PES 2019 | VII JUEGAPES: la emoción del primer día resumida en imágenes

Las últimas

[{"id":109252,"title":"Alianza Universidad vs. Pirata FC: miden fuerzas este domingo por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-universidad-vs-pirata-fc-vivo-via-golperu-liga-1-huanuco-nndc-109252","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca038e96ffec.jpeg"},{"id":109255,"title":"C\u00e9sar Vallejo vs. Cantolao: chocan este domingo por la fecha 7 del Torneo Apertura en la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/cesar-vallejo-vs-cantolao-vivo-via-golperu-fecha-7-liga-1-mansiche-nndc-109255","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca03907e5b9d.jpeg"},{"id":109209,"title":"Sport Boys vs. Ayacucho: juegan este domingo en el Miguel Grau por la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-vs-ayacucho-fc-vivo-via-golperu-fecha-7-liga-1-miguel-grau-nndc-109209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca03a301dbaf.jpeg"},{"id":109136,"title":"Emelec perdi\u00f3 1-0 ante Independiente del Valle por fecha 7 de la Liga Pro Ecuador 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/emelec-vs-independiente-valle-vivo-directo-online-tv-transmision-gol-tv-live-liga-pro-ecuador-2019-nndc-109136","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca0326928da4.jpeg"},{"id":109149,"title":"Pachuca venci\u00f3 3-2 a Toluca por la Liga MX Clausura 2019 en el estadio Hidalgo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pachuca-vs-toluca-vivo-fox-sports-online-liga-mx-claro-sports-directo-clausura-2019-estadio-hidalgo-mexico-colombia-nndc-109149","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca0377d35c90.jpeg"},{"id":109261,"title":"Domin\u00f3 el marcador: el hat-trick de Bernardo Cuesta que le dio la victoria a Melgar sobre San Mart\u00edn [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-vs-san-martin-hat-trick-bernardo-cuesta-le-dio-victoria-domino-video-109261","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca03318a134f.jpeg"},{"id":109262,"title":"Gesto de campe\u00f3n: jugadores de 'Albiceleste' consolaron a rivales tras goleada en Sudamericano [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-brasil-jugadores-albiceleste-consolaron-rivales-goleada-sudamericano-video-nndc-109262","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca033564f249.jpeg"},{"id":109115,"title":"Am\u00e9rica subi\u00f3 al cuarto lugar de la Liga MX tras golear al Tigres UANL en el Estadio Azteca","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-tigres-vivo-via-espn-play-sur-azteca-7-clausura-2019-liga-mx-estadio-azteca-ver-futbol-gratis-online-futbol-mexicano-mexico-nnda-nnrt-109115","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca036332b87f.jpeg"},{"id":109139,"title":"Am\u00e9rica gole\u00f3 3-0 a Tigres por el Clausura 2019 Liga MX en el estadio Azteca","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-tigres-vivo-tdn-liga-mx-estadio-azteca-univision-directo-televisa-clausura-2019-online-nndc-109139","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca035c3ae564.jpeg"},{"id":109123,"title":"Atl\u00e9tico Nacional perdi\u00f3 1-0 ante Deportivo Pasto en Medell\u00edn por la Liga \u00c1guila 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-deportivo-pasto-vivo-rcn-directo-atanasio-girardot-medellin-win-sports-online-fecha-13-caracol-tv-nndc-109123","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca033b876f3e.jpeg"},{"id":109157,"title":"\u00a1Conectados desde el BBVA Bancomer! Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO del Clausura 2019 Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-cruz-azul-vivo-directo-online-tv-transmision-live-via-fox-sports-2-clausura-2019-liga-mx-nndc-109157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/29\/5c9eda86ea0ea.jpeg"},{"id":109147,"title":"\u00a1Conectados desde Aguascalientes! Necaxa vs. Veracruz EN VIVO v\u00eda Televisa por Clausura 2019 Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/necaxa-vs-veracruz-vivo-directo-online-tv-live-transmision-via-tdn-televisa-aguascalientes-clausura-2019-liga-mx-nndc-109147","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/29\/5c9ec92445034.jpeg"},{"id":109235,"title":"Monterrey vs. Cruz Azul EN VIVO: Seguir aqu\u00ed cotejo por la Liga MX en el estadio BBVA