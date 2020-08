PES 2021 está a la vuelta de la esquina. Konami lanzará esta versión del juego como una actualización de PES 2020 el 15 de septiembre. Estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Ante la espera, conversamos con Robbye Ron, el Brand Manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica, sobre el futuro de la saga de fútbol. Nos adelantó si Konami tiene planes para los hinchas de Perú, qué sucederá con Lionel Messi si deja el FC Barcelona y muchos más detalles.

¿Cómo Konami toma la decisión que PES 2021 sea una actualización?

Se toma la decisión en el momento en el que deseamos impactar en las consolas de nueva generación. Comenzamos a pensar en cómo lanzar un juego en las nuevas consolas (PS5 y Xbox Series X) que de verdad impacte y sea un trabajo a largo plazo. Sí o sí queremos impactar en el primer juego.

El equipo de desarrollo dijo que necesitaba más tiempo de lo que se toma normalmente para hacerlo de la manera que queremos. Por lo tanto, no es solo una actualización este PES 2021, sino que es un juego en el cual sí tiene los cambios de una año a otro y creo que la gente se va a sorprender mucho el 15 de septiembre. Hay bastantes detalles que se han sumado y mejorado.

¿Costará 60 dólares como la versión PES 2020?

PES 2021 viene en versión física como cada año para PlayStation 4 y Xbox One. Como tú decías, el año pasado PES 2020 costaba 60 dólares este año costará 29,99. Aparte, hay nuevo contenido. La versión estándar viene con 2000 monedas de MyClub lo que normalmente tiene un precio de 20 dólares; por lo tanto, si lo descontamos, el juego sale como nueve dólares.

En las versiones digitales tenemos cinco ediciones de clubes, como el Manchester United, Juventus FC, Arsenal FC, FC Barcelona y Bayern Munich. Los cuales traen jugadores de momentos icónicos. Por ejemplo, el Barza trae a Lionel Messi en sus inicios. Estas versiones tienen un costo de 39,99. Pero si las compras desde tu versión de PES 2020 tienes un 20% de descuento.

¿Cuáles son las novedades de PES 2021 para Latinoamérica?

Hemos renovado con los equipos que ya tenemos licencia. Por ejemplo, en Perú hemos renovado con la Selección Nacional, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Boys. Seguiremos teniendo partner de los clubes también en Brasil y Argentina.

Además hay detalles en los clubes que ya teníamos (licencia) que se han mejorado y la gente lo notará desde el 15 de septiembre.

¿Habrá alguna sorpresa para los hinchas peruanos? Quizás otros equipos licenciados.

En tema de licencias no hay sorpresas pero no se ha perdido nada. Para nosotros era importante mantener los partners y como te dije pudimos renovar con la Selección Peruana, que es muy importante ya que el público peruano está entusiasmado por los torneos internacionales que se vienen como Copa América o las Eliminatorias.

¿Cuáles son las nuevas licencias internacionales?

Nos ha ido muy bien este año ya que tenemos al campeón de Europa con el Bayern Munich. Continuamos con la exclusividad de Juventus FC y sumamos a la Roma como partner. Seguimos trabajando el tema de licencias, es un trabajo que no para nunca.

También bastantes jugadores leyenda como Cafú, Batistuta, Totti también se han sumado con s versiones de momentos icónicos. Es algo muy especial para nosotros.

¿Cómo se afrontará los eSports con el tema del coronavirus?

En cuanto a torneos presenciales, sí nos ha prejudicado, creo que a todos. Este año jugamos un Mundial en línea (...), lamentablemente este año no se pudo hacer (viajar para las competiciones), se tuvo que jugar en casa y cada uno desde su país. Se Perdió ese atributo que tiene un Mundial.

El equipo de eSport está trabajando en cómo expandir eFootball Pro en América Latina. Hoy por hoy, tenemos eFootball Pro solo en Europa e eFootball Open en todo el mundo. Queremos ver cómo profesionalizar los clubes con sus equipos de eSports y buscar también a todos los jugadores peruanos, chilenos, brasileños y de otros países que tienen un muy buen nivel para que puedan vivir de esto.

¿Qué importancia tienen las comunidades y su autogestión de torneos online como el IX JUEGAPES de la Liga Peruana de PES?

Para nosotros es muy importante. Vemos cómo la comunidad tiene un alcance tremendo. Hay hecho un préstamo de un jugador de Europa (Guifera - Barcelona FC) para traerlo a un evento (IX JUEGAPES) y que represente a otro Club (Universitario de Deportes). Me parece eso fantástico.

Durante todo el año los jugadores de ‘foguean’ con los torneos de la comunidad o competiciones de otras empresas. Esta cuarentena nos ha ayudado mucho a aprender y avanzar en el tema de los eSports por la demanda que hubo. Al no tener fútbol real, el contenido digital se volvió muy importante.

¿Qué pasará con respecto a portada si Lionel Messi se va del FC Barcelona?

(Entre risas) Déjame decirte que tenemos una linda portada. Cuatro jugadores emblemáticos. Tenemos a los dos mejores (Lionel Messi y Cristiano Ronaldo) y dos jóvenes que vienen repuntando, uno campéon de Europa. Sobre tu pregunta, hoy por hoy no sabemos el destino de Messi. Esperemos para ver si se termina yendo, no te podría analizar. Solo te puedo decir que es un embajador nuestro. Messi debería continuar.

Veremos qué va a pasar con respecto al diseño de la portada pero es un embajador, los cuatro son embajadores. (...) Yo sí o sí lo tendría en My Club, donde juegue en la vida real no me importará mucho.

¿Cómo deciden dar el salto a Unreal Engine en PES 2022 y por qué anunciarlo ahora?

Queremos mostrar la estructura y que la estrategia esté planteada allí. Porque si dices, ‘bueno PES 2021 no es un juego totalmente renovado como cada año’ dirías que algo está pasando en la franquicia y puede preocupar.

Pero hacemos esto porque estamos cambiando de motor gráfico para la nueva generación (PS5 y Xbox Series X). Mira como un teaser, un pedacito de lo que puede hacer el nuevo motor Unreal Engine dejó grandes expectativas sobre el futuro de la saga.

Creo que era muy importante decirlo y anunciarle a la gente que ’ojo, el juego sigue avanzando y tenemos mucho futuro. Estaremos listos cuando nos toque ingresar a la nueva generación. Era algo que queríamos dejar en claro. Son 25 años de historia y serán muchos más.