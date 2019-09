League of Legends: Riot Games prepara una celebración por los 10 años del MOBA

Las últimas

[{"id":132177,"title":"Horarios, canales y c\u00f3mo ver hoy Napoli vs. Liverpool por Champions League 2019 con el 'Chucky' Lozano","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/napoli-vs-liverpool-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-2-sky-sports-directo-hirving-lozano-gratis-live-debut-jornada-1-grupo-e-champions-league-2019-20-san-paolo-mexico-132177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81157752d87.jpeg"},{"id":132225,"title":"Barcelona vs. Dortmund EN VIVO v\u00eda FOX Sports y ESPN: minuto a minuto e incidencias por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-vivo-signal-iduna-park-directo-transmision-narracion-fox-sports-movistar-liga-campeones-online-champions-league-stream-live-espana-nczd-132225","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80dba20db07.jpeg"},{"id":132356,"title":"Universitario de Deportes: trabajadores del club piden di\u00e1logo entre Carlos Moreno y Humberto Legu\u00eda","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-trabajadores-club-piden-dialogo-carlos-moreno-humberto-leguia-132356","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8113e7cf894.jpeg"},{"id":132360,"title":"\"Avengers: Endgame\" abandona la salas de cine en todo el mundo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-abandono-salas-cine-mundo-vengadores-avengers-4-marvel-132360","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/27\/5d1506b852268.jpeg"},{"id":132359,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfal estilo de 'Te lo resumo'? Video viral te explica todo el anime en tres minutos","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-estilo-resumo-video-viral-explica-anime-tres-minutos-dragon-ball-anime-mexico-132359","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d8112b57bda5.jpeg"},{"id":132353,"title":"''\u00a1Neymar fuera!'', las pintas contra el brasile\u00f1o cerca al estadio previo al Real Madrid-PSG [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/real-madrid-vs-psg-neymar-fuera-pintas-brasileno-cerca-estadio-debut-champions-league-2019-20-video-nczd-132353","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810de1a89a5.jpeg"},{"id":132355,"title":"Borussia Dortmund se burl\u00f3 del Barcelona por el tiro de esquina en Liverpool","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-dortmund-borussia-burlo-cules-tiro-esquina-liverpool-via-twitter-132355","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81129f8c741.png"},{"id":132354,"title":"\"Avengers: Endgame\": Capitana Marvel casi comete el peor error de todo el plan de los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-capitana-marvel-comete-peor-error-plan-vengadores-avengers-4-marvel-ucm-132354","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/21\/5c93e6e2d92fb.jpeg"},{"id":132352,"title":"H\u00e9roe sin capa: pas\u00f3 por el f\u00fatbol peruano y convenci\u00f3 a Ansu Fati de no fichar por el Real Madrid en 2018","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ansu-fati-fc-barcelona-dt-paso-futbol-peruano-convencio-firmar-real-madrid-132352","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810e3294442.jpeg"},{"id":132351,"title":"Pablo Bengoechea: \"A Kevin Quevedo le hizo muy bien su paso por la Selecci\u00f3n Peruana\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-pablo-bengoechea-kevin-quevedo-le-hizo-paso-seleccion-peruana-132351","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810e0728bdb.jpeg"},{"id":132304,"title":"D\u00f3nde y c\u00f3mo seguir el Barcelona vs. Dortmund EN VIVO en Alemania por debut en Champions League | v\u00eda FOX Sports","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-borussia-dortmund-champions-league-fox-sports-ver-partido-fecha-1-grupo-f-signal-iduna-park-movistar-liga-campeons-directv-bein-sports-espn-dazn-minuto-minuto-oficial-132304","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80de7586918.jpeg"},{"id":132349,"title":"League of Legends: Riot Games prepara una celebraci\u00f3n por los 10 a\u00f1os del MOBA","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-riot-games-prepara-celebracion-10-anos-moba-aniversario-132349","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810c772f32a.jpeg"},{"id":132202,"title":"Barcelona