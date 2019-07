Super Smash Bros. Ultimate | Una jugadora de 15 años es víctima de acoso tras ganar a un jugador profesional

Las últimas

[{"id":122479,"title":"\u00a1Cobr\u00f3 su revancha! Argentina venci\u00f3 2-1 a Chile en Sao Paulo y es tercero de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-directo-online-tv-publica-tyc-cdf-directv-america-televisa-sky-sports-tercer-puesto-copa-america-2019-nndc-122479","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210a5cd8232.jpeg"},{"id":122637,"title":"\u00a1Messi el gran se\u00f1alado! Los mejores memes de la expulsi\u00f3n del '10' y la victoria de Argentina ante Chile [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-memes-messi-tarjeta-roja-pelea-expulsion-medel-tercer-lugar-copa-america-2019-fotos-122637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210a7d6a1d3.jpeg"},{"id":122636,"title":"No, Kun, t\u00fa no: Sergio Ag\u00fcero se perdi\u00f3 el 3-1, tras pase de Di Mar\u00eda y gran reacci\u00f3n de Arias por Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-sergio-agueero-perdio-tercer-gol-gran-reaccion-arias-copa-america-video-122636","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210a942ca71.jpeg"},{"id":122633,"title":"CUADRO x CUADRO: la locura de Messi con Medel que provoc\u00f3 la tarjeta roja y expulsi\u00f3n por Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/messi-expulsado-chile-vivo-cuadro-x-cuadro-tarjeta-roja-pelea-medel-copa-america-2019-fotos-122633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2106f186984.jpeg"},{"id":122605,"title":"Edison Flores revel\u00f3 la f\u00f3rmula para vencer a Brasil en la final de la Copa Am\u00e9rica","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-brasil-edison-flores-revelo-receta-ganar-scratch-final-copa-america-nndc-122605","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e01c79d94.jpeg"},{"id":122632,"title":"\u00a1Nunca los den por muertos! Gol de Arturo Vidal para el descuento 2-1 de Chile contra Argentina [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/gol-arturo-vidal-argentina-vs-chile-vivo-ver-gol-penal-chileno-descuento-2-1-copa-america-2019-video-122632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21045c7f151.jpeg"},{"id":122635,"title":"Este ser\u00eda el posible once de Brasil para enfrentar a Per\u00fa en la final de la Copa Am\u00e9rica [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-alinearia-scratch-enfrentar-bicolor-final-copa-america-fotos-122635","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/02\/5d1b54bd808d4.jpeg"},{"id":122634,"title":"\u00bfSer\u00e1 la c\u00e1bala? Indumentarias confirmadas para la final de la Copa Am\u00e9rica en el estadio Maracan\u00e1","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana\/peru-brasil-camisetas-confirmadas-jugara-final-copa-america-2019-estadio-maracana-122634","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d21069adfd78.jpeg"},{"id":122618,"title":"Per\u00fa vs. Brasil EN VIVO: se enfrentan el domingo por la gran final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-vivo-via-america-tv-directv-sports-seguir-transmision-gratis-final-copa-america-tyc-caracol-teledoce-dazn-122618","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d2107ff00aab.jpeg"},{"id":122631,"title":"Comenz\u00f3 otro partido: Arturo Vidal anot\u00f3 el 2-1 de penal ante Argentina en Arena do Corinthians por Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-gol-penal-arturo-vidal-2-1-arena-do-corinthians-copa-america-video-122631","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210366bdbba.jpeg"},{"id":122314,"title":"AQU\u00cd, Per\u00fa vs. Brasil: d\u00eda, horarios y canales que transmitir\u00e1n la final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-copa-america-2019-previa-estadisticas-pronosticos-fecha-horarios-canales-apuestas-final-ver-futbol-gratis-seleccion-peruana-seleccion-brasil-nnda-nnrt-122314","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/04\/5d1e0fa248fdc.jpeg"},{"id":122474,"title":"Chile cae ante Argentina EN VIVO v\u00eda DirecTV en duelo por el tercer lugar de la Copa Am\u00e9rica 2019 en Sao Paulo","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-argentina-vivo-directo-online-directv-tvn-chilevision-canal-13-tyc-sports-tv-publica-ver-partido-tercer-puesto-copa-america-2019-sao-paulo-122474","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210691ea190.jpeg"},{"id":122611,"title":"Con