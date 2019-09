PES 2020: ¿cómo editar y añadir uniformes no licenciados en 13 sencillos pasos?

Las últimas

[{"id":131578,"title":"Selecci\u00f3n Peruana hizo caer a Brasil en el ranking FIFA tras victoria en Los \u00c1ngeles","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-mantuvo-ranking-fifa-e-hizo-caer-brasil-mister-chip-video-nczd-131578","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793eb8d9ae1.jpeg"},{"id":131581,"title":"La c\u00e1bala que utiliz\u00f3 Pedro Eloy Garc\u00eda para que Per\u00fa le gane a Brasil en un amistoso despu\u00e9s de 34 a\u00f1os","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-cabala-utilizo-pedro-eloy-garcia-bicolor-le-gane-brasil-facebook-viral-131581","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79429953061.jpeg"},{"id":131567,"title":"Bar\u00e7a lo propuso y Messi hizo mala cara: la 'perla' europea que veta como alternativa al fichaje de Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-neymar-reemplazo-fichaje-dani-olmo-buscando-lionel-messi-enfurece-fichajes-2020-hoy-espana-131567","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7939f57fd34.jpeg"},{"id":131575,"title":"\u00a1Toma nota! As\u00ed se jugar\u00e1 la fecha 7 del Torneo Clausura | Liga 1","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-universitario-deportes-sporting-cristal-programacion-completa-fecha-7-torneo-clausura-131575","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793bfd9ff16.jpeg"},{"id":131574,"title":"Daniel Ahmed: \u201cNo aceptar\u00eda una oferta de Sporting Cristal, Claudio Vivas es mi amigo\u201d","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-aceptaria-oferta-claudio-vivas-mi-amigo-afirmo-daniel-ahmed-131574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2017\/01\/16\/587d50acf389d.jpeg"},{"id":131572,"title":"Per\u00fa vs Italia: fecha, horarios y canales del partido por los cuartos de final del Mundial de V\u00f3ley Sub 18 - Egipto 2019","categoria":"V\u00f3ley","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/voley","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley\/peru-vs-italia-fecha-horarios-canales-partido-cuartos-final-mundial-voley-sub-18-egipto-2019-131572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793a31844a4.jpeg"},{"id":131389,"title":"HOY, Internacional vs. Atl\u00e9tico Paranaense EN VIVO: revisa c\u00f3mo seguir ONLINE la final de la Copa de Brasil","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/internacional-vs-atletico-paranaense-vivo-ida-final-copa-brasil-paolo-guerrero-seguir-directo-goltv-latinoamerica-globo-sportv-arena-da-baixada-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-131389","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d77d3bd5e2cf.jpeg"},{"id":131573,"title":"Apex Legends llega en formato f\u00edsico para PlayStation 4, Xbox One y PC [FOTOS]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/apex-legends-llega-formato-fisico-playstation-4-xbox-one-pc-fotos-131573","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79381d269ee.jpeg"},{"id":131565,"title":"PES 2020: \u00bfc\u00f3mo editar y a\u00f1adir uniformes no licenciados en 13 sencillos pasos?","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-editar-anadir-uniformes-licenciados-13-sencillos-pasos-tutorial-editar-pes-descargar-kits-131565","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7932e8ee59d.jpeg"},{"id":131434,"title":"Apple TV+ amenaza a Netflix con todas estas series exclusivas","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/apple-tv-amenaza-netflix-series-exclusivas-podcast-iphone-131434","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780bea1111e.jpeg"},{"id":131570,"title":"Christian Cueva siente que se cobraron la revancha ante Brasil","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-christian-cueva-siente-cobraron-revancha-video-nnav-131570","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793746809e8.jpeg"},{"id":131568,"title":"PES 2020: Alianza Lima vs. Universitario, echa un vistazo a la simulaci\u00f3n del cl\u00e1sico peruano","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-alianza-lima-vs-universitario-echa-vistazo-simulacion-clasico-peruano-pro-evolution-soccer-youtube-131568","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79369e2395e.jpeg"},{"id":131566,"title":"El mensaje de Luis Abram tras el gol y victoria en amistoso ante Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-mensaje-luis-abram-instagram-gol-victoria-amistoso-brasil-nczd-131566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79350ebcbe1.jpeg"},{"id":131557,"title":"\u00bfVolver\u00e1 al Barcelona? Coutinho habl\u00f3 de la chance de regresar tras su cesi\u00f3n en Bayern Munich","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-philippe-coutinho-posibilidad-volver-cesion-bayern-munich-131557","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7935103526c.jpeg"},{"id":131556,"title":"\u00bfYoshimar Yotun es un crack o un gran jugador?