vs. Dortmund: fecha, horarios y canales de TV por jornada 1 de la UEFA Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-via-fox-sports-tudn-movistar-liga-campeones-laliga-tv-directo-gratis-jornada-1-grupo-f-live-champions-league-2019-20-132202","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80ec8b0b252.jpeg"},{"id":132278,"title":"\u00a1Se abre el tel\u00f3n de la Champions! Inter de Mil\u00e1n vs. Slavia Praga se miden EN VIVO por debut en Liga de Campeones","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/inter-milan-vs-slavia-praga-vivo-online-directo-espn-fox-sports-bein-sports-champions-league-2019-fecha-hora-canal-fecha-1-grupo-f-giuseppe-meazza-nczd-live-sports-event-132278","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810dba2d9be.jpeg"},{"id":132348,"title":"\u00bfJugar\u00e1 el torneo? Roger Federer aclar\u00f3 las dudas sobre su participaci\u00f3n en la Copa Davis 2019","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-jugara-copa-davis-2019-sera-organizada-empresa-gerard-pique-132348","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810d12db0eb.jpeg"},{"id":132350,"title":"\"Joker\": director Todd Phillips retir\u00f3 30 minutos de la edici\u00f3n final de la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-director-todd-phillips-retiro-30-minutos-edicion-final-pelicula-guason-dc-comics-132350","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810d3649a5d.jpeg"},{"id":132347,"title":"La respuesta de Pablo Bengoechea tras las declaraciones de Alejandro Hohberg","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-respuesta-pablo-bengoechea-declaraciones-alejandro-hohberg-132347","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d8037e156801.jpeg"},{"id":132344,"title":"Es un milagro de 'D10S': Messi da el 'golpe' y Barcelona decide cu\u00e1ntos minutos jugar\u00e1 en Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/messi-barcelona-vs-borussia-dortmund-leo-jugara-segundo-debut-champions-league-2019-20-espana-132344","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810680d4068.jpeg"},{"id":132346,"title":"\"Joker\": la preventa estar\u00e1 disponible desde el jueves 19 de septiembre","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-preventa-estara-disponible-jueves-19-septiembre-dc-comics-estrenos-132346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810a9123b86.jpeg"},{"id":132224,"title":"\"Avengers: Endgame\": quedar\u00e1s sorprendido con esta coreograf\u00eda de los Vengadores","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-baile-vengadores-resumen-pelea-thanos-7-minutos-vengadores-avengers-4-marvel-132224","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fbef322fc7.jpeg"},{"id":130346,"title":"Champions League en vivo 2019-2020: programaci\u00f3n completa de los partidos por la fase de grupos","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-vivo-2019-2020-calendario-estadisticas-horarios-futbol-gratis-online-lionel-messi-cristiano-ronaldo-barcelona-real-madrid-juventus-espn-fox-sports-espana-mexico-peru-nnda-nnrt-130346","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7f9ee45ee6e.jpeg"},{"id":131958,"title":"Dragon Ball Super: Toppo y Jiren llegan oficialmente a Dragon Ball Heroes [VIDEO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vive-torneo-dragon-ball-heroes-video-anime-bandai-namco-jiren-toppo-131958","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d119cb3aa6.jpeg"},{"id":132227,"title":"\"Avengers: Endgame\": Tony Stark cometi\u00f3 este error contra Loki y pocos lo notaron","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-hecho-tony-stark-cometa-gran-ironia-favor-loki-luego-siete-anos-vengadores-avengers-4-marvel-132227","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc5a905cf8.jpeg"},{"id":132337,"title":"Ya tiene la vida resuelta: \u00bfcu\u00e1nto gana Ansu Fati a los 16 a\u00f1os con Messi de representante?