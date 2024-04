Es hora de hablar de los vehículos que podremos tener en GTA 6. El título anterior es recordado por la gran cantidad de automóviles disponibles, todos inspirados en modelos reales para evitar problemas de derechos de autor y licencias. Lo mismo se espera en GTA 6 pero probablemente Rockstar haga varios cambios para entretener a la comunidad.

Los aficionados de Grand Theft Auto 6 esperan que la desarrolladora haga que el precio de los vehículos sean parecidos a los de la vida real. Sucede que GTA 5 y GTA Online tienen automóviles con precios exorbitantes para lo que ofrecen. Esto se debe a que las actualizaciones y el grindeo de misiones para ganar millones de dólares en pocos minutos hacen que el mercado virtual sea tan inflado.

“Es más divertido si ese aspecto de las cosas [precio de los automóviles] es realista y no está inflado hasta el punto de pagar 10 000 000 de dólares por un camión raro que debería costar una fracción de eso”, comentó marinarahhhhhhh en Reddit. Mientras, otros usuarios apuntan a que los precios bien pueden mantenerse entre 500 mil y un millón de dólares en promedio.

Los precios de los autos en GTA 6 dependerá exclusivamente de qué tan fácil será conseguir dinero. Los primeros de GTA 5 recordarán lo difícil que era comprar un auto veloz de un millón de dólares y ahora mismo un millón no alcanza para nada. Rockstar puede cometer el mismo error pero ya dependerá de las dinámicas que se establecerán y si es que habrá glitches que la comunidad podrá repetir hasta inflar la cartera.

Los vehículos de GTA 6

La página GTABase está haciendo un trabajo titánico para saber cuáles son los automóviles y motos que llegarán a GTA 6 según las imágenes del tráiler oficial y las filtraciones de septiembre de 2022. La lista está conformada por vehículos de los juegos anteriores (GTA 6 transcurre en el mismo estado donde está Vice City) y nuevas máquinas nunca antes vistas en la franquicia. Los siguientes autos inspirados en modelos reales están confirmados según las escenas filtradas.

Buick Estate (1971)

Cadillac Deville D’Elegance

Cadillac Eldorado (1959)

Chevrolet Caprice (90s)

Chevrolet Malibu (2016-Presente)

Chevrolet Sonic

Chrysler Lebaron Wagon (80s)

Ford 5th Gen F150

Ford Explorer o Tahoe mix (90s/2000s)

Ford Ranchero (70s)

G20 Van Convertido

Honda Accord (2018-2022)

Jeep CJ-8 Scrambler (80s)

Metromover

Toyota Camry

Toyota Rav 4 (2018-Presente) con detalles del Lexus NX

GTA 6 saldrá al mercado en cualquier momento de 2025 para las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Precio de GTA 6

Pagar 70 dólares por GTA 6 es más realista que los rumoreados y escandalosos 150 dólares, una cifra que salió en foros especializados. La matriz Take-Two Interactive, responsable del proyecto y propietario de Rockstar Games, ha lanzado anteriormente NBA 2K24 al mismo precio. No obstante, el dato no es suficiente para los más escépticos porque recordemos que la información no ha sido corroborada por la desarrolladora.

Solo podemos imaginar que el precio de la versión estándar de GTA 6 podría variar entre 70 y 80 dólares, mientras la Edición Deluxe sería entre US$90 y US$100, y la Edición Coleccionista alcanzaría los US$150 y US$200. Los precios especulados no se diferencian con los de las entregas anteriores de Grand Theft Auto ajustando la inflación. GTA 5 salió por 59.99 dólares en 2013 y ahora mismo comparte un precio parecido porque los costos de producción son los mismos. Haciendo los ajustes a la actualidad por el alto costo de la mano de obra calificada, GTA 6 bien podría llegar a los 70 dólares sin problemas.