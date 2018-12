League of Legends ya le puso broche de oro al 2018. Su evento All-Star ha reunido a los mejores jugadores del mundo, junto a influencers, en partidas 2 vs. 2, 1 vs. 1, y batallas tradicionales de cinco jugadores contra otros cinco.

La misma cuenta de YouTube de LoL eSports lanzó un video compilatorio de los mejores momentos del evento. En el caso del 1 vs. 1, 'Caps' logró hacerse con el trofeo. Este jugador europeo ha sido la gran revelación de la linea de medio en el competitivo de LoL.

Logró ganarle a quien venció a 'Faker' en los cuartos de final: 'Pabu'. Por otro lado, el 2 vs. 2 se fue para Norte América. El dúo 'Doubleboy' (Doublelift y Voyboy) logró romperle la racha a los coreanos ('Cpt Jack' y 'Faker').

League of Legends también enfrentó al este contra el oeste, ganando de esta forma los equipos orientales. Por último, aa final regional enfrentó a Norte América vs. Europa, en donde salió campeón el primero. En el enfrentamiento entre China vs. Corea del Sur, lograron la victoria los chinos.