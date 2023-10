En los últimos días, ha surgido una gran preocupación debido a la desaparición de Emil Roback, un prometedor delantero sueco de 19 años que estaba en el AC Milan y había sido cedido al IFK Norrköping, un cuadro de la Primera División de Suecia. Son dos semanas en las que no se ha tenido ningún tipo de noticia acerca de este futbolista, lo que ha generado inquietud tanto en su familia como en sus cercanos, así como en los altos directivos de ambos clubes involucrados, quienes también han expresado su preocupación por la situación del jugador.

El cuadro nórdico ha tomado medidas extremas al presentar una denuncia ante las autoridades policiales. Jens Gustafsson, el director deportivo de dicha escuadra, mencionó que están desconcertados sobre qué acciones adicionales pueden emprender para ubicar a Roback: “Quiero saber si se encuentra bien. Es preocupante que no podamos contactar con él, pero no sé qué más podemos hacer. He intentado hablar con él muchas veces, pero es difícil contactarlo”.

El 3 de octubre, después del compromiso entre su equipo y el Djurgården, Emil desapareció. En ese momento, el jugador se encontraba en el centro de la ciudad de Norrköping y su ubicación se volvió desconocida. Al día siguiente, no se presentó al entrenamiento. Esta ausencia preocupó a la directiva y decidieron ponerse en contacto con su familia, quienes también carecían de información sobre su paradero.

El 5 de octubre, los representantes del Norrköping tomaron la medida de presentar una denuncia ante la Policiá de Suecia. Las fuerzas del orden han iniciado una investigación con el objetivo de dar con la ubicación de Roback. En ese contexto, las autoridades locales han divulgado una imagen del deportista y han solicitado la colaboración de la ciudadanía para ayudar en su búsqueda.





Emil Roback: las hipótesis sobre su desaparición

Se están considerando varias posibilidades. Una de ellas es que haya tomado la decisión de abandonar su hogar por propia elección, ya que podría estar atravesando un período personal complicado. Otra hipótesis planteada por la Policía es que podría haber experimentado algún tipo de accidente, puesto que se encontraba solo cuando se perdió su localización, consigna el medio español Mundo Deportivo.

“Quiero que venga aquí para que podamos encontrar una solución que funcione para todos. Tengo la esperanza de que regrese”, fue uno de los últimos pronunciamientos del presidente del Norrköping en cuanto al asunto. En caso de que Roback aparezca, se le someterá a una evaluación médica para verificar su condición física. Además, la Policía podría llevar a cabo un interrogatorio al futbolista con el fin de esclarecer las circunstancias que rodean su desaparición.

Emil Roback, el talento respaldado por Ibrahimovic

Emil Roback, en su país, es considera un deportista prometedor. A la fecha, ha representado en las categorías juveniles de la selección sueca. Se unió al AC mILAN en 2021, siendo recomendado por Zlatan Ibrahimovic, después de su paso por el Hammarby. En la presente temporada, el joven está en calidad de préstamo en el Norrköping, donde ha participado en 10 encuentros y anotado dos goles.





