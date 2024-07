El jueves, durante el panel de la Comic-Con de San Diego, se presentaron el nuevo tráiler y póster de Transformers One, la próxima película animada que actúa como precuela de la célebre franquicia Transformers. Este evento trajo consigo muchas sorpresas para los asistentes, quienes pudieron ver un adelanto que resalta la voz de Steve Buscemi interpretando a Starscream, uno de los personajes más icónicos de los Decepticons.

Transformers One tiene su estreno programado en Estados Unidos para el 20 de septiembre, después de haber experimentado múltiples retrasos. Originalmente, la película estaba programada para estrenarse el 19 de julio, pero se postergó inicialmente al 13 de septiembre antes de fijar la fecha definitiva.

La trama de Transformers One se centra en la compleja relación entre Optimus Prime y Megatron. Ambientada en Cybertron, el planeta natal de los Autobots y Decepticons, la película explora los eventos que llevaron a la gran guerra entre estos dos grupos.

El reparto de Transformers One es impresionante, con actores de renombre que prestan sus voces a los icónicos personajes:

Chris Hemsworth como Optimus Prime

Brian Tyree Henry como Megatron

Scarlett Johansson como Elita

Keegan-Michael Key como Bumblebee

Jon Hamm como Sentinel Prime

Laurence Fishburne como Alpha Trion

Además de un elenco estelar, la película cuenta con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, acompañado por Brian Goldner, Brian Oliver, Bradley J. Fischer y Valerii An. Josh Cooley, conocido por su trabajo en Toy Story 4, dirige esta anticipada precuela. El guion está a cargo de Andrew Barrer y Gabriel Ferrari, quienes también trabajaron en Ant-Man and the Wasp. Los productores de la película incluyen a Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian y Aaron Dem.

Transformers One - poster promocional (Foto: Paramount Pictures)

La expectativa por Transformers One ha sido enorme, especialmente tras el reciente estreno de Transformers: Rise of the Beasts en junio de 2023. Esta película, que es la primera entrega de una nueva trilogía planificada para la franquicia de acción real de Transformers, también enfrentó un retraso significativo, ya que originalmente estaba programada para junio de 2022.

La Comic-Con de San Diego ha sido el escenario perfecto para este anuncio, dado que el evento es un punto de encuentro clave para los fanáticos de la cultura pop y el entretenimiento. La presentación del tráiler y el póster ha servido para aumentar aún más la anticipación por el estreno de Transformers One, consolidando la franquicia como una de las más queridas y duraderas en el ámbito de la ciencia ficción y la animación.

