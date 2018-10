¡Lo que muchos hinchas querían! El FC Barcelona está a un paso de incursionar en los eSports , ahora los dos más grandes clubes de España han movido su ficha para el desarrollo de los deportes electrónicos. El club catalán podría llegar a competir en PES 2019 y otros videojuegos de deportes.

La industria de los eSports ha crecido a un ritmo muy acelerado y esto no es ajeno para los clubes deportivos. A inicios de este año se dio el caso en el que varios equipos de la NBA ingresaron al competitivo de League of Legends.

En cuanto al fútbol, el equipo alemán Schalke 04 ha logrado sostener una buena temporada en la LCS EU de LoL. Pues el mismo FC Barcelona, a través de Josep Maria Bartomeu, el presidente, declaró su interés.

"Los ‘e-sports’ son un tema que esta Junta tiene sobre la mesa y que estudiaremos. Pero queremos mantener unos valores con los socios y no participaríamos en juegos violentos, sólo en deportes de fútbol y baloncesto".



Recordemos que el FC Barcelona decidió apoyar el proyecto de Gerard Piqué con un equipo para competir en su liga. No obstante, hasta el momento, el defensa no ha concretado nada con su empresa. Seguramente también se aventurará al eSport de PES 2019 , o quizás a la competencia FIFA 19.