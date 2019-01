League of Legends | El primer pentakill de las ligas profesionales en el 2019 le pertenece a la LCK [VIDEO]

#LeagueOfLegends: Viper, ADC da @TeamGriffinLoL, realizou um Pentakill no final do jogo 1 contra a Hanwha Life!



Acompanhe a cobertura da #LCK no Mais e-Sports: https://t.co/0E7af6U4Anpic.twitter.com/wB7AOkJcqx