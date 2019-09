Movistar es el nuevo patrocinador de la Liga Pro Gaming

Las últimas

[{"id":131241,"title":"Ricardo Gareca en conferencia de prensa: \"Brasil es una selecci\u00f3n dif\u00edcil, vamos a intentar no recibir goles\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-ricardo-gareca-conferencia-prensa-fecha-hora-canal-transmision-seguir-gratis-tv-131241","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d766e3519f61.jpeg"},{"id":131335,"title":"Ricardo Gareca: \"Que no hayamos tenido un buen partido ante Ecuador, no significa que no estemos en un buen momento\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-hayamos-tenido-buen-partido-ecuador-significa-estemos-buen-momento-131335","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71c6cc00e1f.jpeg"},{"id":94715,"title":"\"Joker\": fecha de estreno de 'Guas\u00f3n', tr\u00e1iler, historia, sinopsis, personajes y m\u00e1s de la pel\u00edcula de Joaqu\u00edn Phoenix","categoria":"Depor Play","slug_categoria":"depor\/depor-play","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/joker-fecha-estreno-sinopsis-historia-actores-personajes-pelicula-joaquin-phoenix-todd-phillips-guason-enemigo-batman-cannes-oscar-2020-fotos-videos-cos-nnda-nnlt-94715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d744e89b151c.jpeg"},{"id":131331,"title":"Portugal vs Lituania con Cristiano Ronaldo y Joao F\u00e9lix: chocan EN VIVO por Eliminatorias a la Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/portugal-vs-lituania-vivo-directo-online-directv-sports-dazn-bein-sports-rai-telecinco-eliminatorias-eurocopa-2020-rtp-fecha-6-grupo-b-nczd-live-sports-event-131331","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76e8669d0e5.jpeg"},{"id":131197,"title":"VER WWE Raw EN VIVO y EN DIRECTO por FOX Sports 2: sigue a Stone Cold Steve Austin en el Madison Square Garden ONLINE","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-raw-vivo-directo-online-gratis-live-streaming-fox-sports-2-network-sigue-show-rojo-stone-cold-steve-austin-seth-rollins-braun-strowman-madison-square-garden-nueva-york-131197","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d758aa9a0795.jpeg"},{"id":130182,"title":"Joker, \u00bfcu\u00e1l es su historia? Conoce el origen del payaso criminal y eterno enemigo de Batman","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-historia-origen-comics-guason-enemigo-batman-payaso-criminal-dc-muertes-secreto-fotos-videos-creadores-relaciones-actores-cos-nnda-nnlt-130182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/07\/5d744f4fa14ab.jpeg"},{"id":131333,"title":"En defensa del 'se\u00f1alado': Zidane libera de culpa a su preparador f\u00edsico por los lesionados del Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-zidane-sale-defensa-preparador-fisico-continuas-lesiones-jugadores-131333","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76e5c6c34b7.jpeg"},{"id":131332,"title":"Todo sea por ti: Messi y los cracks del Barcelona que estaban dispuestos a poner dinero para comprar a Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-barcelona-messi-suarez-pique-estaban-dispuestos-poner-dinero-comprar-brasileno-liga-santander-131332","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76e163a4827.jpeg"},{"id":131330,"title":"Este es el ins\u00f3lito resultado que obtienes si traduces en Google Traductor 'Jungkook', de los BTS","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-translate-insolito-resultado-obtienes-traducir-jungkook-bts-traductor-smartphone-viral-nnda-nnrt-131330","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76e15fceb4a.jpeg"},{"id":131329,"title":"Michael Schumacher ingres\u00f3 a un hospital de Par\u00eds para que le apliquen un \"tratamiento secreto\"","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/michael-schumacher-ingreso-hospital-paris-le-apliquen-tratamiento-secreto-f1-131329","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76df70ab94c.jpeg"},{"id":131327,"title":"\u00bfD\u00f3nde militan los exjugadores de Universitario m\u00e1s criticados de los \u00faltimos cinco a\u00f1os?