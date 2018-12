League of Legends | Compilación de lo mejor del eSport de Riot Games en el 2018 [VIDEOS]

League of Legends cerró su año competitivo con el All-Stars 2018. Este evento reúne a la comunidad con los mismos pro-gamers en divertidos enfrentamientos de exhibición. ¿Te perdiste algún torneo internacional en este año 2018? No te preocupes, te compartimos los mejores momentos.

Mid Season Invitational 2018 - League of Legends

Esta competición se da a mitad de año y se podría considerar una aproximación a lo que será Wolrds, o el Mundial de League of Legends. el primer y segundo puesto de todas las regiones llegan a este torneo para definir al mejor de la primera mitad del año. En la edición 2018 se consagró campeón Royal Never Give Up, equipo de China.

Worlds 2018 (Mundial de League of Legends)

El certamen Mundial es de las celebraciones más grandes en el mundo de los eSports. Este año se llevó a cabo en Corea del Sur, y, a pesar del favoritismo que tenían los locales, China logró llevarse el título con el equipo Invictus Gaming.

All-Star 2018 (Todas las estrellas)

No se trata de un eSport que defina algo importante pero la diversión si es garantizada. Allí se reúnen a los mejores jugadores de League of Legends del mundo, escogidos por la comunidad, con influencers. Hay torneos 1 vs. 1, 2 vs. 2 y retos entre regiones del mundo.