carta incluida: la sorpresa de Botafogo a Ricardo Gareca en pleno entrenamiento [FOTO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-america\/peru-vs-brasil-botafogo-le-dio-bienvenida-blanquirroja-camiseta-especial-honor-didi-carta-nndc-122611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e82b32d25.jpeg"},{"id":122493,"title":"SEGUIR Argentina vs. Chile EN VIVO ONLINE por la Copa Am\u00e9rica 2019: el minuto a minuto EN DIRECTO del duelo","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-copa-america-2019-lionel-messi-arturo-vidal-arena-corinthians-tercer-lugar-directo-america-tv-tyc-sports-tvn-ver-futbol-gratis-online-fecha-horarios-canales-tv-nnda-nnrt-122493","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fe7927bb8.jpeg"},{"id":122608,"title":"Spider-Man: Far From Home | Maguire y Garfield no llegar\u00edan de los multiversos por este motivo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-tobey-maguire-andrew-garfield-llegarian-multiversos-motivo-122608","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e3481ce0a.jpeg"},{"id":122630,"title":"Super Smash Bros. Ultimate | Una jugadora de 15 a\u00f1os es v\u00edctima de acoso tras ganar a un jugador profesional","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/super-smash-bros-ultimate-jugadora-15-anos-victima-acoso-ganar-jugador-profesional-122630","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fbfa5734b.jpeg"},{"id":122628,"title":"\u00bfFue para tanto? Revisa la tarjeta roja a Lionel Messi y Gary Medel en el tercer puesto de Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/tarjeta-roja-messi-chile-copa-america-vivo-expulsion-medel-tercer-lugar-torneo-video-122628","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fee15471c.jpeg"},{"id":122627,"title":"\u00a1Akira regresa! La nueva producci\u00f3n se lanzar\u00e1 a modo de anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/akira-regresa-secuela-lanzara-anime-122627","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fdfde5e0e.jpeg"},{"id":122625,"title":"\u00a1Soltaron al 'Pitbull'! Messi y Medel son expulsados tras protagonizar brutal bronca en el Argentina-Chile [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-messi-medel-protagonizan-bronca-expulsados-tarjeta-roja-partido-tercer-lugar-copa-america-2019-video-122625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fb44a1b1b.jpeg"},{"id":122467,"title":"Per\u00fa vs Brasil: todo lo que debes saber de la gran final de la Copa Am\u00e9rica que se desarrollar\u00e1 en el 'Maracan\u00e1'","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-vivo-fecha-horarios-canales-duelo-final-copa-america-2019-america-tv-directv-sports-122467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d210040ea56a.jpeg"},{"id":122626,"title":"\u00a1Mereci\u00f3 irse a las duchas! La terrible falta de Pulgar sobre Paredes que fue solo amarilla por Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-pulgar-amarilla-debio-expulsion-falta-paredes-sao-paulo-video-122626","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fc46c9fa7.jpeg"},{"id":122620,"title":"\u00a1Una 'joyita' de Paulo! Dybala deja en rid\u00edculo a Chile con un golazo para Argentina en Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/gol-dybala-argentina-vs-chile-vivo-ver-golazo-albiceleste-2-0-tercer-puesto-copa-america-2019-video-122620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f844acae5.jpeg"},{"id":122483,"title":"\u00a1Con pol\u00e9micas! Argentina vence a Chile EN VIVO v\u00eda TV P\u00fablica en duelo por tercer lugar de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-tyc-sports-tv-publica-chilevision-directv-america-television-directo-partido-tercer-puesto-copa-america-2019-arena-corinthians-122483","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20fd95092c4.jpeg"},{"id":122560,"title":"\u00bfLo aceptar\u00e1 su esposa? Pedro Eloy confirm\u00f3 que har\u00e1 esta locura si Per\u00fa es campe\u00f3n de la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-brasil-pedro-eloy-revela-nombre-le-pondria-hijas-bicolor-gana-final-copa-america-video-122560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d201fd92bf43.jpeg"},{"id":122617,"title":"\u00a1Invente, Leo, invente! 