League of Legends promete un nuevo campeón y modo URF en el teaser de la Temporada 2019

A través de YouTube, League of Legends compartió información sobre lo nuevo de la temporada 2019. El día de mañana 24 de enero se lanzará una actualización con los cambios a las clasificatorias y demás detalles.

Durante los últimos días, Riot Games ha compartido videos promocionales de esta nueva etapa que arrancará en su juego. Se ha visto producciones al estino anime y 3D, pero no se revelaba como tal lo que llegaría en la temporada 9.

Pues recientemente se confirmó el regreso de URF y los cambios que tiene preparado para los diferentes modos de juegos. Además anunciaron que retomarán el desarrollo de 'skins' o apariencias temáticas para los campeones de League of Legends.

No obstante, la sorpresa llegaría al final. Se prometió un nuevo campeón, el cual será soporte y se relacionará con la siguiente imagen. Por lo prono, esto es todo lo que se sabe. League of Legends no ha puesto una fecha en el calendario.

League of Legends League of Legends | Imagen relacionada al nuevo campeón. (Foto: Riot Games)