“Spider-Man: Far From Home” , conocida en Latinoamérica como “Spider-Man: Lejos de casa”, se estrenó en 2019 con Tom Holland como el nuevo Spider-Man, un superhéroe que ya conoce lo que es participar en la ecuación más grande que es el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). La cinta fue dirigida por Jon Watts y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers.

Tras el final algo trágico de “Avengers: Endgame”, Peter Parker se enfrenta a otra inmensa amenaza, los Elementales, durante sus vacaciones de verano. Trabajando en equipo con Nick Fury, Maria Hill y el recién llegado Quentin Beck, también conocido como Mysterio, Parker lucha para detener a los villanos del multiverso.

Más de un año después de su lanzamiento, muchos fanáticos todavía encuentran referencias sutiles a los cómics durante la película . El portal web “Screenrant” elabora una lista de 10 detalles de Peter que solo notaron los fanáticos de los cómics.

Peter Parker (Tom Holland) se ve en aprietos en 'Spider-Man: Far from Home' (Foto: Marvel Studios / Sony Pictures)

1. EDITH: Tras la sorpresiva muerte de Tony Stark al final de “Avengers: Endgame”, Peter Parker recibió un regalo de despedida de Tony Stark. Se trata de un par de anteojos de alta tecnología llamados EDITH, que le dieron acceso a los satélites de Stark Industries y a una enorme colección de drones.

Pero lo que muchos fanáticos no se dieron cuenta es que las gafas probablemente llevaban el nombre de una mujer con la que el padre de Stark salió una vez llamada Edith Oberon. A diferencia de la otra tecnología de Tony, como Jarvis y Friday, no existe una alternativa de cómic a las gafas EDITH, por lo que no sorprende que muchos espectadores crean que ella podría haber sido la inspiración.

2. EL TRAJE CLÁSICO: Después de que su tren desafortunado chocara gracias a las ingeniosas ilusiones de Mysterio, Peter termina en los Países Bajos. Afortunadamente para el héroe, Happy Hogan, interpretado por Jon Favreau, viene al rescate, cura sus heridas y le da un poco de motivación de superhéroe. Luego, Parker tiene la oportunidad de hacerse un traje nuevo con las máquinas de Stark.

A medida que recorre las opciones, pasa por alto el traje Iron Spider utilizado en “Avengers: Endgame”, pero también, los espectadores pueden echar un vistazo rápido a un traje muy clásico y dominante de los cómics. El traje también fue apodado Iron Spider y fue hecho con la capacidad de hacer todo lo que podía hacer el traje de Iron Man.

3. PRIMER BESO: En el comic Amazing Spiderman No. 143 , Peter viaja a Europa, esta vez a París, donde justo antes de abordar los dos comparten un romántico beso. La misma escena la vemos en “Spider-Man: Lejos de casa”, donde Peter y MJ de Zendaya finalmente se besan en Tower Bridge después de derrotar con éxito a Mysterio.

4. NÚMEROS UNIVERSALES: En el multiverso de Marvel, cada universo tiene un número específico. En “Spiderman Far From Home”, Quentin Beck le dice a Peter que es de la Tierra-833, mientras que Peter es de la Tierra-616. En los cómics, esto tiene un significado significativo para la película. En la Tierra-833, Spiderman es en realidad Spider-UK, y comparte un universo con el propio Capitán Gran Bretaña del Reino Unido.

Al igual que los elementales, los poderes del Capitán Gran Bretaña se obtienen de energías interdimensionales, y en los cómics, el Capitán Gran Bretaña fue una de las primeras historias en centrarse en el loco multiverso Marvel.

5. MATRÍCULA DE FURIA: Cuando Spiderman queda atrapado en la increíble ilusión de Mysterio, Parker conduce un coche con la matrícula “MTU83797”. Esto es una mención directa a los cómics. Haciendo referencia al cómic Marvel Team-Up No 83 de julio de 1979, que ve al amigable vecindario Spider-Man unir fuerzas con otro héroe. Da la casualidad de que en este número Spiderman se une a Nick Fury.

6. EL NUEVO TRAJE: En “Spiderman: Far From Home”, Peter está claramente inspirado en el original, ya que crea su primer traje con el clásico esquema de color rojo y negro. Aunque el traje originalmente apareció rojo y negro en los cómics, los fanáticos solo han visto el traje retratado como rojo y azul en películas anteriores de Spiderman, lo que causó una agradable sorpresa en la secuela del año pasado.

7. BRAD DAVIS: Brad Davis es un estudiante de la Escuela de Ciencia y Tecnología de Midtown. Él se enamoró de MJ y compitió por sus afectos con Peter Parker durante su viaje de vacaciones en Europa. De hecho, algo similar sucedió en el comic Amazing Spiderman No. 188 de 1963. Aquí, después de la breve relación de Peter y MJ, MJ decide llevar a Brad Davis con ella en un crucero, donde Peter también fue invitado. Sin embargo, a diferencia de la película, Davis tuvo un papel particularmente corto en los cómics, apareciendo solo en ese mismo número.

8. LA MALETA DEL TÍO BEN EMPACA SU MALETA: Cuando Peter Parker empaca su maleta para su viaje de verano por Europa, hay un detalle que quizá pocos notaron. En la maleta de Peter están las iniciales “BFP”, que quizás sean las iniciales del tío Ben. Aunque aún no ha sido mencionado en el MCU, el tío Ben siempre ha sido una parte integral de la historia de Spidey, y algunos fanáticos incluso piensan que Parker aludió a la muerte de su tío en Captain America Civil War, dejándonos creer que la maleta lo hizo.

9. MATRÍCULA DE LA TÍA MAY: Después de la batalla final con el maestro ilusionista Mysterio en Londres, Peter finalmente se reúne con la tía May fuera del aeropuerto de Nueva York. Aquí vemos un detalle especial en el automóvil de May que hace referencia a un cómic. La matrícula dice “AMF1562”, haciendo referencia a Amazing Fantasy No. 15 1962 , que fue la primera aparición de Spidey en un cómic.

10. LOS METS: En la habitación de Peter, algunos fanáticos de ojos agudos notaron una camiseta de Mike Piazza de los Mets colgada en su pared. En los cómics, Peter veía regularmente los juegos de los Mets con el tío Ben y continuó haciéndolo incluso después de su muerte, por lo que fue extremadamente agradable para los lectores de cómics ver una pequeña referencia.

