Worlds 2019 | League of Legends: Isurus Gaming tendrá que enfrentar a HK Attitude para hacer historia

Las últimas

[{"id":134690,"title":"\u00a1Se puso la capa! El incre\u00edble penal que ataj\u00f3 Pepe Reina para el AC Milan en el \u00faltimo minuto [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/youtube-viral-pepe-reina-atajo-penal-evito-gol-ac-milan-minuto-triunfo-serie-video-134690","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9907f0a41d4.jpeg"},{"id":134609,"title":"UFC 243: Whittaker vs Adesanya por la unificaci\u00f3n de t\u00edtulos de peso medio desde Australia","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-243-vivo-online-directo-fox-action-fox-sports-robert-whittaker-vs-israel-adesanya-pelea-unificacion-titulo-peso-medio-australia-mexico-colombia-estados-unidos-live-sport-event-nczd-134609","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d980ff7a0c37.jpeg"},{"id":134614,"title":"\u00a1Desde el Nou Camp! Le\u00f3n vs. Veracruz EN VIVO juegan por la fecha 13 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/leon-vs-veracruz-vivo-nou-camp-directo-transmision-narracion-tudn-canal-5-fox-sports-online-apertura-liga-mx-2019-nczd-134614","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d981820943e4.jpeg"},{"id":134687,"title":"\u00a1Volvi\u00f3 la magia! Andy Polar se reencontr\u00f3 con el gol con un disparo desde fuera del \u00e1rea [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/binacional-vs-carlos-mannucci-andy-polar-reencontro-gol-disparo-fuera-area-video-134687","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d99083d6f530.jpeg"},{"id":134689,"title":"FIFA 20: Ronaldinho presenta su equipo de eSports","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-ronaldinho-presenta-equipo-esports-134689","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9904c5e668b.jpeg"},{"id":134596,"title":"Gennady Golovkin vs. Sergiy Derevyanchenko: se enfrentan esta noche por el t\u00edtulo vacante de peso mediano de la FIB","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/gennady-golovkin-vs-sergiy-derevyanchenko-vivo-online-directo-via-espn-dazn-pelean-titulo-peso-medio-fib-live-sports-event-madison-square-garden-new-york-estados-unidos-nczd-134596","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9901e8e66f7.jpeg"},{"id":134527,"title":"Colo Colo gan\u00f3 3-2 el Supercl\u00e1sico y hunde m\u00e1s a Universidad de Chile en el torneo de la Primera Divisi\u00f3n","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/colo-colo-vs-universidad-chile-clasico-chileno-2019-fecha-horarios-canales-tv-ver-futbol-gratis-online-campeonato-nacional-cacique-romantico-viajero-santiago-cl-nnda-nnrt-134527","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9909c0a1079.jpeg"},{"id":134665,"title":"Con Cristiano Ronaldo: Juventus vs. Inter de Mil\u00e1n chocan por Serie A de Italia 2019 v\u00eda ESPN y RAI","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/juventus-vs-inter-milan-vivo-directo-online-cristiano-ronaldo-resultado-goles-transmision-espn-rai-serie-italia-2019-video-nczd-134665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98e68566e70.jpeg"},{"id":134686,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: Isurus Gaming tendr\u00e1 que enfrentar a HK Attitude para hacer historia","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-isurus-gaming-tendra-enfrentar-hk-attitude-historia-argentina-mexico-peru-uruguay-134686","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98ffe92fd3b.jpeg"},{"id":134680,"title":"Barcelona vs. Sevilla: fecha, horarios y canales del duelo en Camp Nou por jornada 8 de LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-vs-sevilla-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-espn-movistar-partidazo-sky-bein-sports-directo-gratis-jornada-8-live-liga-santander-2019-20-camp-nou-espana-134680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98fe942e044.jpeg"},{"id":134504,"title":"Cantolao cay\u00f3 2-1 ante Ayacucho FC en el Miguel Grau por la Fecha 10 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/cantolao-vs-ayacucho-fc-vivo-directo-online-ver-golperu-liga-1-nczd-live-sports-event-134504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9901df7f4f2.jpeg"},{"id":134597,"title":"Golovkin vs Derevyanchenko: horarios y canales de la pelea por el t\u00edtulo vacante de peso mediano desde Nueva