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-yoshimar-yotun-crack-gran-jugador-respuesta-espn-mexico-131556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793029548bd.jpeg"},{"id":131562,"title":"El primero es una broma: la evoluci\u00f3n de Cristiano Ronaldo del FIFA 2004 hasta el 2020 [FOTOS]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fifa-20-cristiano-ronaldo-evolucion-simulador-2004-2019-juventus-real-madrid-fotos-131562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7930326c5ff.jpeg"},{"id":131554,"title":"Con Abram por las nubes: \u00bfcu\u00e1nto vale el equipo que le gan\u00f3 a Brasil el amistoso en Los Angeles? [FOTOS]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-vale-equipo-le-gano-brasil-amistoso-angeles-fotos-nczd-131554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d792bdb67b15.jpeg"},{"id":131555,"title":"Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: cl\u00e1sico se jugar\u00eda con ambas hinchadas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-clasico-jugaria-ambas-hinchadas-131555","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7931812bc66.jpeg"},{"id":131563,"title":"PES 2020: as\u00ed lucen los jugadores del Sporting Cristal en el simulador de Konami","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2020-lucen-jugadores-sporting-cristal-simulador-konami-efootball-pro-evolution-soccer-131563","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d793192185c0.jpeg"},{"id":131561,"title":"Argentina vs. Francia: fecha, horarios y canales del partido por las semifinales del Mundial de B\u00e1squet 2019","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/argentina-vs-francia-fecha-horarios-canales-partido-semifinales-mundial-basquet-2019-131561","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79314522e41.jpeg"},{"id":131558,"title":"League of Legends: Zoe, Rakan, Xayah y Neeko protagonizan corto de los skins de Star Guardians","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/league-of-legends-zoe-rakan-xayah-neeko-protagonizan-corto-skins-star-guardians-131558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d792e3702a71.jpeg"},{"id":131560,"title":"Dragon Ball Z: Kakarot ya cuenta con fecha de lanzamiento y portada oficial para PlayStation 4","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/dragon-ball-z-kakarot-cuenta-fecha-lanzamiento-portada-oficial-playstation-4-131560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d792977b42d8.jpeg"},{"id":131511,"title":"Per\u00fa le gan\u00f3 a Brasil y los divertidos memes siguen dando la hora en redes sociales","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-divertidos-memes-dejo-victoria-bicolor-canarinha-fotos-131511","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d792db6d49a1.jpeg"},{"id":131559,"title":"Yoshimar Yot\u00fan: \"Necesit\u00e1bamos ganar y el profe puede estar tranquilo\"","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-yoshimar-yotun-feliz-triunfo-blanquirojo-video-nnav-131559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d792ea04eebb.jpeg"},{"id":131553,"title":"FIFA 20: as\u00ed ha cambiado Neymar y otros jugadores desde FIFA 19 [VIDEO]","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-cambiado-neymar-otros-jugadores-fifa-19-video-ea-sports-comparativa-grafica-131553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79295f47112.jpeg"},{"id":131551,"title":"Miguel Trauco: el pedido puntual que les hizo Ricardo Gareca y que dio resultado ante Brasil","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-miguel-trauco-pedido-puntual-les-hizo-ricardo-gareca-previa-partido-brasil-video-131551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7927145007a.jpeg"},{"id":131547,"title":"En Real Madrid destacan su juego: \"Vinicius Junior tiene que pensar en el Bal\u00f3n de Oro\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vinicius-junior-pensar-balon-oro-sentencio-casemiro-131547","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7929e83b70f.jpeg"},{"id":131552,"title":"Ricardo Gareca explica las claves del \u00e9xito ante Brasil","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-ricardo-gareca-explica-claves-exito-brasil-video-nnav-131552","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7928f58c656.jpeg"},{"id":127788,"title":"Serie A en vivo 2019-2020: tabla de posiciones y horarios de los partidos en directo","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/seriea-vivo-2019-2020-calendario-completo-programacion-estadisticas-goleadores-horarios-futbol-gratis-online-cristiano-ronaldo-juventus-inter-milan-directo-espn-dazn-nnda-nnrt-127788","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d791fc46f288.jpeg"},{"id":131550,"title":"Fortnite: una extra\u00f1a lluvia de tacos lleg\u00f3 al Battle Royale","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-extrana-lluvia-tacos-llego-battle-royale-131550","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79216c1731c.jpeg"},{"id":131549,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfpor qu\u00e9 el anime necesita un arco de Jiren y las Tropas del Orgullo?