Zlatan Ibrahimović es uno de los jugadores más reconocidos en el fútbol internacional. Hace un mes cambió de equipo para unirse a LA Galaxy , y ahora muestra una nueva faceta que tenía escondida: el deseo de ser gamer profesional en Fortnite: Battle Royale.

Muchos han comentado que no es el mismo Zlatan quien juega junto a su hermano, pero este rumor se deshace al ver las jugadas que el futbolista hace en el juego. No lleva más de unos meses jugando Fortnite y esto se nota en el momento que KekGs , su hermano, tiene que salvarlo repetidas veces.

Zlatan se suma a un número increíble de jugadores de fútbol que también son fanáticos de los videojuegos, como Neymar Jr . con CS:GO , Dele Alli, Harry Kane y Harry Maguir e jugando Fortnite . Es probable que alguno de estos jugadores se convierta en un embajador de su eSport favorito como lo hizo Buffon.

Pero por sobretodo, sin duda alguna lo mejor del stream es el humor con el que los hermanos Ibrahimović juegan Fortnite: Battle Royale . En un momento su hermano le pregunta por qué no hay un personaje basado en la imagen de Zlatan, a lo que el delantero responde "Ellos no pueden hacer un personaje de Zlatan, no les alcanza para comprarme".