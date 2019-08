Tras la confirmación de la FMS Perú: Nekroos explica el problema que sumerge a los MC's peruanos

El rapero y freestyler peruano, Jaze, confirmó en redes sociales la llegada de la FMS Perú, la tan ansiada liga de Freestyle entre los mejores MC's del país, propuesta que fue viendo la luz a raíz de la gran participación -y título- que tuvieron en la 'God Level 3 vs. 3' de hace algunos meses.

Sin embargo, el anuncio llega en medio de la polémica porque, en un principio, se anunció una FMS Andes, denominada así porque no solo iba a agrupar a los mejores del Perú, sino también de los otros países de la región que no cuentan con FMS propia (solo Argentina y Chile tienen, y México en Centroamérica).



Pero, además, porque un grupo de MC's peruanos (liderados por Jota, Nekroos, Choque y Stick) buscaban la realización de una Liga Peruana de Freestyle. Esto porque nuestro país no cuenta con freestyleros de alto nivel (con participaciones internacionales) para armar la liga. Si se armaba la FMS Andes, solo contaría con Jaze, Nekroos, Jota y Choque, dejando a los demás fuera de la 'División de honor', por decirlo así.



Ante el surgimiento de esta iniciativa, el mánager de Jaze, David Alva, junto al rapero, lograron darle vida a la FMS Perú, siempre de la mano de The Urban Roosters, según indica Nekroos en su cuenta de Instagram, donde explica y detalla el problema.



" La FMS Andes solo tenía en cuenta a Jaze, Choque, Jota a mí (Nekroos), queriendo enviar a una competencia de ascenso a freestylers como Stick, Ghost, Strike, New Era, Skill, etc. Esta decisión no afectaba en absoluto a los primeros mencionados, pero no considerábamos justo dejar de lado a freestylers totalmente aptos para el nivel de competitividad ", se lee en el post.



" Ante la confirmación de FMS Andes, nostros tomamos la iniciativa de buscar una solución, que contaba con el apoyo del público peruano. En menos de 48 horas de anunciada nuestra posición de realizar una liga propia, se vuelve viable la FMS Perú, seguido del anuncio más la oficialización de la misma a cargo de David Alva y su representado (Jaze), adjudicándose así el mérito de ligrar que Urban Rooster opte por una liga nacional ", agregó.



" Nosotros tuvimos la valentía de dar nuestras caras a favor de nuestros compañeros y de toda la gente que pedía una liga peruana. No buscamos dividir. Estamos unidos hacia una sola dirección esperando contar con la presencia de todos los referentes ", culminó.

El Freestyle, una corriente urbana que destaca por su fraternidad y compañerismo, pasa por una etapa difícil, pero no imposible de superar. En los próximos días, y ya con la confirmación de la FMS Perú, ambas partes buscarán llegar a un mejor entendimiento de cara a la tan ansiada Liga peruana que, gracias a ellos mismos, puede hacerse realidad

El anuncio de Jaze

A través de sus redes sociales, Jaze confirmó la llegada de la Liga profesional de freestyle a Perú, también conocida como FMS (Freestyle Master Series).

“¡Lo conseguimos! The Urban Roosters trae la FMS a Perú en 2020. ¡Gracias por escuchar al pueblo!”, escribió el mc peruano.

Junto a este mensaje, Jaze subió una captura de la cuenta de Instagram creada para el evento que se realizará el próximo año en Perú.

Rápidamente los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y si bien muchos felicitaron este logro para la comunidad seguidora de freestyle, hubo quienes pidieron que también se incluya una FMS de los Andes.

Esto a raíz que países como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia buscan meterse en estos torneos. Ante este comentario, Jaze confirmó que también se daría este tipo de presentaciones.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el FMS que se realizará en nuestro país, aunque es probable que el anuncio del mc peruano genere un gran número de especulaciones sobre fechas, participantes y un aproximado del precio de las entradas.

En cuanto al FMS, este tiene presencia en países como España, Argentina, Chile y México. La organización está a cargo de The Urban Roosters y los campeones actuales son Chuty (2017-2018) de España y Woss (2018) de Argentina.

En estos torneos participan 10 mc y cada uno de estos irá ganando puntos en distintas fechas en base a flow, skills, puesta en escena, punchline y otros detalles que decidan los jueces. El “gallo” que acumule mejor puntaje en todas sus presentaciones será el campeón.

► "Apache: la vida de Carlos Tévez": el trágico final del mejor amigo del crack argentino que revela la serie de Netflix



► Juegos Panamericanos Lima 2019: lista completa de los peruanos que ganaron medallas de oro



► Miley Cyrus se pronunció sobre supuesta infidelidad a Liam Hemsworth | FOTOS



► Pamela Anderson confesó que aún usa el traje de baño rojo de “Baywatch” en sus citas | FOTOS