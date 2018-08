PES 2019: la FPF responde sobre el fichaje de Konami a la Selección Peruana

La semana pasada se confirmó la licencia de la Selección Peruana en el nuevo simulador de Konami , PES 2019. Los hinchas de la bicolor podrán ver la camiseta y los jugadores por dos años, hasta que finalice el contrato.

La Federación Peruana de Fútbol y Diario El Comercio conversaron acerca de los beneficios de esta alianza y el motivo por el cual no se había firmado para pasadas ediciones.

“ En términos económicos, una licencia en sí no es tan significativa para la federación, pero el global de las licencias sí genera un impacto sustancial en sus ingresos. El fútbol tiene que competir con conciertos, teatro, cine, etc. Para ello, buscamos mejorar en nuestros eventos y elevar la experiencia del consumidor, organizando eventos de primer nivel", resaltó Sebastián Álvarez, coordinador del área de marketing de la FPF.

El mismo responsable comentó que el área solo tiene 3 años de creación y se ha visto un crecimiento de más de 300% en ingresos por patrocinios.



El esfuerzo por entrar en el mundo de los videojuegos de parte de la FPF viene desde el 2015. El contacto con Konami se había realizado antes pero nunca se llegó a una conclusión ni contrato. Álvarez justifica el no haber concretado un contrato con la empresa de videojuegos en dos factores.



El primero responde a que no había un área a cargo del tema, el segundo a que la Selección Peruana no era del todo atractiva en procesos anteriores.