Los peruanos arrancan con pie derecho. Infinity eSports y Kaos Latin Gamers (ambos campeones de la región Norte y Sur, respectivamente) fueron quienes se enfrentaron en el primer encuentro de la Liga Movistar Latinoamérica 2019.



El día de hoy 19 de enero se dio el pitazo inicial del competitivo que reúne a los ocho mejores equipos de league of Legends de todo Latinoamérica. La jornada se extenderá hasta el domingo 20 en donde todos los equipos completarán su segundo partido oficial en esta liga.

Toda la acción la podrás disfrutar a través de Twitch y YouTube, como también participar de el chat en vivo con el resto de la comunidad de League of Legends.

Horarios del primer día de la LLA:

KLG vs. INF 15:00h

FG vs XTEM 16:00h

AK vs. PIX 17:00h

ISG vs R7 18:00h

Equipos que participan en la Liga Latinoamericana de League of Legends

League of Legends League of Legends | Sigue EN VIVO la Liga Movistar Latinoamérica 2019 por Twitch y YouTube. (Foto: Leaguepedia)

El eSport finalizará el 25 de marzo del 2019. Allí se conocerán a los equipos que se enfrentarán en los play-off de cierre.