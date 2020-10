“The Simpsons” lleva treinta años al aire, tiempo en el que el programa ha acumulado más de 600 episodios, donde hemos conocido a excéntricos personajes y hemos disfrutado de memorables momentos. Homero, Marge, Bart, Lisa, la bebé Maggie y los habitantes de la ciudad de Springfield, se convirtieron en los personajes favoritos de la pantalla chica.

Bart es uno de los personajes principales de la serie animada creada por Matt Groening, el travieso niño y sus ocurrencias conquistaron el corazón del público. A lo largo de la historia, lo hemos visto meterse en varios problemas, pero también enamorarse. El sitio web “Screenrant” hace un repaso de todas las novias que ha tenido Bart Simpson.

JESSICA LOVEJOY: Jessica fue el primer amor aparentemente inocente del personaje. La hija del reverendo Lovejoy, era una rebelde que prendió fuego al mundo de Bart en episodio de la sexta temporada llamado ‘La novia de Bart’. Lamentablemente, Jessica traiciona a Bart y usa su mala reputación para desviar las sospechas de sus fechorías.

MARY SPUCKLER: Interpretada por Zooey Deschanel, Mary Spuckler es la hija de Cletus, el patán de mandíbula floja, y por un corto tiempo parece que se va a casar con Bart después de que accidentalmente intercambia un ternero por su mano en matrimonio. Al final, la boda de la escopeta se cancela antes de que las cosas se pongan demasiado serias.

DARCY: Natalie Portman interpretó a esta joven de 16 años que sale brevemente con Bart, creyendo que tiene la misma edad, y luego le dice de inmediato que la dejó embarazada. Este personaje apareció en el episodio ‘Little Big Girl’ de la temporada 18 (y momentáneamente en un cameo posterior).

SHAUNA CHALMERS: Hija de los infames Super Nintendo Chalmers, Shauna y Bart empiezan a salir después de que ella terminó con Jimbo Jones en la temporada 23 ‘Beware My Cheating Bart’. Shauna aparece a lo largo de numerosas entregas posteriores de la temporada de Los Simpson, aunque la relación del dúo solo dura un simple episodio.

GRETA WOLFCASTLE: Reese Witherspoon interpretó este personaje, quién era la hija algo malcriada de la impasible estrella de acción Rainier. Ella y Bart salieron brevemente antes de que la percepción de necesidad lo llevara a terminar la aventura, solo para intentar recuperarla rápidamente cuando Greta eligió Milhouse como un rebote.

GINA VENDETTI: Gina es una reclusa juvenil angustiada, Bart sale brevemente con ella después de que la pareja sale de los centros de detención juvenil mientras están esposados el uno al otro. Finalmente, Gina y Bart son atrapados pero su corta historia de amor fue conmovedora.

JENNY JENKINS: Interpretada por Anne Hathaway, Jenny Jenkins era una buena chica cristiana con la que Bart tuvo una breve aventura en la temporada 20, episodio ‘The Good, The Sad, and The Drugly’. La pareja tuvo un romance breve.

NIKKI MCKENNA: Interpretada por la comediante Sarah Silverman, Nikki es una rebelde precoz de cuarto grado que tuvo un romance con Bart. El personaje es más notable por odiar a Bart cuando le agradaba y agradarle cuando la odiaba. Ella también apareció para un breve cameo más tarde.

MELODÍA ENEBRO: El episodio ‘Flaming Moe’ de la temporada 22 vio a Skinner presionando a Bart para que saliera con la estudiante de tercer grado Melody Juniper para que el director pudiera ganarse a su madre. Fue un romance efímero.