York","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/gennady-golovkin-vs-sergiy-derevyanchenko-vivo-directo-via-espn-dazn-fecha-horarios-canales-ver-online-pelea-boxeo-titulo-vacante-peso-mediano-fib-madison-square-garden-134597","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97cc5326855.jpeg"},{"id":134671,"title":"V\u00eda DirecTV y Movistar: Atl\u00e9tico de Madrid vs. Real Valladolid por fecha 8 de LaLiga Santander 2019","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/atletico-madrid-vs-real-valladolid-vivo-directo-online-resultado-resumen-transmision-via-directv-movistar-fecha-8-laliga-santander-2019-nczd-134671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f0057b1e9.jpeg"},{"id":134503,"title":"Binacional vs. Mannucci EN VIVO: se miden en Juliaca por la Fecha 10 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/binacional-vs-carlos-mannucci-vivo-directo-online-ver-golperu-liga-1-nczd-lives-sports-event-134503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d980ff05a00e.jpeg"},{"id":134684,"title":"\"Joker\": \u00bfqu\u00e9 es real o falso en la pel\u00edcula? Todd Phillips, el director, respondi\u00f3 al respecto [SPOILERS]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-real-falso-pelicula-todd-phillips-director-respondio-respecto-spoilers-guason-cine-estreno-134684","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98fa3fcde1e.jpeg"},{"id":134505,"title":"\u00a1Partidazo en el Monumental! Colo Colo venci\u00f3 a la U. de Chile con gol en el \u00faltimo minuto por Torneo Nacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-monumental-santiago-directo-tele-13-cdf-premium-directv-online-superclasico-campeonato-nacional-chile-nczd-134505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f01211864.jpeg"},{"id":134620,"title":"Por el t\u00edtulo de peso mediano: Golovkin vs Derevyanchenko pelean en el Madison Square Garden de Nueva York","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/via-espn-vivo-gennady-golovkin-vs-sergiy-derevyanchenko-directo-ver-pelea-online-titulo-vacante-peso-medio-fib-via-dazn-fox-sports-golden-madison-square-garden-134620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97c119c6edb.jpeg"},{"id":134678,"title":"Con U. de Chile cerca al descenso: as\u00ed marcha la tabla de posiciones del Torneo Nacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/torneo-nacional-chile-2019-tabla-posiciones-resultados-calendario-universidad-chile-cerca-descenso-134678","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98fd7b469c2.jpeg"},{"id":134598,"title":"Colo Colo venci\u00f3 a la U. de Chile en el estadio Monumental por el Campeonato Nacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-cdf-premium-tele-13-chilevision-directv-online-superclasico-fecha-hora-canal-live-monumental-directo-campeonato-nacional-2019-134598","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f716e9f34.jpeg"},{"id":134681,"title":"Ajax de Holanda estar\u00eda tras los pasos de Luis Abram, informan desde Argentina","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-ajax-estaria-pasos-luis-abram-informan-argentina-134681","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/01\/5d9373774b12e.jpeg"},{"id":134676,"title":"\u00a1En el \u00faltimo minuto! Barroso marca el 3-2 de Colo Colo sobre la U. de Chile en el Monumental [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-barroso-colo-colo-vs-universidad-chile-golazo-cabeza-minuto-victoria-3-2-torneo-nacional-2019-video-134676","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f750877a6.jpeg"},{"id":134677,"title":"\u00a1Palmas para ellas! M\u00eda Rodr\u00edguez y Nathaly Paredes ganaron hist\u00f3rica medalla de bronce en Mundial de frontenis","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/mia-rodriguez-nathaly-paredes-ganaron-historica-medalla-bronce-mundial-frontenis-nczd-134677","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f6ec60606.jpeg"},{"id":134611,"title":"HOY Alianza Lima vs. Pirata FC EN VIVO se miden en Matute por la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-pirata-fc-vivo-via-golperu-online-directo-fecha-hora-canal-transmision-gratis-torneo-clausura-134611","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97f7ae974d2.jpeg"},{"id":134679,"title":"\"Avengers: Endgame\": Iron Man pudo soportar las Gemas del Infinito gracias al Reactor ARC","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-iron-man-pudo-soportar-gemas-infinito-gracias-reactor-arc-avengers-4-marvel-cine-tony-stark-robert-downey-jr-134679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f74b29174.jpeg"},{"id":134600,"title":"Tabla