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-militan-jugadores-criticados-ultimos-cinco-anos-131327","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/09\/5c0d4a88d49b8.jpeg"},{"id":131328,"title":"Los \u00faltimos casos de muerte s\u00fabita que sorprendieron y enlutaron el f\u00fatbol mundial [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/jairzinho-pieter-ultimos-casos-muerte-subita-sorprendieron-enlutaron-futbol-mundial-fotos-131328","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76dd8f5e0cb.jpeg"},{"id":131325,"title":"La confesi\u00f3n de Pogba: \"Paul habla con Lionel Messi, pero no con Sergio Ramos\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-paul-pogba-habla-lionel-messi-sergio-ramos-chiringuito-espana-liga-santander-video-131325","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d8c325879.jpeg"},{"id":131326,"title":"Movistar es el nuevo patrocinador de la Liga Pro Gaming","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/movistar-nuevo-patrocinador-liga-pro-gaming-131326","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76da2b6e6b4.jpeg"},{"id":131323,"title":"El f\u00fatbol, nuevamente de luto: Portero de la selecci\u00f3n de Curazao falleci\u00f3 a causa de un infarto","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fallecio-portero-seleccion-curazao-causa-infarto-haiti-nczd-131323","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d6bd5e1de.jpeg"},{"id":131318,"title":"\u00bfSabes por qu\u00e9 siempre debes actualizar tu WhatsApp? Esta es la raz\u00f3n","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-esto-ocurrira-smartphone-actualizas-aplicacion-smartphone-aplicaciones-viral-tutorial-nnda-nnrt-131318","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d4cf8ea1f.jpeg"},{"id":131322,"title":"Man Bok Park fue internado por aparente descompensaci\u00f3n","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/man-bok-park-internado-aparente-descompensacion-video-nnav-131322","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d56cdde2b.jpeg"},{"id":131321,"title":"Rafael Nadal se emocion\u00f3 hasta las l\u00e1grimas en la final del US Open","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/videos\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/otros-deportes\/rafael-nadal-emociono-lagrimas-final-us-open-video-nnav-131321","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d443a5d42.jpeg"},{"id":131320,"title":"Claudio Pizarro sorprende con su precisi\u00f3n para pegarle a la pelota","categoria":"Alemania","slug_categoria":"depor\/videos\/alemania","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/alemania","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/alemania\/claudio-pizarro-sorprende-precision-pegarle-pelota-video-nnav-131320","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d35c871ff.jpeg"},{"id":131317,"title":"Tite: \"Si estuviera en el lado de Per\u00fa tendr\u00eda un sentimiento de venganza\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-estuviera-lado-peru-tendria-sentimiento-venganza-dijo-tite-131317","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/26\/5d13c1b5c6108.jpeg"},{"id":131299,"title":"\u00a1Desde San Pedro Sula! Chile vs. Honduras EN VIVO por CDF: sigue el amistoso internacional fecha FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-honduras-vivo-directo-online-cdf-chilevision-telesistema-televicentro-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-estadio-olimpico-metropolitano-san-pedro-sula-nczd-131299","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d23f5c368.jpeg"},{"id":131191,"title":"Binacional empat\u00f3 2-2 ante Real Garcilaso en Juliaca por la Fecha 6 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/binacional-vs-real-garcilaso-vivo-online-via-gol-peru-torneo-clausura-liga-1-nczd-131191","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/09\/10\/5b971ab63c083.jpeg"},{"id":131316,"title":"Caracol TV y RCN EN VIVO Colombia vs. Venezuela juegan en Tampa por Amistoso Internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/caracol-tv-rcn-vivo-colombia-vs-venezuela-directo-transmision-narracion-tlt-venevision-online-tampa-stream-live-amistoso-internacional-131316","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d106d4f6d.jpeg"},{"id":131319,"title":"Per\u00fa vs. Argentina EN VIVO: se enfrentan en octavos de final del Mundial Femenino de Voleibol Sub 18 