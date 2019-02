¿La final del Mundial de League of Legends superó al Super Bowl 2019 en audiencia?

El Super Bowl 2019 habría sido la edición con menos audiencia de la última década. El partido entre los Patrios vs. Rams según Nielsen alcanzó a superar los 98 millones de visualizaciones por televisión y 32,3 millones de interacciones por Internet. Pero ¿cómo le fue al Mundial de League of Legends ?

Pues según los datos de Esports Charts la Gran Final de Worlds 2018 logró un récord histórico de de más de 205 millones de espectadores en linea. Gran parte de los números provienen desde China.

No obstante, estos números han sido cuestionados alegando que el país oriental uso bots para aumentar las reproducciones del Mundial de League of Legends. Riot Games publicó sus cifras solo días después para contrastar la información obtenida por varios medios. Solo se habrían alcanzado lo 44 millones durante el pico de audiencia.



Mientras que el total alcanza 99,6 millones de usuarios únicos. Poniéndose de esta forma League of Legends arriba por un millón en comparación de los datos de Nielsen del Super Bowl 2019 a través de la transmisión televisiva de CBS.



Pero hay que tomar en cuenta que el evento también fue transmitido por Televisa, TV Azteca, ESPN, FOX Sports, y otros medios televisivos en el resto del mundo. Así que no, League of Legends no superó al Super Bowl 2019. Todavía queda mucho camino para los eSports pero ya es son números que no pueden pasar desapercibidos.