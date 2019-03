League of Legends | 'InSec' se retira oficialmente del competitivo del MOBA tras 7 años de carrera

El jugador que en algún momento llegó a considerarse el mejor Lee Sin del competitivo de League of Legends hoy 'cuelga los tenis'. Choi ' InSec' In-seok no ha tenido el mejor desempeño en los últimos meses, pero se va por todo lo alto tras dejar su nombre en una de las jugadas más difíciles de ejecutar en el videojuego.

En total son siete años de carrera que pesan sobre sus hombros. En los cuales ha logrado llevar la camiseta de grandes equipos como CJ Entus, KT Rolster, RNG, Origen y entre otros; como también ser sub campeón del Mundial de LoL en el año 2014.

Parte del problema de rendimiento él lo atribuye al servicio militar que todo surcoreano debe realizar hasta cierta edad. Es común ver bajas en los equipos de ese país debido a este caso.

" Las circunstancias no me permitieron estar con el equipo lo que duraba el proceso del servicio militar, ya que en cualquier momento podía ser llamado, eso no me dejó continuar", comentó.



La estrella de League of Legends no se irá del todo. Ya no se le verá por el competitivo, pero anunció que seguirá jugando en sus transmisiones en vivo: "a ún no tengo un horario fijo, no sé si seré bueno haciendo esto, pero quiero saludar a mis fans mediante esto. Se que mucha gente vendrá", finalizó el pro-player.