'Pincelada' de Messi y golazo de Ag\u00fcero para el 1-0 de Argentina contra Chile [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-gol-kun-aguero-1-0-albiceleste-tercer-puesto-copa-america-2019-video-122617","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f554348a7.jpeg"},{"id":122623,"title":"\u00a1El pase de Messi, mamita! La genialidad del '10' para dejar solo a Dybala que fall\u00f3 el 3-0 de Argentina [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-dybala-tuvo-pies-doblete-tercer-lugar-copa-america-2019-video-122623","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f921787eb.jpeg"},{"id":122609,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: conoce AQU\u00cd c\u00f3mo seguir EN DIRECTO el duelo por la final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-vivo-copa-america-2019-estadio-maracana-final-directo-america-tv-directv-sports-paolo-guerrero-philippe-coutinho-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-122609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e5595940a.jpeg"},{"id":122621,"title":"Todo cuesta arriba: Alexis S\u00e1nchez sali\u00f3 lesionado tras el 1-0 de Ag\u00fcero para Argentina [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-argentina-vivo-alexis-sanchez-lesiono-salio-1-0-agueero-copa-america-2019-video-122621","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f74608b2c.jpeg"},{"id":122544,"title":"Se lavan las manos: CONMEBOL respondi\u00f3 por incidentes en primer entrenamiento de Per\u00fa en R\u00edo de Janeiro","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-respuesta-conmebol-incidentes-primer-entrenamiento-bicolor-122544","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f75731106.jpeg"},{"id":122624,"title":"Universitario vs. Carlos A. Mannucci: se enfrentar\u00e1n esta noche por la Copa Bicentenario","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-vs-carlos-mannucci-vivo-via-golperu-ver-gratis-online-directo-miden-noche-copa-bicentenario-122624","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/10\/5c858255cd670.jpeg"},{"id":122619,"title":"Pinta mal para Chile: Paulo Dybala anot\u00f3 el 2-0 de Argentina en Sao Paulo por el tercer lugar de la Copa Am\u00e9rica [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-gol-paulo-dybala-2-0-roja-sao-paulo-tercer-lugar-copa-america-video-122619","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f66e7ed3c.jpeg"},{"id":84569,"title":"\u25b7 VER F\u00daTBOL EN VIVO: detalles sobre la Copa Am\u00e9rica 2019 para seguir EN DIRECTO los partidos","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-vivo-online-gratis-ver-directo-partidos-amistosos-fifa-premier-league-liga-santander-bundesliga-champions-league-liga-mx-copa-movistar-resultados-tabla-posiciones-partidos-noticia-nnda-84569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d1f805b4b835.jpeg"},{"id":122616,"title":"Genialidad, viveza y maestr\u00eda: pase de Messi y Ag\u00fcero puso el 1-0 por tercer lugar Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/gol-kun-agueero-argentina-vs-chile-vivo-puso-1-0-genial-pase-messi-tercer-lugar-copa-america-video-122616","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20f3f3bdbe4.jpeg"},{"id":122622,"title":"Spider-Man: Far From Home | Escopi\u00f3n como candidato a ser el pr\u00f3ximo villano de la secuela","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-escopion-candidato-proximo-villano-secuela-122622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e4a3c362f.jpeg"},{"id":122553,"title":"La gran suma de dinero que recibir\u00e1 la Selecci\u00f3n Peruana si gana la Copa Am\u00e9rica","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-monto-dinero-recibira-seleccion-peruana-campeon-copa-america-brasil-2019-122553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1ce0f13a22b.jpeg"},{"id":122612,"title":"Sporting Cristal empat\u00f3 1-1 con C\u00e9sar Vallejo y dej\u00f3 a los 'poetas' al borde de la eliminaci\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-empato-1-1-cesar-vallejo-dejo-poetas-borde-eliminacion-video-nndc-122612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20ebe0dfe35.jpeg"},{"id":122613,"title":"\"Juego sucio\": la cr\u00edtica a Brasil y los elogios a Per\u00fa por parte de la prensa mundial [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-vivo-prensa-mundial-vive-final-copa-america-seleccion-peruana-fotos-122613","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20ef10dfc40.jpeg"},{"id":122566,"title":"Estados