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-dortmund-ansu-fati-sueldo-cobra-16-anos-messi-representante-champions-league-directo-132337","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e6b45b10df.jpeg"},{"id":132345,"title":"La camiseta del Real Madrid que presidi\u00f3 el la comida entre directivos del Barcelona y Dortmund","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-dortmund-camiseta-real-madrid-encuentro-oficial-presidentes-132345","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81057ce69b0.png"},{"id":132117,"title":"Dragon Ball Super: as\u00ed se ve Goku Funko Pop! en Super Saiyan Azul [FOTO]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-luce-increible-funko-pop-goku-super-saiyajin-blue-foto-132117","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e866ae1f2e.jpeg"},{"id":131967,"title":"\"Avengers: Endgame\": la batalla contra Thanos queda inmortalizada en la portada del libro de arte","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-thanos-sufre-frente-vengadores-portada-libro-arte-avengers-4-marvel-131967","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d1c573f3af.jpeg"},{"id":132257,"title":"EN VIVO | HOY, Liverpool vs. Napoli EN DIRECTO por Champions League: \u00bfD\u00f3nde seguir ONLINE el partido?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-napoli-vivo-champions-league-seguir-directo-partido-grupo-e-mohamed-salah-sadio-mane-espn-2-movistar-liga-campeones-3-san-paolo-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-132257","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7feb9865d20.jpeg"},{"id":132343,"title":"Mira la anotaci\u00f3n del \"Escorpi\u00f3n\" en el Mundial de baloncesto","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/espana-mira-anotacion-escorpion-realizada-victor-claver-mundial-basket-video-nnav-132343","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d81023eb0fe7.jpeg"},{"id":132077,"title":"\"Joker\": \u00bfpor qu\u00e9 en Am\u00e9rica Latina se le llama \"Guas\u00f3n\"?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-dicen-guason-archienemigo-batman-america-latina-nnda-nnlt-132077","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e504088620.jpeg"},{"id":132340,"title":"Roger Federer: \"Hasta el momento solo he decidido jugar hasta Wimbledon del 2020\"","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-momento-he-decidido-jugar-wimbledon-2020-132340","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d810260b5251.jpeg"},{"id":132017,"title":"Dragon Ball Super: Cell y Androide 21 podr\u00edan estar conectados en la nueva saga del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-nuevo-origen-cell-causado-androide-21-siguiente-saga-dragon-bal-anime-mexico-132017","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/14\/5d7d58fe77dae.jpeg"},{"id":132137,"title":"\"Avengers: Endgame\": los fans de los Vengadores reciben este impresionante libro de arte","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-regalo-tienes-hacerle-fan-vengadores-marvel-avengers-4-132137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7ea2e43e564.jpeg"},{"id":132339,"title":"T\u00e9cnico de Sport Huancayo antes del duelo ante Universitario: \"Es dif\u00edcil competir con los monstruos que hay en Lima\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-dificil-competir-equipos-lima-dijo-tecnico-sport-huancayo-132339","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d80176aad9af.jpeg"},{"id":132248,"title":"FIFA 20: estos son los futbolistas que m\u00e1s han mejorado en esta edici\u00f3n del videojuego","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-revelo-son-jugadores-han-mejorado-valoracion-ea-sports-ps4-132248","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fe055775ee.jpeg"},{"id":132220,"title":"EN DIRECTO | HOY, Barcelona vs. Borussia Dortmund: revisa c\u00f3mo seguir ONLINE el duelo por Champions League","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/barcelona-vs-borussia-dortmund-vivo-champions-league-seguir-directo-partido-grupo-f-fox-sports-movistar-liga-campeones-lionel-messi-antoine-griezmann-signal-iduna-park-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-132220","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d7fc2bb09767.jpeg"},{"id":132334,"title":"\u00a1El futuro es hoy, se\u00f1ores! Los 15 debutantes a seguir en la Champions League 2019-20 con Ansu Fati [FOTOS]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-2019-20-ansu-fati-jovic-abraham-15-debutantes-seguir-torneo-continental-liga-campeones-fotos-132334","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80fcc577e6c.jpeg"},{"id":131903,"title":"Dragon Ball Super: Vegeta luce el traje de Yardrat gracias a un