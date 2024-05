Toda la información sobre la hora y cómo ver gratis el estreno del tercer capítulo de la nueva temporada de “Kimetsu no Yaiba” (“Demon Slayer” en inglés) demostrará por qué este anime es considerado uno de los más influyentes y apreciados de la última década. El primer episodio trajo consigo muchas sorpresas y dejó a los fanáticos con ganas de saber más y con algunas dudas tras su cierre. Sin embargo, el tercer episodio promete maravillar a sus seguidores. Recuerda que esta obra es una adaptación del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, el cual ha captado la atención de numerosos aficionados al anime.

¿Cómo ver el capítulo 3 de “Kimetsu no Yaiba”?

El tercer episodio de la cuarta temporada de la serie, al igual que otras producciones de anime, está disponible en Crunchyroll. La plataforma ofrece varias opciones de suscripción: el Plan Fan por 19 soles al mes, que permite el uso en un dispositivo a la vez; el Plan Mega Fan mensual por 21 soles al mes, que permite hasta 4 dispositivos simultáneos; y el Plan Mega Fan anual por 225 soles.

¿A qué hora sale el capítulo 3 de “Kimetsu no Yaiba”?

Para que puedas disfrutar del tercer episodio de este anime, que dejó sorprendidos a muchos seguidores con todas las novedades en el primer capítulo, aquí te detallamos la hora de estreno según el país:

11:45 a.m.: México, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador.

12:45 p.m.: Colombia, Perú y Ecuador.

1:45 p.m.: Venezuela, Bolivia y Puerto Rico.

2:45 p.m.: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

7:45 p.m.: España.

¿Cómo se llama la temporada 4 de “Kimetsu no Yaiba”?

La nueva temporada lleva el nombre de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc”, este anime trata la historia de un joven que se convierte en un cazador de demonios después de que su familia es asesinada por un demonio, excepto su hermana Nezuko, quien se convierte en un demonio.

Tanjiro busca vengar a su familia y encontrar una cura para Nezuko mientras lucha contra demonios y descubre secretos sobre su pasado. Para entender mejor la cuarta season del anime, te recomendamos ver las otras temporadas que se encuentran disponibles en la famosa plataforma de streaming Crunchyroll.

El Arco de Entrenamiento Pilar mostrará como los cazadores mejoran sus habilidades de lucha (Foto: Ufotable)

¿Cuántos capítulos tiene la cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

La nueva temporada del anime “Kimetsu no Yaiba” presenta un emocionante conjunto de 8 episodios que se lanzarán de forma semanal. Esta estrategia de distribución garantiza que los seguidores puedan disfrutar de cada entrega con expectación, permitiéndoles sumergirse en la trama de manera progresiva y mantener viva la emoción durante varias semanas. Encuentra toda la información en la nota que ha preparado Depor, la cual incluye la fecha de lanzamiento de cada capítulo.

¿Qué día se estrenan los episodios de la cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba”?

La cuarta temporada de “Kimetsu no Yaiba” estrena un nuevo episodio cada semana. Aquí están las fechas de lanzamiento de los primeros ocho episodios:

Capítulo 1: 12 de mayo - YA SE ESTRENÓ

Capítulo 2: 19 de mayo - YA SE ESTRENÓ

Capítulo 3: 26 de mayo - PENDIENTE

Capítulo 4: 2 de junio

Capítulo 5: 9 de junio

Capítulo 6: 16 de junio

Capítulo 7: 23 de junio

Capítulo 8: 30 de junio

¿Quiénes son los personajes principales de “Kimetsu no Yaiba”?

Tanjiro Kamado : Es el protagonista principal de la serie. Es un joven amable y decidido que se convierte en un cazador de demonios después de que su familia es asesinada por uno. Su objetivo principal es encontrar una cura para su hermana Nezuko, quien se convierte en un demonio, y restaurarla a su humanidad.

: Es el protagonista principal de la serie. Es un joven amable y decidido que se convierte en un cazador de demonios después de que su familia es asesinada por uno. Su objetivo principal es encontrar una cura para su hermana Nezuko, quien se convierte en un demonio, y restaurarla a su humanidad. Nezuko Kamado : Es la hermana menor de Tanjiro y se convierte en un demonio después de un trágico incidente que lleva al asesinato de su familia. A pesar de su transformación, retiene algo de su humanidad y acompaña a Tanjiro en su viaje como una aliada invaluable.

: Es la hermana menor de Tanjiro y se convierte en un demonio después de un trágico incidente que lleva al asesinato de su familia. A pesar de su transformación, retiene algo de su humanidad y acompaña a Tanjiro en su viaje como una aliada invaluable. Inosuke Hashibira : Es un cazador de demonios salvaje y valiente que se une a Tanjiro en su búsqueda. Es conocido por su naturaleza agresiva y su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, así como por llevar una máscara de cerdo en todo momento.

: Es un cazador de demonios salvaje y valiente que se une a Tanjiro en su búsqueda. Es conocido por su naturaleza agresiva y su habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, así como por llevar una máscara de cerdo en todo momento. Zenitsu Agatsuma : Es otro cazador de demonios que se une al grupo de Tanjiro. Inicialmente, carece de confianza en sí mismo y tiene un miedo paralizante, pero demuestra un talento innato cuando se enfrenta al peligro.

: Es otro cazador de demonios que se une al grupo de Tanjiro. Inicialmente, carece de confianza en sí mismo y tiene un miedo paralizante, pero demuestra un talento innato cuando se enfrenta al peligro. Muzan Kibutsuji : Es el principal antagonista de la serie, el demonio más poderoso y el responsable de la transformación de Nezuko y la muerte de la familia de Tanjiro. Es el objetivo final de Tanjiro y los cazadores de demonios.

: Es el principal antagonista de la serie, el demonio más poderoso y el responsable de la transformación de Nezuko y la muerte de la familia de Tanjiro. Es el objetivo final de Tanjiro y los cazadores de demonios. Kagaya Ubuyashiki : Es el líder de la organización de cazadores de demonios y desempeña un papel crucial en la coordinación de sus esfuerzos contra los demonios. Su sabiduría y liderazgo son fundamentales para la supervivencia de la humanidad.

: Es el líder de la organización de cazadores de demonios y desempeña un papel crucial en la coordinación de sus esfuerzos contra los demonios. Su sabiduría y liderazgo son fundamentales para la supervivencia de la humanidad. Kanae Kocho : También conocida como Flower Hashira, es una cazadora de demonios destacada que lidera un pilar de la organización. Tiene habilidades excepcionales en la batalla y es respetada por su dedicación y valentía.

: También conocida como Flower Hashira, es una cazadora de demonios destacada que lidera un pilar de la organización. Tiene habilidades excepcionales en la batalla y es respetada por su dedicación y valentía. Kanao Tsuyuri: Es una joven cazadora de demonios que forma parte del grupo de Tanjiro. Aunque inicialmente es introvertida y reservada, desarrolla una relación especial con Tanjiro y se convierte en una aliada confiable en la lucha contra los demonios.

Tráiler 2024 de “Kimetsu no Yaiba”