Egipto","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/voley-peru-vs-argentina-vivo-directo-online-facebook-youtube-natalia-malaga-enfrentan-octavos-final-mundial-femenino-voleibol-sub-18-egipto-2019-131319","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76d16f5a38d.jpeg"},{"id":131301,"title":"Qu\u00e9 saber de \"PES 2020\" y el futuro estreno de \"Joker 2\" en el podcast de Depor Play","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/pes-2020-futuro-estreno-joker-2-podcast-depor-play-avengers-endgame-marvel-131301","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b9bb47aed.jpeg"},{"id":130933,"title":"Tabla de posiciones y acumulada: mira c\u00f3mo quedaron los equipos peruanos tras jugar la Fecha 6 del Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-directo-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-hora-fecha-canal-fecha-6-torneo-clausura-liga-1-130933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72e4c8354c2.jpeg"},{"id":131314,"title":"Un d\u00eda eres joven... y al otro Kroos se va: el alem\u00e1n del Real Madrid anuncia la retirada","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/toni-kroos-retira-aleman-medita-decision-importante-cara-futuro-real-madrid-131314","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76cea455c4a.jpeg"},{"id":131120,"title":"Tabla de posiciones y acumulada: as\u00ed qued\u00f3 tras disputarse la fecha 6 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/vivo-tabla-posiciones-acumulada-liga-1-alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-mueve-juega-fecha-6-torneo-clausura-131120","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/06\/5d72e4c8354c2.jpeg"},{"id":131284,"title":"Paraguay vs. Jordania en transmisi\u00f3n por LaTele: se miden en amistoso internacional FIFA","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/paraguay-vs-jordania-vivo-online-directo-transmision-latele-amistoso-internacional-fecha-fifa-alamodome-asuncion-nczd-131284","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76a2da52158.jpeg"},{"id":131315,"title":"\u00a1Piscinazo! As\u00ed celebr\u00f3 Universitario de Deportes la victoria en Hu\u00e1nuco","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-celebraron-cremas-victoria-huanuco-fotos-131315","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76c924d6d94.jpeg"},{"id":131313,"title":"Vea, ap\u00fantelo, pract\u00edquelo: brutal gol de contragolpe a tres toques de B\u00e9lgica en Eliminatorias Euro 2020 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-viral-gol-lukaku-contragolpe-perfecto-pase-bruyne-1-0-belgica-euro-2020-video-131313","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76c77c52998.jpeg"},{"id":131312,"title":"Guillermo Barros Schelotto se deshizo en elogios para Ra\u00fal Ruid\u00edaz y lo calific\u00f3 como 'dif\u00edcil de marcar' [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-guillermo-barros-schelotto-deshizo-elogios-raul-ruidiaz-califico-goleador-131312","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76c8469a552.jpeg"},{"id":131248,"title":"AQU\u00cd, Per\u00fa vs. Brasil: \u00bfD\u00f3nde seguir EN DIRECTO ONLINE el amistoso por fecha FIFA?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-christian-cueva-neymar-movistar-deportes-latina-globo-sportv-angeles-memorial-coliseum-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131248","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d767b6de31b2.jpeg"},{"id":131311,"title":"Argentina vs. Serbia: fecha, hora y canal del partido por los cuartos de final del Mundial FIBA de B\u00e1squet","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/argentina-vs-serbia-fecha-hora-canal-partido-cuartos-final-mundial-fiba-basquet-131311","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76c6cd4ceb2.jpeg"},{"id":131310,"title":"Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: se miden el martes en Los \u00c1ngeles por amistoso FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-fecha-hora-canal-amistoso-fifa-seguir-transmision-latina-tv-sport-tv-globo-movistar-deportes-facebook-live-memorial-coliseum-angeles-gratis-directo-131310","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b93ebac16.jpeg"},{"id":131306,"title":"Y con la 'enfermer\u00eda' llena: el exigente calendario que se le viene al Real Madrid en setiembre","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-noticias-exigente-calendario-zidane-7-partidos-22-dias-131306","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76c52b6d4a0.jpeg"},{"id":131269,"title":"\u25ba