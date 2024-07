El tercer episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon” ha sido el menos emocionante hasta la fecha, pero ha preparado el terreno para los futuros eventos. Hasta las conversaciones más pequeñas podrían tener grandes consecuencias en la serie de HBO Max. ¿Deseas saber cuándo y a qué hora se estrenará el cuarto episodio de la intrigante precuela de “Game of Thrones”? Aquí te lo cuento.

El 30 de junio se lanzó el episodio “El molino en llamas” (“The Burning Mill” en inglés), que continúa la narrativa de la Danza de Dragones tras los eventos clave: la intensa discusión entre Daemon y Rhaenyra, la destitución de Otto Hightower como Mano del Rey y el desafortunado duelo entre los hermanos Cargyll. Aunque este capítulo no fue muy cargado de acción, los acontecimientos mostrados poseen un gran potencial para impactar el desarrollo futuro de la historia.

El cuarto capítulo de la serie promete ser uno de los más esperados (Foto: HBO)

Rhaenyra decide enviar a sus hijos menores, Aegon y Viserys, a Pentos para protegerlos de la guerra, confiándolos al cuidado de su sobrina/hijastra/prima Rhaena. Criston Cole inicia su campaña militar para reclutar más soldados, mientras Daemon llega a Harrenhal montado en su dragón. Por su parte, Rhaenyra viaja de incógnito como Hermana Silenciosa a Desembarco del Rey con el objetivo de hablar con Alicent y buscar una manera de evitar el conflicto. Estos movimientos estratégicos y encuentros aparentemente menores podrían provocar cambios significativos en el destino de Westeros.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 2

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL TERCER CAPÍTULO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El cuarto episodio de la temporada actual de “House of the Dragon” se estrena en Max este domingo 7 de julio. Al igual que los episodios anteriores, el horario de emisión es a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este). Con esta información, debes convertir el horario según tu ubicación geográfica.

Argentina: 10 p. m.

10 p. m. Brasil: 10 p. m.

10 p. m. Uruguay: 10 p. m.

10 p. m. Brasil: 10 p. m.

10 p. m. Chile: 9 p. m.

9 p. m. Paraguay: 9 p. m.

9 p. m. Bolivia: 9 p. m.

9 p. m. Perú: 8 p. m.

8 p. m. Ecuador: 8 p. m.

8 p. m. Colombia: 8 p. m.

8 p. m. Venezuela: 9 p. m.

9 p. m. México: 7 p. m.

7 p. m. España: 3:00 a. m. (del lunes).

¿CÓMO VER EL TERCER EPISODIO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

El cuarto capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon”, al igual que el resto de la temporada, se puede ver a través del canal de pago de HBO. No obstante, los seguidores también tienen la opción de verlo al mismo tiempo en el servicio de streaming Max.

El cuarto capítulo de "House of the dragon" se estrenará el domingo 7 de julio (Foto: HBO)

La ventaja principal es que el programa quedará accesible para verlo en cualquier momento y lugar, siempre que tengas una suscripción pagada y un dispositivo conectado a internet, así que no hay razón para perderse ningún detalle de la famosa serie.