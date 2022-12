Un justo ganador. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos venció por tres a uno a la UCV en semifinales y tenía una dura series de partidas que le daba la oportunidad de levantar la copa y llevarse los 5 mil dólares del pozo. Esta serie, a diferencia del resto del Torneo Interuniversitario de Mobile Legends, tuvo el formato de ‘mejor de siete’ o (Bo5).

Aquel equipo que ganara cuatro de las siete partidas se llevaría el título. El primer encuentro fue para la Universidad Tecnológica del Perú y desde ese momento, la UNMSM no perdió más.

La segunda partida se extendió hasta cerca del minuto 20, algo extraño en el MOBA de móviles, pero fue el momento más épico de la serie. La escuadra de la UNMSM logró darle vuelta al encuentro pese a haber perdido el inhibidor central.

“Un ambiente sano, divertirse entre amigos y no estar ‘flamenado’ (insultar cuando perdemos). La práctica constante (también ayudó). Teníamos un horario en las noches, de 10 en adelante. Los que estábamos practicábamos”, detalla Arnold Smith Camacho Flores, mago mid-laner, del equipo, sobre la clave del equipo para llegar a este nivel.

“A lo largo de la temporada me sentí muy nervioso. Incluso, ahora en la final estaba demasiado nervioso, me temblaba la mano, no podía jugar bien. Cometí algunos fallos. Al levantar el cheque seguía temblando. Pero me gustó la experiencia y conocí más a mis amigos, reforzamos los lazos de amistad”, añadió Arnold.

Revive la Gran Final del Torneo Interuniversitario en el siguiente enlace

El evento se llevó a cabo en el teatro NOS PUCP. La entrada fue gratuita y los espectadores se llevaron diferentes premios durante los intermedios.

