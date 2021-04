Después de varios retrasos, “Rápidos y furiosos” 9 se estrenará el próximo 8 de julio de 2021 en Estados Unidos y el 22 del mismo mes en Perú. Charlize Theron’s Cipher regresará como la antagonista principal y esta vez contará con la ayuda de Jakob (John Cena), el hermano de Dom y Mia.

Para esta gran pelea que se avecina, Toretto reunirá una vez más a la familia para acabar con esta amenaza, pero además contará con otros aliados que se sumarán a la pelea y la tomaran como propia, pero lo que más sorprendió fue que regresará Han.

Pero no solo regresará el personaje de Sung Kang, sino también Lucas Black, Jason Tobin y Bow Wow. El equipo de Tokyo Drift cumplirá un rol importante dentro de la historia de “Rápidos y furiosos” 9.

SUNG KANG COMO HAN LUE

SUNG KANG – HAN SEOUL-OH (Foto: Universal)

La gran sorpresa de Rápidos y Furiosos 9 es el regreso de Han. Esto sorprendió mucho por que al parecer había sido asesinado por Deckard Shaw en Fast & Furious 6, que se vincula con Tokyo Drift. Pero resulta que Han ha estado vivo todo este tiempo y está listo para salir de su escondite para ayudar a Dom y a la tripulación en la lucha contra Cipher y Jakob.

LUCAS BLACK COMO SEAN BOSWELL

Lucas Black interpreta a Sean Boswell en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (Foto: Universal Pictures)

Aunque el único papel protagónico de Lucas Black llegó en Tokyo Drift , repitió su papel de Sean Boswell en Furious 7 y se le vio atender a Dom tras viajar a Tokio después de la presunta muerte de Han . Sean conversó con Dom sobre su amigo en común antes de darle la cruz de plata, que quedó en el accidente de coche. Black no estaba en The Fate of the Furious , pero parece que Han solicita su ayuda para una misión especial en F9 , particularmente con el desarrollo del cohete.

JASON TOBIN COMO EARL HU

Rápidos y furiosos juntará a las estrellas de Tokyo Drift (Foto: Universal)

Han y Sean estarán acompañados por su compañero de equipo de Tokyo Drift , Earl Hu, interpretado por Jason Tobin. El actor no ha aparecido en una entrega de Fast & Furious desde su debut en 2006. Earl era un experto en tecnología que modificó y afinó autos antes de ayudar a construir el auto que Sean usó para vencer a Takashi (Brian Tee). Se puede ver al personaje trabajando detrás de una computadora en la secuencia del cohete del F9 , lo que indica que está muy involucrado en la construcción del Pontiac Fiero modificado.

BOW WOW COMO TWINKIE

La novena película de ‘The Fast Saga’ incluye una serie de retornos clave. Uno de ellos podría ser Twinkie de “Tokyo Drift” (Foto: Universal Pictures)

Bow Wow está listo para repetir su papel de The Fast and the Furious: Tokyo Drift como Twinkie. Al igual que Tobin, Bow Wow no ha aparecido en ninguna película de Fast & Furious desde la tercera entrada, aparte de las imágenes de archivo de Furious 7 . A pesar de no aparecer en el primer tráiler de F9 , Twinkie aparece junto al resto del equipo en el segundo tráiler completo. El hábil mecánico y amigo cercano de Han, Sean y Earl aparentemente acepta la oportunidad de participar en la misión de alto riesgo que involucra a Dom. A su vez, él y los demás son incorporados como los miembros más nuevos de la familia de Dom .