasificarse a semifinales. Curiosamente lo hizo frente a uno de los favoritos a llevarse la copa: Royal Never Give Up.

Tuvieron que irse hasta la partida 5 para definir quién sería el equipo que enfrentará a Invictus Gaming. Finalmente, luego de la primera jornada de octavos de final, quedó eliminado el contendiente de China y otro de Corea del Sur.

Por el momento, estos son los equipos que todavía siguen en carrera en el Mundial de League of Legends :



Como se pude ver, Europa todavía mantiene sus dos equipos: G2 Esports y Fnatic. Norte América, al igual que Corea del Sur, solo cuentan con una participante: Cloud9 y Afreeca Freecs respectivamente. Cuando todo parecía que League of Legends tendría un campeón chino este año, comienzan a sorprender los del viejo continente.

Hoy a las 11 de la noche se reanudarán los octavos de final de Worlds 2018 con otras dos rondas de infarto. ¿Quedará eliminado Corea del Sur en esta fase?