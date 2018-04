Microsoft , la empresa dueña de Xbox One, ha compartido los nuevos juegos que llegarán a Xbox Game Pass. Este sistema de suscripción te otorga más de 100 juegos gratuitos de la consola 360 y One. Larry “Major Nelson” Hryb reveló la información en Twitter con un avance de PES 2018.

Así es, el simulador de fútbol de Konami ahora será parte de la suscripción de Xbox. En el mes de mayo se confirmaron las siguientes entregas:



- State of Decay 2 (22 de mayo)



- Pro Evolution Soccer 2018 (1 de mayo)



- Laser League (10 de mayo)



- Overcooked! (1 de mayo)



- The Escapists (1 de mayo)



- Homefront: The Revolution (1 de mayo)



- Unmechanical: Extended (1 de mayo)



- Sonic & Knuckles (1 de mayo)



Entre los otros juegos que puedes disfrutar en Xbox Game Pass encontrarás algunos títulos importantes como Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Gears of War 4, Dead Rising 3, ReCore: Definitive Edition y muchos más.

Si deseas ser parte del programa, puedes realizar una prueba gratuita por tiempo limitado. Tiene un coste aproximado de 10 dólares y el funcionamiento es muy similar a Netflix.