fan-art","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-vegeta-ve-traje-yardrat-manga-52-pronto-contara-trama-dragon-ball-anime-manga-leer-online-shueisha-131903","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/13\/5d7c22a5e25e0.jpeg"},{"id":132338,"title":"Paolo Guerrero podr\u00eda coronarse m\u00e1ximo goleador de la Copa de Brasil","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/copa-brasil-paolo-guerrero-coronarse-maximo-goleador-torneo-video-nnav-132338","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80fe1adb0b5.jpeg"},{"id":132189,"title":"\u00a1Todo sobre el cl\u00e1sico! Lo que debes saber del partidazo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-fecha-hora-canal-clasico-torneo-clausura-via-golperu-132189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80fc8cdc4c5.jpeg"},{"id":132238,"title":"Ver EN DIRECTO ESPN, FOX Sports y Movistar EN VIVO: Barcelona vs Dortmund y toda la Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/fox-sports-espn-vivo-champions-league-directo-movistar-liga-campeones-bein-sports-programacion-stream-calendario-horarios-fase-grupos-nczd-132238","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80ef4ad7284.jpeg"},{"id":132336,"title":"\u00a1Es oficial! Seth Rollins defender\u00e1 el t\u00edtulo universal ante 'The Fiend' Bray Wyatt en Hell in a Cell 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-seth-rollins-defendera-titulo-universal-the-fiend-bray-wyatt-hell-in-cell-2019-132336","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80f9b8ade6d.jpeg"},{"id":132332,"title":"\u00bfA qu\u00e9 hora y en qu\u00e9 canal juega el Barcelona hoy por Champions League 2019?","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/hora-juega-barcelona-hoy-canal-vivo-dortmund-juega-barca-hoy-directo-horario-proximo-partido-barcelona-champions-league-2019-132332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80f5200b73e.jpeg"},{"id":132331,"title":"Baldazo de agua fr\u00eda: la Premier League 'atrasa' al Real Madrid y Barcelona con Kylian Mbapp\u00e9","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/real-madrid-vs-psg-mbappe-ficharia-club-premier-league-rechaza-irse-bernabeu-barcelona-fichajes-2020-132331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80f1acb2e51.jpeg"},{"id":132329,"title":"Sporting Cristal: Cristian Palacios busca un lugar en la historia de los goleadores extranjeros del club","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-cristian-palacios-busca-lugar-historia-goleadores-extranjeros-club-132329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80f277ec8a0.jpeg"},{"id":132333,"title":"WWE SmackDown Live EN VIVO: sigue la coronaci\u00f3n de Baron Corbin quien gan\u00f3 el torneo King of the Ring","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-smackdown-live-vivo-directo-online-gratis-fox-sports-3-sigue-coronacion-baron-corbin-gano-torneo-king-of-the-ring-kofi-kingston-randy-orton-132333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80f36eb0718.jpeg"},{"id":132327,"title":"Alianza Lima tendr\u00e1 como prioridad renovar contratos con Pedro Gallese y Felipe Rodr\u00edguez","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-tendra-prioridad-renovar-contratos-pedro-gallese-felipe-rodriguez-132327","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80ec642f5b4.jpeg"},{"id":132326,"title":"Conoce un poco m\u00e1s sobre la historia de Gerson Barreto con Universitario de Deportes","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-conoce-gerson-barreto-132326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/15\/5d7e5573690dc.jpeg"},{"id":132254,"title":"\u00a1Conectamos con San Paolo! Liverpool vs. Napoli se miden EN VIVO por debut ONLINE de Champions League 2019","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/liverpool-vs-napoli-vivo-online-directo-espn-fox-sports-bein-sports-dazn-movistar-liga-campeones-grupo-e-champions-league-2019-fecha-1-san-paolo-nczd-live-sports-event-132254","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/16\/5d804e3aa3a5b.jpeg"},{"id":132325,"title":"O lo fichas o me molesto: Messi quiere a un crack, propone nombres y Bar\u00e7a tendr\u00e1 que rascarse los bolsillos","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-dortmund-vivo-directo-messi-quiere-super-fichaje-propone-dos-nombres-tendran-rascarse-bolsillos-champions-league-alemania-132325","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/17\/5d80e3bbdf88b.jpeg"}]