Unidos vs. Holanda: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde seguir EN DIRECTO la final del Mundial Femenino 2019?","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/estados-unidos-vs-holanda-vivo-mundial-femenino-2019-final-directo-alex-morgan-parc-olympique-lyonnais-directv-sports-telemundo-deportes-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-nnda-nnrt-122566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20a42318c97.jpeg"},{"id":122549,"title":"Se juega Chile vs. Argentina EN VIVO y ONLINE por tercer puesto de Copa Am\u00e9rica en Sao Paulo v\u00eda DirecTV","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/chile-vs-argentina-vivo-hora-juegan-directo-tercer-lugar-transmision-via-cdf-tv-publica-directv-copa-america-2019-122549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d20034719788.jpeg"},{"id":122520,"title":"\u00a1Enlazados desde Seattle! Boca Juniors vs. Chivas EN VIVO v\u00eda Fox Sports: sigue el duelo por la Colossus Cup","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/boca-juniors-vs-chivas-vivo-centurylink-field-directo-online-transmision-narracion-fox-sports-premium-stream-colossus-cup-2019-nndc-122520","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d2009deec285.jpeg"},{"id":122508,"title":"\u00a1Conectados desde Florida! Nacional vs Pe\u00f1arol EN VIVO v\u00eda VTV por la Copa Gigantes de Am\u00e9rica en Estados Unidos","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/nacional-vs-penarol-vivo-online-directo-vtv-canal-10-copa-gigantes-america-2019-fau-stadium-boca-raton-florida-estados-unidos-minuto-minuto-nndc-122508","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20ebbf48182.jpeg"},{"id":122606,"title":"\u00a1Te erizar\u00e1 la piel! La carta de un hincha uruguayo a Per\u00fa previo a la final de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/peru-vs-brasil-carta-hincha-uruguayo-hey-peru-tenes-minutos-viral-previo-final-copa-america-2019-seleccion-peruana-uruguay-122606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e34ec7fd2.jpeg"},{"id":122610,"title":"Per\u00fa vs. Brasil: \u00bfHabr\u00e1 feriado si la Selecci\u00f3n Peruana se consagra campe\u00f3n de la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-copa-america-2019-habra-feriado-consagra-campeon-nndc-122610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20e4b09c5f4.jpeg"},{"id":122558,"title":"\u00a1ALINEACIONES CONFIRMADAS! Consulta las oncenas del Argentina vs. Chile por tercer lugar de la Copa Am\u00e9rica 2019","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-america\/argentina-vs-chile-vivo-alineaciones-onces-partido-tercer-puesto-copa-america-2019-fotos-122558","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/05\/5d201d50c5a5e.jpeg"},{"id":122604,"title":"League of Legends | Isurus Gaming invicto de cara a la semana 5 de la Liga Latinoamericana","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-liga-movistar-latinoamerica-vivo-isurus-gaming-invicto-cara-semana-5-122604","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20df839074f.jpeg"},{"id":122582,"title":"Dragon Ball Super | Toyotaro revive al 'Jefe Conejo' y despierta inc\u00f3gnitas sobre su regreso al manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-cree-toninjinka-jefe-conejo-ayudar-goku-122582","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20b9b6b0ac2.jpeg"},{"id":122581,"title":"Jorge Valdano tild\u00f3 de 'viejo' a Paolo Guerrero y Varsky no se guard\u00f3 nada","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-brasil-jorge-valdano-critico-paolo-guerrero-juan-pablo-varsky-defendio-crack-seleccion-peruana-122581","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/03\/5d1d0ae1c018d.jpeg"},{"id":122602,"title":"Pok\u00e9mon GO: \u00bfc\u00f3mo vencer a Armored Mewtwo? 'Counters y debilidades del legendario","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-vencer-armored-mewtwo-counters-debilidades-legendario-122602","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20dafbeb2e8.jpeg"},{"id":122600,"title":"\u00bfHay preocupaci\u00f3n de la Selecci\u00f3n Peruana porque \u00e1rbitro chileno dirigir\u00e1 la final de la Copa Am\u00e9rica?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-brasil-copa-america-final-ricardo-gareca-arbitros-final-chileno-argentino-nndc-122600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/06\/5d20dd8216879.jpeg"}]