de posiciones y acumulada de la Liga 1: as\u00ed se mueve mientras se juega la Fecha 10 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-liga-1-vivo-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-fecha-10-toreo-clausura-fecha-hora-canal-134600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97cc05d6f6e.jpeg"},{"id":134675,"title":"Alianza Lima gole\u00f3 4-1 a Pirata FC en el Torneo de Reservas y se acerc\u00f3 al l\u00edder","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-goleo-4-1-pirata-fc-torneo-reservas-acerco-lider-134675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f577c25be.jpeg"},{"id":134669,"title":"\u00a1El 'Tanque' es leyenda! Esteban Paredes anot\u00f3 en el Supercl\u00e1sico e hizo historia en el f\u00fatbol chileno [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-esteban-paredes-colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-delantero-anoto-2-1-llego-216-futbol-chileno-video-134669","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f01211864.jpeg"},{"id":134606,"title":"En vivo hoy, Chivas vs. Pumas v\u00eda TUDN: sigue en directo, online y gratis el partido de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-pumas-vivo-liga-mx-tudn-azteca-7-canal-5-televisa-ver-futbol-gratis-online-futbol-mexicano-estadisticas-tabla-cociente-estadio-akron-liga-bancomer-mx-pe-nnda-nnrt-134606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98d3c15e1cf.jpeg"},{"id":134667,"title":"\u00a1Colo Colo empata el partido! Golazo de Gabriel Suazo para el 1-1 ante la U. de Chile por Supercl\u00e1sico","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-gabriel-suazo-colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-pone-1-1-superclasico-campeonato-nacional-video-134667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98ed4082fdb.jpeg"},{"id":134674,"title":"Worlds 2019 | League of Legends: Flamengo queda fuera del Mundial tras perder el 'Tiebreak'","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/worlds-2019-league-of-legends-flamengo-queda-fuera-mundial-perder-tiebreak-134674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f2487593a.jpeg"},{"id":134670,"title":"\u00a1Goleador hist\u00f3rico! Esteban Paredes anota el 2-1 de Colo Colo sobre U. de Chile en el Monumental [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-gol-esteban-paredes-2-1-cacique-maximo-goleador-historico-torneo-nacional-chile-video-134670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f11f83aa2.jpeg"},{"id":134673,"title":"\u00a1Golazo de Angelo Herniquez! La espectacular volea para el 2-2 de la U. de Chile ante Colo Colo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-u-chile-vivo-gol-angelo-henriquez-anota-2-2-superclasico-campeonato-nacional-video-134673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f38b5b1e3.jpeg"},{"id":134668,"title":"\u00a1Para darle vida al Cacique! Gabriel Suazo anot\u00f3 el 1-1 de Colo Colo sobre la U. de Chile [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-gol-gabriel-suazo-empate-1-1-cacique-torneo-nacional-chile-2019-video-134668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98ee80830f6.jpeg"},{"id":134672,"title":"Selecci\u00f3n Peruana entrena en el campo de la AFA pensando en el choque ante Uruguay [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-entrena-campo-afa-pensando-choque-uruguay-video-134672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f1b5cca9f.jpeg"},{"id":134568,"title":"\u00a1Desde el Universitario! Tigres vs. Santos Laguna EN VIVO juegan por Apertura 2019 Liga MX | v\u00eda TUDN","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-santos-laguna-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tudn-canal-5-tv-azteca-fox-sports-fecha-13-apertura-2019-liga-mx-estadio-universitario-live-sports-event-mexico-nczd-134568","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98f08869cb9.jpeg"},{"id":134584,"title":"Chivas vs. Pumas EN VIVO y EN DIRECTO juegan en Akron por Apertura 2019 Liga MX | v\u00eda TUDN","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/chivas-vs-pumas-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tudn-canal-5-apertura-2019-liga-mx-fecha-13-estadio-akron-live-sports-event-mexico-nczd-134584","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98ef4270746.jpeg"},{"id":134664,"title":"\u00a1El Monumental se vino abajo! El gol de Gonzalo Espinoza para el 1-0 de U. de Chile ante Colo