Bancomer","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-cruz-azul-ver-vivo-horarios-ver-tv-duelo-liga-mx-torneo-clausura-mx-2019-fecha-12-estadio-bbva-bacomer-via-fox-sports-2-nnda-nnrt-109235","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5c9fe66a3ae97.jpeg"},{"id":109257,"title":"\u00a1El m\u00e1s 'bravo'! Carlos Huach\u00edn derrot\u00f3 al brasile\u00f1o Calvacante y gan\u00f3 el t\u00edtulo de peso gallo en el Inka FC 29","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mma-carlos-huachin-derroto-brasileno-marcelino-calvacante-gano-titulo-peso-gallo-inka-fc-29-fotos-109257","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca02bca219e1.jpeg"},{"id":109204,"title":"\u00a1Debutamos con Argentina! Conoce el fixture completo de Per\u00fa en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-17-conoce-fixture-peru-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-109204","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/29\/5c9e86dc0c932.jpeg"},{"id":109097,"title":"VER Tabla de posiciones de la Liga 1 actualizada: as\u00ed se mueve mientras se juega la fecha 7 del Torneo Apertura","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-juega-fecha-7-torneo-apertura-109097","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/29\/5c9e788da8b81.jpeg"},{"id":109165,"title":"Rugi\u00f3 el le\u00f3n: Melgar venci\u00f3 3-1 a San Mart\u00edn con hat-trick de Bernardo Cuesta","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/melgar-vs-san-martin-vivo-via-golperu-liga-1-monumental-arequipa-nndc-109165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca02f30b9d77.jpeg"},{"id":109260,"title":"PES 2019 | VII JUEGAPES: la emoci\u00f3n del primer d\u00eda resumida en im\u00e1genes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-vii-juegapes-emocion-primer-dia-resumida-imagenes-109260","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca0255b58586.jpeg"},{"id":109259,"title":"\u00a1Tenemos torneo! La tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 y los clasificados al hexagonal final","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tablas-posiciones-sudamericano-sub-17-quedaron-grupos-fecha-5-nndc-109259","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca027ba4a3bf.jpeg"},{"id":109258,"title":"Selecci\u00f3n Peruana Sub 17: Argentina ser\u00e1 el pr\u00f3ximo rival de la blanquirroja en el Sudamericano 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-sub-17-argentina-sera-proximo-rival-blanquirroja-sudamericano-2019-109258","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca026d88e08f.jpeg"},{"id":109118,"title":"Brasil perdi\u00f3 3-0 ante Argentina y qued\u00f3 eliminado del Sudamericano Sub 17","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/brasil-vs-argentina-vivo-sudamericano-sub-17-directo-movistar-deportes-grupo-b-san-marcos-clasico-online-tyc-sports-nndc-109118","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/29\/5c9e9a627521a.jpeg"},{"id":109256,"title":"\u00a1Milagro en San Marcos! El gol de Amione a los 93 minutos que elimina a Brasil y clasifica a Argentina [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-brasil-gol-amione-le-da-clasificacion-albiceleste-hexagonal-final-sudamericano-sub-video-argentina-109256","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca025cd7f819.jpeg"},{"id":109143,"title":"\u00a1Bomba! Justin Gaethje noque\u00f3 a Edson Barboza con letal derechazo en la estelar del UFC Filadelfia [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-vivo-online-via-fox-sports-2-edson-barboza-vs-justin-gaethje-directo-pelean-filadelfia-109143","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca021e8b3d4e.jpeg"},{"id":109251,"title":"Dibujo perfecto: Edhu Oliva marc\u00f3 un golazo de tiro libre para San Mart\u00edn en Arequipa [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/melgar-vs-san-martin-edhu-oliva-marco-golazo-tiro-libre-arequipa-video-109251","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca01634dfb1f.jpeg"},{"id":109108,"title":"River Plate venci\u00f3 2-0 a Talleres por la Superliga Argentina 2019 en C\u00f3rdoba","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/river-plate-vs-talleres-vivo-superliga-argentina-2019-tnt-sports-cordoba-online-directv-sports-nndc-109108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca012c815519.jpeg"}]