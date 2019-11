Tan solo al inicio de la Blizzcon 2019 se presentó Overwatch 2, tal cual las filtraciones adelantaron. Este nuevo juego será la evolución total de lo que ya vimos en la primera entrega. Se mejorarán los gráficos y se añadirán nuevos modos de juego.



Lamentablemente, ni siquiera el mismo director del proyecto sabe cuando se lanzará. A su vez, tampoco se especificó el precio al que se podrá a la venta.

“No lo sé. No tengo idea”, contestó Jeff Kaplan sobre la interrogante del medio PCGamer. "Por ejemplo, déjanos hacerlo genial, eso es lo que nos importa más que nada. No tenemos una cita en mente", añadió.



A esto le añadió una afirmación poco alentadora sobre el futuro próximo de Overwatch. Según él, el equipo de desarrollo se "oscurecerá" por el momento, es de se debe a que se centrarán en el desarrollo de la secuela.

Así que habrá que esperar algunas semanas para ver si llega nuevo contenido al juego que actualmente se encuentra en el cliente de Battle.net.