Colo","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-gonzalo-espinoza-colo-colo-vs-u-chile-vivo-penal-pone-1-0-campeonato-nacional-superclasico-video-134664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98dfd09c91a.jpeg"},{"id":134666,"title":"\u00a1Que se cuide Sevilla! Ansu Fati vuelve para el partido en el Camp Nou por fecha 8 LaLiga Santander","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ansu-fati-barcelona-vs-sevilla-valverde-convoca-partido-camp-nou-fecha-8-laliga-santander-espana-134666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/29\/5d9135d995d86.jpeg"},{"id":134506,"title":"\u00a1Con Yoshimar Yotun! Cruz Azul vs. Am\u00e9rica se miden EN VIVO por la fecha 13 del Apertura de Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-america-vivo-directo-online-ver-transmision-via-tudn-tv-azteca-claro-canal-5-fecha-13-apertura-2019-liga-mx-estadio-azteca-live-sports-event-nczd-134506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d9828595e79f.jpeg"},{"id":134662,"title":"Rompe fuegos el Supercl\u00e1sico: Espinoza anot\u00f3 de de penal el 1-0 en el Monumental por Campeonato Nacional [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-universidad-chile-vivo-gol-espinoza-penal-1-0-superclasico-campeonato-nacional-chile-video-134662","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98de70a4d15.jpeg"},{"id":134607,"title":"Horarios, guia TV y canales del Am\u00e9rica vs. Cruz Azul EN VIVO por la jornada 13 de la Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-cruz-azul-vivo-canal-5-televisa-tudn-online-fecha-canal-hora-stream-estadio-azteca-directo-apertura-2019-liga-mx-mexico-134607","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d97f04b8afec.jpeg"},{"id":134661,"title":"Patrimonio de Universitario: el plan de \u00c1ngel Comizzo con Tiago Cantoro para el 2020","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-plan-angel-comizzo-tiago-cantoro-2020-134661","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/12\/5d7abcc0db2bd.jpeg"},{"id":134660,"title":"Dragon Ball Super: Yamcha recibi\u00f3 impresionante manga en donde es el h\u00e9roe de la historia","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-yamcha-recibio-impresionante-manga-heroe-historia-dragon-ball-anime-mexico-134660","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98dc13488fd.jpeg"},{"id":134655,"title":"Ahora, \u00bfqu\u00e9 le van a decir? Neymar anot\u00f3 un golazo para sentenciar el 4-0 del PSG sobre Angers por Ligue 1 [VIDEO]","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/gol-neymar-psg-vs-angers-brasileno-anota-4-0-parisinos-parque-principes-ligue-1-video-134655","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98d29c7d0f2.jpeg"},{"id":134650,"title":"\u00a1Conectamos con el Monumental! Las alineaciones oficiales de Colo Colo y U. de Chile para el 'Supercl\u00e1sico'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colo-colo-vs-umiversidad-chile-onces-alineaciones-superclasico-campeonato-nacional-fotos-134650","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98cf6291a14.jpeg"},{"id":134659,"title":"Dota 2: Team Anvorgesa pasa a formar parte de las filas de Beastcoast","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-team-anvorgesa-pasa-formar-parte-filas-beastcoast-134659","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98d9afd221a.jpeg"},{"id":134656,"title":"\u00a1Cel\u00e9bralo, 'D1EG0'! El efusivo abrazo de Maradona con Cont\u00edn tras golazo del 'Lobo' [VIDEO]","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/maradona-gimnasia-vs-godoy-cruz-efusivo-abrazo-diego-contin-golazo-lobo-video-nczd-134656","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98d3dfdc29a.jpeg"},{"id":134658,"title":"League of Legends: Deliverance Esports se llev\u00f3 el Torneo#2 de la Temporada 2 de Claro Guardians League","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-deliverance-esports-llevo-torneo-2-temporada-2-claro-guardians-league-134658","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98d57615320.jpeg"},{"id":134647,"title":"\u00a1Neymar lo inici\u00f3 todo! El gol de Mauro Icardi para el 2-0 del PSG ante Angers por la Ligue 1","categoria":"Francia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/francia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/francia\/gol-mauro-icardi-psg-vs-angers-vivo-argentino-puso-2-0-jugada-neymar-parque-principes-ligue-1-video-134647","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/05\/5d98c1a8ed401.jpeg"}]