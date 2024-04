Tiene 93 años, una carrera imponente y uno de los legados más importantes en la historia del cine, pero esto no es suficiente para Clint Eastwood, quien se alista para estrenar “Juror #2″, su nueva película, la cual llega poco tiempo después del lanzamiento de “Cry Macho” de 2021. Por eso, en Mag recordamos cuál fue la cinta más importante en la carrera del legendario actor, que sentó las bases de diversos géneros, entre ellos, el western.

Esto último no debería molestar a nadie, pero si eres un gran fanático del actor, al igual o más que yo, vamos a dejar en claro que Clint Eastwood no solo ha destacado en este género, incluso inaugurando el “Spaghetti Western”, sino también ha sabido escribir su nombre en otros tipos de cine como el drama o la acción, las cuales han tenido a los cinéfilos al filo de sus asientos y preguntándose “¿hay algo que este hombre no haga bien?”.

De hecho, no solo los amantes del cine reconocen el trabajo del artista, sino que la crítica ha premiado su papel como actor, director y productor con galardones por su trabajo en “Unforgiven”, “Río Místico”, “Million Dollar Baby”, “Cartas desde Iwo Jima”, “Gran Torino” (que, en lo personal, demostró que hasta el más rudo puede conmover corazones), entre otras grandes cintas.

Clint Eastwood es una leyenda viva del cine y continúa produciendo películas (Foto: Warner Bros.)

“A FISTFUL OF DOLLARS”, LA MEJOR PELÍCULA DE CLINT EASTWOOD

¿Te sorprendió? Probablemente no, y el motivo es muy simple: dio inicio a un género del western, lo lanzó a la fama, consiguió una ganancia impresionante a nivel de taquilla, marcó época en la cultura popular, fue demandada por otro legendario director, entre otros varios datos muy curiosos.

1. Inició un nuevo subgénero del Western

Sí, el western ya existía, lo sabemos. Pero en el caso de “A Fistful of Dollars” se combinó la influencia italiana en el cine de la mano de Sergio Leone, unas pinceladas de dramatismo oriental (que ya veremos los problemas legales que causó) y un poco de contexto del western clásico.

Es así como nació el “Spaghetti western”, un subgénero del clásico del oeste que marcó la influencia europea en el cine y que se volvió muy popular en la década de los 60 y 70, con características muy marcadas, desde la abundancia de planos abiertos que mostraban el paisaje o personajes violentos, rudos y de moral dudosa, los cuales combinaban con el romance caballeresco predominante del cine norteamericano, pero que era rebajado a ser solo un añadido y jamás el eje de los protagonistas.

2. Marcó un récord de ganancias

En la actualidad, las películas taquilleras no siempre son las que mejor relación tienen con los especialistas. Es más, la tendencia indica que a mayor popularidad, más dura será la crítica. Las comedias románticas, los blockbusters o las franquicias como Marvel o DC pueden dar fe que portales como Rotten Tomatoes son muy crueles, pero pueden llorar sobre un colchón de millones de dólares.

En el caso de “Por un puñado de dólares” no fue así: con una inversión que no superó los 200 mil dólares, consiguió una ganancia de 3,5 millones de dólares. Es decir, recaudó hasta 7 veces su presupuesto y en el camino hizo felices a los productores que llenaron sus bolsillos, a los actores que catapultó al estrellato y a la audiencia, que pedía más del género y consiguió dos grandes entregas adicionales.

3. Clint Eastwood, el reemplazante natural de John Wayne

El cine de época tenía sus personajes favoritos y eso no se puede negar, y en el caso del western en su etapa dorada no es la excepción, pues un hombre podía llenar una sala de cine solo con su nombre y hasta ser el sinónimo del género: John Wayne. “El Duque”, como lo conocían, definió el género gracias a su participación en “Arenas sangrientes” o “El Álamo”, esta última una representación ultrapatriota del combate de independencia de Texas, pero con un toque dramático que compensa la evidente propaganda yankee.

Pasarían varios años, en los que dejó atrás en la carrera a otras grandes figuras como Alan Ladd o Henry Fonda, para que Clint Eastwood y su personaje del “Hombre sin nombre” se llevara el puesto de ícono del género, inaugurara su propio subgénero y afianzara el estilo a nivel mundial.

Clint Eastwood con su personaje de "El hombre sin nombre" en "A Fistful of Dollars" (Foto: United Artists)

4. Aprovechó el contexto y marcó la cultura popular

La cinta se desarrolla en México (aunque se filmó en España e Italia), en un país que ha quedado en el caos tras la muerte del presidente Benito Juárez. Algo que sí ocurrió, pues tras el fallecimiento del líder histórico, varias facciones pelearon por el poder, lo cual se traduce en el conflicto de la cinta entre los hermanos Rojo y el sheriff John Baxter.

Del mismo modo, las escenas de la película han sido replicadas, parodiadas o referencias en series como Los Simpson, otras cintas de western e incluso la música.

5. Fue demandada por Akira Kurosawa

Considerado como uno de los más importantes directores de cine en la historia de Japón, si no el mejor, Akira Kurosawa fue el responsable de varios clásicos, entre ellos “Yojimbo” de 1961, la historia de un Ronin que juega a dos bandos en una aldea sin ley, pero que termina arriesgando todo para salvar a una familia del abuso de un líder criminal.

Si te suena familiar es porque “Por un puñado de dólares” se basó en esta cinta aunque ambientada en el western, lo que le valió que Kurosawa y Ryuzo Kikushima demandaran a Leone por plagio, obteniendo el 15% de las ganancias, así como los derechos de distribución en Japón, Corea del Sur y Taiwán (no en China, debido al conflicto entre ambas naciones).

Clint Eastwood es el protagonista de "A Fistful of Dollars" (Foto: United Artists)

6. Creo al “Hombre sin nombre” y fue el inicio de la “Trilogía del Dólar”

Si bien “El hombre sin nombre” es una denominación que se entrega a un personaje presente recurrente en varias cintas del western, lo cierto es que siempre se le relaciona con el magnífico trabajo de Clint Eastwood en “Por un puñado de dólares”, el cual es presentado como Joe, pero carece de mayor identidad que esa.

El actor repite este personaje sin historia previa en la “Trilogía del Dólar”, las tres cintas de Sergio Leone que cimentaron el género con las incorporaciones de “Por unos dólares más” y “El bueno, el malo y el feo”.