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-anime-necesita-arco-jiren-tropas-orgullo-dragon-ball-anime-mexico-131549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7921b97ee5c.jpeg"},{"id":131546,"title":"Derribaron al gigante: Estados Unidos cay\u00f3 ante Francia por 79-89 en los cuartos de final del Mundial de B\u00e1squet 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/mundial-basquet-2019-francia-derroto-estados-unidos-89-79-cuartos-final-131546","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7923d557b84.jpeg"},{"id":131537,"title":"Oye, te hablo desde la prisi\u00f3n: Turan fue condenado a 32 meses por disparar una pistola en hospital","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/fc-barcelona-arda-turan-condenado-32-meses-prision-disparar-pistola-hospital-nczd-131537","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7912d0f1916.jpeg"},{"id":131542,"title":"\u00bfDiego Maradona es solo 'pantalla'? Revelan el \"verdadero\" nombre del entrenador de Gimnasia","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/diego-maradona-revelan-nombre-entrenador-gimnasia-sebastian-mendez-superliga-argentina-2019-131542","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d780ec8007a0.jpeg"},{"id":131545,"title":"WWE Clash of Champions 2019: fecha, horarios y canales del evento donde todos los t\u00edtulos estar\u00e1n en juego","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-clash-of-champions-2019-fecha-horarios-canales-evento-titulos-estaran-juego-131545","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79200a84908.jpeg"},{"id":131544,"title":"Carlos Ascues revel\u00f3 qu\u00e9 le pidi\u00f3 Ricardo Gareca para volver a sumar minutos con la Selecci\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-carlos-ascues-revelo-le-pidio-ricardo-gareca-volver-jugar-bicolor-video-131544","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d791f4f44d65.jpeg"},{"id":131538,"title":"No es no: Zidane pide a tres figuras para Real Madrid en enero, pero Florentino se niega al pedido","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-zidane-pide-mbappe-pogba-koulibaly-enero-2020-florentino-dice-fichajes-131538","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d791b85e35e5.jpeg"},{"id":131398,"title":"\"Avengers: Endgame\": The Ancient One habr\u00eda cometido un error temporal cuando conversa con Hulk","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-craso-error-the-ancient-one-dice-destino-dr-strange-vengadores-avengers-4-131398","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/21\/5d5da48956587.jpeg"},{"id":131541,"title":"Alianza Lima convirti\u00f3 su camiseta en el nuevo amuleto de la Selecci\u00f3n Peruana","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/alianza-lima-convirtio-camiseta-nuevo-amuleto-seleccion-peruana-video-131541","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d791a88160a1.jpeg"},{"id":131427,"title":"\"Avengers: Endgame\": los fans imaginan a Visi\u00f3n portando todas las Gemas del Infinito","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-veria-vision-gemas-infinito-cuerpo-vengadores-avengers-4-marvel-131427","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/10\/5d7803f8043a3.jpeg"},{"id":131287,"title":"Marvel: Los Cuatro Fant\u00e1stico se ver\u00edan as\u00ed con la inclusi\u00f3n de Dwayne Johnson como 'La Mole'","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-veria-roca-johnson-mole-cuatro-fantasticos-fantastic-four-131287","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/09\/5d76a7016e6d4.jpeg"},{"id":131539,"title":"Cambios en la cartelera: la final del torneo King of the Ring ya no se realizar\u00e1 en Clash of Champions 2019","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-final-torneo-king-of-the-ring-realizara-clash-of-champions-131539","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d7917cb584f4.jpeg"},{"id":131540,"title":"Pedro Gallese: \"El triunfo nos llena de confianza\"","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-futbol-pedro-gallese-triunfo-llena-confianza-video-nnav-131540","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79170554c12.jpeg"},{"id":131512,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: as\u00ed se narr\u00f3 el gol de Luis Abram en la transmisi\u00f3n brasile\u00f1a [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-brasil-narro-gol-luis-abram-transmision-brasilena-video-nczd-131512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d78859a04f4d.jpeg"},{"id":131534,"title":"Pogba al Real Madrid para enero: United se sienta a negociar, pero quiere a Kroos en el 'culebr\u00f3n'","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-2020-manchester-united-acepta-salida-paul-pogba-quiere-toni-kroos-negociaciones-131534","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/11\/5d79105d5e9ec.jpeg"},{"id":131135,"title":"\"Avengers: Endgame\": Peggy Carter ya le hab\u00eda mencionado los viajes en el tiempo a Capit\u00e1n Am\u00e9rica","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-escena-soldado-invierno-revelo-viaje-capitan-america-vengadores-avengers-4-131135","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d7536a0b467b.jpeg"},{"id":131149,"title":"Dragon Ball Heroes: el cap\u00edtulo 16 ya cuenta con sinopsis y fecha de estreno","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-capitulo-16-fecha-estreno-sinopsis-detalles-estreno-131149","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/08\/5d75465b153f8.jpeg"}]