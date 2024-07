Salen novedades para la agenda semanal de Free Fire. En esta oportunidad, los sobrevivientes podrán disfrutar de material exclusivo inspirado en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el manga hecho por Koyoharu Gotouge. Te contamos cuáles son los eventos programados para que consigas lo mejor del Battle Royale.

La desarrolladora Garena tiene artículos exclusivos que la comunidad podrá canjear a cambio de diamantes. Los anuncios serán hasta el martes 6 de agosto y podrás conseguir emotes basados en Demon Slayer y los atuendos de Tanjiro y Nezuko.

Hay oportunidades que no puedes perder como el Descuento Royale para potenciar la capacidad de fuego de tus armas y el Pase Booyah! T20 que empieza esta semana. Tampoco dejes pasar los eventos de Recarga para obtener elementos cosméticos.

“¡Concéntrate, respira y conquista la batalla! Entrena duro y deja marca dominando las técnicas de Tanjiro y el poder de Nezuko Kamado. Conviértete en el mejor cazador con #FFXDemonSlayerKimetsuNoYaiba”, publicó Garena en X.

📕¡LA #AGENDASEMANAL ESTÁ AQUÍ!📕



¡Concéntrate, respira y conquista la batalla!🔥

💪Entrena duro y deja marca dominando las técnicas de Tanjiro y el poder de Nezuko Kamado.



Conviértete en el mejor cazador con #FFXDemonSlayerKimetsuNoYaiba. ⚔️ pic.twitter.com/u8p6NqKbMD — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) July 30, 2024

Agenda semanal de Free Fire hasta el 6 de agosto

Jueves 1 de agosto - Pase Booyah! T20

Viernes 2 de agosto - Ruleta de Tokens + Descuento Royale

Sábado 3 de agosto - Recarga Diadema + Ruleta Mágica

Lunes 5 de agosto - Ruleta de la Suerte

Martes 6 de agosto - Recarga Caja

Gana diamantes gratis en Free Fire

La agenda semanal requerirá de diamantes y nuestro consejos es evitar las páginas que prometen diamantes infinitos. Tu primera solución debería ser la aplicación BOOYAH para acceder a eventos que recompensan con varios elementos, entre ellos, la moneda exclusiva del juego. Solo recuerda tener que enlazar tu cuenta Free Fire con la app para recibir las recompensas.

Otra es Poll Pay, un servicio Get Paid To (GPT) que permite a los jugadores completar tareas como descargar apps y resolver encuestas, cuestionarios y más para obtener algo de efectivo a través de PayPal y, con este dinero, podrás hacerte con los diamantes. No queda otra que trabajar y eso es parecido a lo que también ofrece Google Opinion Rewards. Los usuarios tendrán que crear un perfil ingresando su edad, nombre y otros detalles para completar encuestas y ganar créditos de Google Play.

Instala Free Fire en tu smartphone

¿Aún no te sumas a la fiesta? Free Fire es un shooter gratuito que está disponible en Android y iOS con opciones de compra en la plataforma. Garena ha diseñado el título para que los usuarios con los sistemas operativos Android 4.1 y iOS 11 para adelante puedan divertirse sin problemas técnicas.

Te puede interesar