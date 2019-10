League of Legends aperturó hoy el Main Event de Worlds 2019 , su Mundial. Tan solo el primer encuentro ya nos decía mucho, se enfrentó Fnatic vs. SKT T1 por el primer puesto en el Grupo C.

Faker fue la gran figura, tras terminar con 9 asesinatos, 0 muertes y ocho asistencias. Por otro lado, vimos el primer 'Quadrakill' a manos de Doublelift y a Splyce (equipo proveniente de Play-In) ganar en la primera fecha.



Así es como quedaron los grupos tras el día 1 del Main Event de Worlds 2019.

League of Legends Worlds 2019 | League of Legends: resultados del día 1 del Main Event. (Foto: Leaguepedia)

League of Legends Worlds 2019 | League of Legends: resultados del día 1 del Main Event. (Foto: Leaguepedia)

League of Legends Worlds 2019 | League of Legends: resultados del día 1 del Main Event. (Foto: Leaguepedia)

League of Legends Worlds 2019 | League of Legends: resultados del día 1 del Main Event. (Foto: Leaguepedia)

El día de mañana domingo 13 de septiembre tendremos muchos más encuentros. League of Legends ha vuelto a programar a SKT T1 en el primer partido contra Royal Never Give Up (uno de los candidatos provenientes de China).



SK Telecom T1 vs. Royal Never Give Up - 7:00 a.m.

Fnatic vs. Clutch Gaming - 8:00 a.m.

Team Liquid vs. Invictus Gaming - 9:00 a.m.

ahq e-Sports Club vs. DAMWON Gaming - 10:00 a.m.

Griffin vs. G2 Esports - 11:00 a.m.

Cloud9 vs. Hong Kong Attitude - 12:00 a.m.