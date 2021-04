“Rápidos y furiosos 9” será el reciente estreno de la franquicia “Fast and Furious”. Han Seoul-Oh, interpretado por el actor Sung Kang, apareció por primera vez en la franquicia que debutó en 2006 y con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la rebautizada ”The Fast Saga”, incluso aún después de su supuesta muerte.

Han debutó en “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” como el mentor de Sean Boswell, sin conocerse en ese momento su conexión con Dominic Toretto fue buena, sobre todo porque se presumió muerto desde entonces. Recién se sabría en los siguientes títulos que formaba parte del equipo de Dom desde hace mucho tiempo.

Debido a la enredada línea de tiempo de las películas de “Rápidos y furiosos”, la historia de Han fue desarrollada posteriormente en “Fast and Furious”, “Fast Five” y “Fast and Furious 6”, antes de su catastrófico accidente automovilístico en el spin-off ambientado en Japón, aunque “Furious 7” revelaría que Deckard Shaw, hermano del adversario del equipo, Owen, estuvo detrás de la violenta colisión como parte de su plan de venganza.

Con su lugar más establecido en la familia de Dom debido a su participación en algunas de las misiones más peligrosas del equipo, Han se convirtió en un favorito de la franquicia, por lo que es interesante que a la producción le haya tomado tanto tiempo para revelar que en realidad está vivo.

¿POR QUÉ HAN REGRESA EN “F9″?

Comenzando la trilogía final de “The Fast Saga” antes de que concluya con “The Fast and Furious 11″, “F9″ enfrentará a Dominic Toretto contra la familia con su hermano Jakob, quien será el principal antagonista de la narrativa. Lo que lo hace más peligroso además de su ardiente deseo de matar a Dom es el hecho de que está respaldado por el ciberterrorista Cipher, quien se presentó por primera vez en “The Fate of the Furious”.

Afortunadamente, su tripulación lo está apoyando por completo en lo que podría ser su batalla más intensa y emocional hasta el momento. Pero aparte de los miembros habituales de su “la familia”, también hay algunos viejos aliados que regresan a la vanguardia de la franquicia, incluido Han, quien se presume muerto después de los eventos de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

Como se prometió cuando se lanzó el último lote de posters para cada uno de los personajes principales de “F9″, el nuevo avance ya estaba en vivo. Ofrecía nuevas miradas de lo que se puede esperar del tan esperado éxito de taquilla, además de mantener el entusiasmo hasta su estreno.

Una de las sorpresas de la novena película de “Rápidos y furiosos” es el regreso de Han. (Foto: Youtube)

En medio de una serie de escenas de acción de las que “The Fast Saga” ha sido sinónimo en los últimos años, posiblemente el momento más interesante del tráiler de “F9″ es el regreso de Han. Si bien los clips promocionales anteriores han revelado que serán Mia y Letty las que reclutarán a Han para que regrese al equipo de Dom, este último adelanto proporciona más contexto sobre cómo se engancha.

Resulta que todo es parte del intento del equipo de ir de cabeza cara a cara con Jakob, que tiene un ejército privado, según reveló Mia. Por lo que parece, van a Japón con la esperanza de obtener respaldo adicional y en su lugar se reencuentran con Han. Además, la escena final de la etiqueta en el tráiler de “Rápidos y furiosos 9” donde Tej y Roman están vestidos como astronautas en un automóvil atado con propulsores de cohetes puede estar preparando la franquicia potencialmente yendo al espacio.