EN VIVO | Per\u00fa vs. Brasil juegan amistoso internacional este martes en el Memorial Coliseum de Los \u00c1ngeles","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-directo-via-latina-tv-movistar-deportes-ver-gratis-facebook-live-seguir-transmision-131269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d769000cd35d.jpeg"},{"id":131309,"title":"Depor estuvo presente en el entrenamiento de Zlatan Ibrahimovic","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/depor-estuvo-presente-entrenamiento-zlatan-ibrahimovic-video-nnav-noticia-131309","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76c160c3b71.jpeg"},{"id":131307,"title":"James Rodr\u00edguez se ilusiona: el colombiano cree que esta ser\u00e1 \"su mejor temporada\" con el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-james-rodriguez-esperanza-sea-mejor-temporada-merengues-liga-santander-2019-131307","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/27\/5d65ac8308602.jpeg"},{"id":131305,"title":"\"\u00bfHas visto que te han puesto un 55?\": la reacci\u00f3n de James al enterarse su ritmo en FIFA 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fifa-2020-james-rodriguez-reaccion-enterarse-55-ritmo-liga-santander-131305","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76bf2d3fda2.jpeg"},{"id":131304,"title":"Guillermo Barros Schelotto habl\u00f3 sobre el posible fichaje peruano en Los \u00c1ngeles Galaxy","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/guillermo-barros-schelotto-hablo-posible-fichaje-peruano-angeles-galaxy-video-nnav-noticia-131304","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76bb419ae74.jpeg"},{"id":131302,"title":"\u00a1Con Corzo, Zambrano y Yotun! El once de Ricardo Gareca para enfrentar al Brasil en Los \u00c1ngeles","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-vivo-once-ricardo-gareca-enfrentar-scratch-angeles-131302","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b9d8ac5c3.jpeg"},{"id":131303,"title":"Argentina vs. M\u00e9xico: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO el partido amistoso por fecha FIFA?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina-vs-mexico-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-alamodome-tyc-sports-azteca-deportes-tudn-paulo-dybala-lautaro-martinez-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76bad059f88.jpeg"},{"id":131300,"title":"Lleg\u00f3 la hora de los valientes: la sorpresa que prepara Zidane para Eder Militao","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-eder-militao-gran-sorpresa-zidane-psg-champions-league-131300","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76ba9759eb5.jpeg"},{"id":131182,"title":"\u00a1Un tr\u00e1mite! Alemania venci\u00f3 2-0 a Irlanda del Norte en Windsor Park rumbo a la Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/alemania-vs-irlanda-norte-vivo-online-directo-directv-sports-eliminatorias-eurocopa-2020-grupo-c-fecha-6-bein-sports-dazn-windsor-park-live-sports-event-windsor-park-nczd-131182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76bba6b18e4.jpeg"},{"id":131286,"title":"\u00a1Ni Barcelona ni Real Madrid! Neymar llegar\u00e1 a la Premier League en enero por 200 millones de euros","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/fc-barcelona-neymar-jugaria-manchester-united-200-millones-euros-llegaria-enero-old-trafford-fichajes-2020-131286","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b19150004.jpeg"},{"id":131295,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: \u00bfc\u00f3mo y cu\u00e1ndo ver gratis el amistoso FIFA que se disputar\u00e1 en Los \u00c1ngeles?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-brasil-vivo-online-via-movistar-latina-oglobo-sport-tv-directo-ver-amistoso-fifa-angeles-estados-unidos-131295","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b8aaad047.jpeg"},{"id":131296,"title":"V\u00eda TUDN y Canal 5 EN VIVO M\u00e9xico y Argentina se ven las caras por Amistoso Internacional en Texas","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tudn-canal-5-vivo-mexico-vs-argentina-directo-transmision-narracion-tv-azteca-tyc-sports-tv-publica-online-amistoso-internacional-131296","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76b82ed4e42.jpeg"}]