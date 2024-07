Aprovecha la oportunidad para conseguir material exclusivo a cambio de nada. Los códigos de Free Fire para hoy, martes 30 de julio de 2024, ofrece desde skins de armas hasta atuendos cosméticos. ¿No sabes cómo canjearlo? Aquí te contamos todo el proceso para que saques lo mejor de cada partida.

Los códigos tienen una duración de 24 horas y solo podrán canjearse desde tu cuenta personal; no hay posibilidad de comerciarlo ni traspasarlo a otros usuarios. Recuerda tener tus credenciales a la mano y no preocuparte por el sistema operativo de tu celular, porque podrás hacerte con las recompensas en Android y iOS sin inconvenientes.

Recuerda que los artículos exclusivos de Free Fire cuestan dinero real a través de diamantes, la moneda exclusiva de Garena, así que no deberías perder esta oportunidad para actualizar el inventario. Un poco de suerte, podrás potenciar tu capacidad de fuego para mejores resultados.

Códigos de Free Fire para hoy, martes 30 de julio de 2024

4GTM-ENLK-45RP

FFGY-BGFD-APQO

ZH6C-DBXF-DSPN

FFPL-OJEU-FHSI

6U34-B46M-T9OR

FFTQ-T5IR-MCNX

FFA0-ES11-YL2D

FFE4-E0DI-KX2D

CMC7-PE5X-KT3H

GYXK-T8U2-6VBR

KPLX-12PQ-ZSV6

JHND-CXSD-FGHJ

VFGV-JMCK-DMHN

NDJD-FBGJ-FJFK

XJDJ-GFVD-FKVH

DJHN-DSBB-BGFR

1XYZ-2ABC-3DEF-4GHI

5JKL-6MNO-7PQR-8STU

9VWX-YZAB-CDEF-GHIJ

KLMN-OPQR-STUV-WXYZ

ABCD-EFGH-IJKL-MNOP

QRST-UVWX-YZAB-CDEF

GHIJ-KLMN-OPQR-STUV

WXYZ-ABCD-EFGH-IJKL

MNOP-QRST-UVWX-YZAB

CDEF-GHIJ-KLMN-OPQR

STUV-WXYZ-ABCD-EFGH

IJKL-MNOP-QRST-UVWX

YZAB-CDEF-GHIJ-KLMN

Tutorial para usar los códigos de Free Fire

Ingresar los códigos al sistema de Free Fire es sencillo y no hay excusa para no hacer el trámite antes del vencimiento. Te recordamos que no debes preocuparte por la seguridad de tu cuenta, porque se trata de un proceso oficial desde la misma desarrolladora. No dejes pasar el tiempo para arrancar con lo mejor del inventario para esta fecha.

Ingresa a este enlace para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( Sitio de Canje de Recompensas) .

para acceder a la página web oficial de recompensas de Free Fire ( . Después inicia sesión con cuenta de Free Fire desde Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Indexa el código de doce caracteres. Asegúrate de no confundir los números con letras y confirma la operación.

Una vez confirmado el código, solo tendrás que esperar unos minutos para recibir el obsequio en tu cuenta.

Cómo descargar Free Fire

Free Fire es un videojuego gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha desarrollado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

Te puede interesar