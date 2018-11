Al parecer tendrás que esperar más de lo normal. League of Legends mantendrá la tradición de premiar a sus jugadores que hayan llegado clasificarse en oro hacia arriba. Solo estos afortunados podrán conseguir a Orianna Victoriosa.



El 12 de noviembre terminó la temporada competitiva pero a nadie se le actualizó el cliente con el regalo de Riot Games. Así que muchos fueron a las redes sociales para pedir la recompensa. Pues League of Legends EU tiene una respuesta:

League of Legends League of Legends (LoL): ¿cuándo recibiré el skin de Orianna Victoriosa? (Foto: Captura)

" ¡Las 'ranks' del la temporada 2018 han llegado a su fin! Las recompensas no serán entregadas de inmediato y deberían estar en tu cuenta el 12 de diciembre", le lee en el comunicado.

Este mensaje es válido para los servidores de Europa, Oceanía y Norte América. Por lo pronto, no se ha comunicado nada a América Latina, pero el trato se cree que no será diferenciado en los servidores de League of Legends.