League of Legends | Kaos Latin Gamers sueña con quitarle el invicto a Infinity Esports

El competitivo de América Latina de League of Legends cierra hoy 10 de febrero su semana cuatro. Has ahora ha habido un solo equipo que mantiene el invicto: Infinity Esports. Sorprendió a los fans con una victoria frente a Isurus Gaming, el poderoso equipo argentino.

Pues ahora su reto será Kaos Latin Gamers, el equipo de Chile. A las 3 de la tarde se dará el pitazo inicial de la jornada con el primer encuentro entre KLG vs. INF.



- Infinity Esports vs. Kaos Latin Gamers 3:00 p.m.*

- Pixel Esports Club vs. All Knights 4:00 p.m.

- XTEN Esports vs. Furius Gaming 5:00 p.m.

- Rainbow7 vs. Isurus Gaming 6:00 p.m.



*Hora peruana.

Con el cierre de esta fecha competitiva de League of Legends se habrá completado el 40% de la liga antes de los Play-off. Recordemos que solo los seis mejores equipos lograrán pasar a la siguiente ronda y buscar el ansiado título de la temporada de apertura.