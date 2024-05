Difícil arranque en el Mid-Season Invitational 2024 para los latinoamericanos. Estral Esports, los campeones del Apertura del LLA, cayeron ante T1 en los Play-In Stage, pero aún siguen en carrera y tienen la oportunidad de clasificar a la llave principal del certamen de League of Legends.

La madrugada de hoy, Estral Esports cayó por 2-0 frente a T1 en partidas de menos de 30 minutos, y ahora los latinos tendrán que medirse contra PSG Talon en la Lower Bracker. La cita está programada para el 4 de mayo a las 3:00 UTC-5 en una partida de “mejor de tres” a las 2:00 AM MX, 3:00 AM CO y PE, 4:00 AM CL y 5:00 AM AR.

De obtener una victoria, Estral Esports podría enfrentarse al perdedor entre T1 y FlyQuest. Solo dos clasifican del grupo de Estral para la llave principal, así que las cosas aún están por definirse.

Puedes ver los encuentros del MSI 2024 en el siguiente enlace.

Sobre Mid-Season Invitational 2024

El Mid-Season Invitational 2024 (MSI 2024) es la primera competencia interregional del calendario anual de LoL Esports. El certamen reúne a doce equipos: los ganadores de ocho divisiones de primavera de Riot Leagues individuales y los subcampeones de tres (LCK , LPL y LCS). Además, el ganador de la división de invierno de LEC también se clasifica para la etapa de play-in.

MSI 2024 se celebra en la ciudad de Chengdu, China, en el Centro de Artes Escénicas Wuliangye Chengdu desde 1 hasta el 19 de mayo.

Un dato que todos deben recordar. Una nueva regla establece que el campeón del MSI ofrecerá la clasificación directa para el Campeonato Mundial de 2024, garantizando una plaza adicional para su región. Esta regla solo se aplicará si el equipo ganador llega a los playoffs en su división nacional de verano. Además, la segunda mejor región en la clasificación final también recibirá un puesto adicional para su liga nacional en el Mundial.

Integrantes de Estral Esports

Top - Zothve (Chile)

Jungler - Josedeodo (Argentina)

Middle - cody (Chile)

Bot - Snaker (Argentina)

Support - Ackerman (Argentina)

Integrantes de PSG Talon

Top - Azhi (Taiwán)

Jungler - JunJia (Taiwán)

Middle - Maple (Taiwán)

Bot - Betty (Taiwán)

Support - Woody (Taiwán)