El tráiler de GTA 6 fue toda una bomba de Internet. Ha pasado una década desde el lanzamiento de Grand Theft Auto 5 y los fanáticos de Rockstar Games se volcaron a YouTube cuando salieron las primeras imágenes oficiales de la sexta entrega. Las imágenes obtuvieron más de 180 millones de vistas y la cifra no hacer más que aumentar. Sin duda, es muchísima gente y GTA 6 ya está generando dinero sin que haya salido el juego, porque tan solo el tráiler ha generado ganancias para la desarrolladora.

Los usuarios de Reddit plantearon el proyecto de averiguar cuánto dinero generó GTA 6 hasta la fecha de la publicación del artículo (187 433 938 vistas). Hay quienes sostienen que el tráiler no ha sido monetizado porque la duración es muy corta y no incluye publicidad. Además, ¿quién en su sano juicio habilita publicidad para un tráiler que es publicitario en sí?

No obstante, un usuario llamado piemack señaló que, según Social Blade, el tráiler de GTA 6 generó entre 94 mil y 750 mil dólares. Varios redditors descartan esta información e insisten en que Rockstar Games no ha monetizado el avance. Aún así, otros usuarios del foro tratan de adivinar cuánto dinero habría generado el tráiler si hubiesen habilitado la publicidad de YouTube.

Haciendo las matemáticas, para los videos de un minuto y medio de duración, 187 millones de vistas genera más o menos 100 mil dólares, y eso que el rubro gamer en YouTube paga menos a comparación de otras categorías.

Precio de GTA 6

Pagar 70 dólares por GTA 6 es más realista que los rumoreados y escandalosos 150 dólares, una cifra que salió en foros especializados. La matriz Take-Two Interactive, responsable del proyecto y propietario de Rockstar Games, ha lanzado anteriormente NBA 2K24 al mismo precio. No obstante, el dato no es suficiente para los más escépticos porque recordemos que la información no ha sido corroborada por la desarrolladora.

Solo podemos imaginar que el precio de la versión estándar de GTA 6 podría variar entre 70 y 80 dólares, mientras la Edición Deluxe sería entre US$90 y US$100, y la Edición Coleccionista alcanzaría los US$150 y US$200. Los precios especulados no se diferencian con los de las entregas anteriores de Grand Theft Auto ajustando la inflación. GTA 5 salió por 59.99 dólares en 2013 y ahora mismo comparte un precio parecido porque los costos de producción son los mismos. Haciendo los ajustes a la actualidad por el alto costo de la mano de obra calificada, GTA 6 bien podría llegar a los 70 dólares sin problemas.

GTA 6 saldrá al mercado en cualquier momento de 2025 para las plataformas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.